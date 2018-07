Berlin, im Juli

Das, was man gemeinhin den Berliner Ärztekrieg nennt, ist ein seit dem 1. Juli dieses Jahres bestehender vertragloser Zustand zwischen der Ärzteschaft einerseits (vertreten durch „ihren“ Verband) und „der“ Krankenkassenorganisation für West-Berlin, die zwar herkömmlich erweise noch als VAB („Versorgungsanstalt Berlin“) bezeichnet wird, in Wirklichkeit aber gerade jetzt aus dem Gesamtrahmen der vielumstrittenen Einheitsversicherung („sowjetzonalen Musters“ – wie ihre Gegner sagen) herausgenommen und organisatorisch verselbständigt worden ist. Im Unterschied zu der Regelung, die für das Bundesgebiet gilt, besteht aber auch nach dieser Aufgliederung der VAB in West-Berlin noch eine Einheitskrankenkasse; das heißt: es gibt hier keine Innungs- und Betriebskrankenkassen, auch keine Ersatzkassen. Und: es gibt praktisch auch keine Privatpatienten, da eine totale Versicherungspflicht besteht. Deshalb stellen die von der VAB auf Honorarkonto bewilligten Beträge die einzige Einnahme der Berliner Ärzteschaft dar: alle Ärzte sind eben „Kassenärzte“ und nur das. Wenn man das weiß, wird man verstehen, daß die Frage, ob für das zweite Quartal 1952 „nur“ 12,5 Millionen DM an Honoraren ausgezahlt werden – wie es die VAB vorschlug – oder 13,6 Millionen – wie es die Ärzteschaft fordert – für die 2400 Berliner Kassenärzte ein Streitobjekt ersten Ranges darstellt. Der Patient kann sich angesichts dieses Streites zunächst, glücklicherweise, als „nicht betroffen“ bezeichnen. Für ihn mag es gleichgültig sein, ob und wann der vertraglose Zustand endet. An die Stelle des Krankenscheines ist für ihn die „Abtretungsurkunde“ getreten, wonach der Versicherte seinen Anspruch an die VAB bis zur Höhe des (später endgültig festzusetzenden) Arzthonorars an den behandelnden Arzt zediert; die Abstempelung der Rezepte wird von den Apotheken durchgeführt, so daß der Patient sich nun auch den Weg zu den Verwaltungsstellen der VAB sparen kann. Insofern also drängen die Dinge nicht zu einer baldigen Entscheidung, und es ist sehr wohl möglich, daß der Kampf nach den ersten vor dem Verwaltungsgericht – in Teilfragen – erkämpften Erfolgen der Ärzteschaft zu einem Stellungskrieg von längerer Dauer erstarrt. Ob die Ärzte nun mit der gleichen Ruhe einen länger dauernden vertraglosen Zustand durchhalten können, ist schwer, zu übersehen. Die in verschiedenen Stadtteilen von der VAB neuerrichteten Ambulatorien könnten der Kassenpraxis wohl einigen Abbruch tun. Daß vom Verwaltungsgericht durch Urteil erster Instanz die Schaffung neuer Ambulatorien als „ungesetzlich“ bezeichnet worden ist, hat die Gefahr dieser Kampfmaßnahmen noch nicht endgültig beseitigt. Und die Berliner Ärzte kennen ihren „großen“ Gegner in der Leitung der VAB, Herrn Schellenberg, aus den mit zunehmender Erbitterung geführten Auseinandersetzungen der letzten Jahre gut genug, um zu wissen, daß der „Ambulatorien-Gedanke“ eine seiner Lieblingsideen ist und daß er, ein wendiger Taktiker und zäher Kämpfer, niemals leicht aus einer seiner Positionen zu werfen sein wird.

Schellenberg kennt auch die schwache Stelle seiner Gegner nur zu gut, nämlich die Tatsache, daß – seit den letzten Wahlen zum Berliner Ärzteverband – dort die „Großverdiener“ (die „Kassenlöwen“, wie man in Fachkreisen sagt) das Wort führen. Das hat ein Mann, der es wissen muß, nämlich der frühere Syndikus der Berliner Ärzte, öffentlich (und ohne Widerspruch zu finden) erklärt. Für den neuen Kurs, der sich seit den letzten Wahlen in der Berliner Ärzte-Organisation durchgesetzt hat, ist kennzeichnend, daß als erste Maßnahme der Staffeltarif beseitigt wurde, unter dessen Geltung bisher die kleinere Praxis bei der Honorarabrechnung mit der VAB gegenüber der Massenpraxis bevorzugt war. Charakteristisch ist ferner, daß der gleiche Anwalt, der diesen Übergang zum ungekürzten Honorar (gegen die frühere Leitung der Ärzteschaft) zugunsten der „Kassenlöwen“ durchgekämpft hat, nun auch die neue Leitung der Organisation in ihrem Streit gegen die VAB und den Berliner Senat – bisher ebenso erfolgreich – vertritt. Am Rande sei hierzu noch vermerkt, daß manche Äußerungen und Maßnahmen der zuständigen Senatoren in diesem Streit, bei dem es um die Aufhebung des vertraglosen Zustandes (durch eine behördlich dekretierte Verlängerung der Geltung des früheren Rahmenvertrages) ging, die Position der Ärzte-Partei – ungewollt natürlich – nur gestärkt haben. Daß auch sonst die Chancen der Ärzte nicht gar zu ungünstig beurteilt werden, zeigt die Bereitschaft der Berliner Banken zur Hergabe eines Kredits, wobei die Urkunden, in denen die Patienten ihre Versicherungsansprüche an die VAB an die behandelnden Ärzte abtreten, gleichsam als „bankmäßige Sicherung“ angesehen werden. Schließlich können die Ärzte mit Recht darauf verweisen, daß die Argumentation der VAB in einem entscheidenden Punkt auf einem Rechenkunststück besteht: Ärzte, deren Kassenpraxis nur geringfügige Einnahmen aufweist, sind nämlich in der VAB-Statistik über die Höhe der Durchschnittseinkommen nicht berücksichtigt mit der Begründung, daß sie ja doch wohl über noch andere Einnahmequellen verfügen müßten...

Ehe man sich wieder an den Verhandlungstisch setzt, erscheinen Konzessionen auf beiden Seiten nötig. Die Berliner Ärzte müßten sich wohl zu der Einsicht bereit finden, daß es, im Rahmen einer sozialen Krankenversicherung, keine individuelle Behandlungsfreiheit geben kann – anders ausgedrückt: daß bestimmte Normen, „Durchschnittssätze“, für Leistungen und Kosten eingehalten werden müssen. Wird der Begriff der Behandlungsfreiheit auf beiden Seiten so ausgelegt, dann wird man auch der VAB das Recht zuerkennen müssen, daß sie Maßnahmen durchführt, um zu verhindern, daß einzelne Ärzte ihre Kassenpraxis allzu stark ausdehnen, was ja eben doch nur auf Kosten der Qualität der ärztlichen Leistung möglich ist, das heißt also: auf Kosten der ärztlichen Versorgung des einzelnen Patienten. Auf der anderen Seite wäre es gut, wenn die VAB aufhören würde, die Ärztehonorare als einen beliebig komprimierbaren Posten in ihrer – gewiß sehr viele fixe Kosten enthaltenden – Kostenrechnung anzusehen. Die ungewöhnliche Einhelligkeit, mit der sich die Berliner Ärzte hinter die Kampfmaßnahmen ihrer Führung stellen, zeigt ja wohl deutlich genug, daß die Schrumpfung ihrer Honorare – für die es im Bundesgebiet keine Parallele gibt – nun tatsächlich, nach immer wieder verfügten Kürzungen, die Grenze erreicht hat, wo mit Recht behauptet werden kann: das Existenzminimum sei unterschritten. A. Konrad