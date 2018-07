Die Demokraten haben auf ihrem Parteikonvent in Chikago mit überraschender Einmütigkeit einen Mann auf ihren Schild gehoben, der sich hartnäckig geweigert hatte, den Wünschen Präsident Trumans und der Parteileitung nachzukommen und sich um die Nominierung als demokratischer Kandidat für die Präsidentschaftswahl zu bewerben. Adlai Ewing Stevenson, der Gouverneur des Staates Illinois, hat nicht wie Eisenhower um seine Nominierung gekämpft, er wurde vielmehr von seiner Partei gerufen, die in ihm den aussichtsreichsten Kandidaten in dem bevorstehenden Wahlkampf erblickt.

Bei dem Entschluß des Gouverneurs, die einstimmig erfolgte Nominierung schließlich anzunehmen, hat zweifellos die demokratische Tradition seiner seit fünf Generationen in Illinois ansässigen Familie eine Rolle gespielt. War doch der Großvater Stevensons, nach dem der Gouverneur seinen alttestamentarischen Vornamen „Adlai“, „der Gerechte“, erhalten hatte, während der zweiten Amtsperiode des Präsidenten Grover Cleveland Vizepräsident der Vereinigten Staaten gewesen.

Stevenson ist für Eisenhower ein sehr gefährlicher Gegner, denn dieser Gouverneur, der es fertiggebracht hat, aus der Gangster-Hochburg Chikago eine friedliche Stadt mit geordneten Verhältnissen zu machen, besitzt als Politiker eine blütenweiße Weste, und darum ist er gegen alle Angriffe auf „die korrupte demokratische Bundesregierung“ gefeit. Warum sollte, so werden sich viele Amerikaner fragen, einem Präsidenten Stevenson auf Bundesebene nicht das gelingen, was der Gouverneur Stevenson in seinem Staat fertiggebracht hat, wo er nicht allein die Korruption beseitigte, sondern auch den Arbeitsfrieden sicherstellte und die Diskriminierung der Negerbevölkerung erfolgreich bekämpfte? Die großen Gewerkschaftsverbände AFL und CIO halben ebenso wie Organisationen der Negerbevölkerung diese Frage bereits bejaht und erklärt, daß sie Stevenson mit allen Mitteln unterstützen würden.

Der Kandidat der Demokratischen Partei hat sich auch auf militärischem Gebiet als persönlicher Berater des Marineministers Frank Knox in zweiten Weltkrieg ausgezeichnet, so daß ihm für seine „unschätzbaren Verdienste“ die höchste militärische Auszeichnung verliehen wurde. Nach den Kriege bewährte er sich als Gehilfe der Außenminister Stettinius und Byrnes besonders bei den Vorarbeiten für die Gründung der UNO und später als Delegierter der Vereinigten Staaten in diesem Gremium. Der integere Zivilist Stevenson und der integere Soldat Eisenhower gehen mit den gleichen Erfolgsaussichten in den Kampf um das höchste Amt, das ihr Land zu vergeben hat. Beide werden versuchen, die Millionen der bisherigen Nichtwähler und besonders die Frauen für sich zu gewinnen, zumal die Zahl der wahlberechtigten Frauen die der Männer übertrifft. Wem aber werden diese Wählerinnen den Vorzug geben? Dem glücklich verheirateten Eisenhower oder Stevenson, dessen Frau sich im Jahre 1949 wegen „seelischer Grausamkeit“ von ihm scheiden ließ, weil er entgegen ihrem Wunsch Gouverneur geworden war und durch seine rastlose Arbeit für den Staat angeblich seine Familie vernachlässigte? Ernst Krüger