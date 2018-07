Zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilte am 14. Oktober 1943 ein Volksgerichtshof Freislers den Tischler Walter G., der in seiner Werkstatt in einer sächsischen Kleinstadt Feindsender gehört hatte. Einen Verteidiger fand der „Staatsfeind“ nicht. Bis Ende April 1945 saß er im KZ Buchenwald.

Nach seiner Befreiung ging er seiner Arbeit nach und kümmerte sich nicht um Politik. Weder der VVN noch der SED trat er bei. Aber er stand bereits wieder auf einer Liste, als im Jahre 1952 das SSD-Kommando seines Heimatkreises das Soll an Feindagenten und Diversanten zu erfüllen hatte. Untermieter und Hausbewohner erhielten Überwachungsaufträge, da Walter G. „einschlägig vorbestraft“ war. In der Nacht zum 19. Juni 1952 wurde der „Staatsfeind“ verhaftet, da er sich gegen das Friedensschutzgesetz vergangen habe. Am 28. Juni 1952 stand er vor einem politischen Sondergericht. Er hatte wieder keinen Verteidiger gefunden. Walter G. habe Westsender gehört, sagte der Statsanwalt, und die Hetzmeldungen des RIAS unter der Bevölkerung verbreitet. Daher müsse er auf Grund des Friedensschutzgesetzes verurteilt werden.

In seiner Rede wies der Staatsanwalt darauf hin, daß bereits 14 Studenten der Universität Halle relegiert wurden, weil sie Feindsender hörten. Ferner sei geplant, die Radioapparate von allen „Volksfeinden“, die Westsender abhören, einzuziehen. In Zukunft werde jeder unschädlich gemacht werden, der den Kriegshetzersendern Glauben schenke. Als Beweis für die Schuld des Angeklagten galt die Zeugenaussage der 77jährigen Mutter eines Parteifunktionärs, die behauptete, das 18-Uhr-Glockenläuten des RIAS regelmäßig aus G.s Wohnung gehört zu haben. Spätabends habe Walter G. versucht, sie mit den Lügenmeldungen der Westsender ideologisch zu verführen.

Walter G. wurde zu zehn Jahren Zuchthaus und Einziehung seines Vermögens verurteilt und in das KZ-Zuchthaus Sachsenhausen eingeliefert. Wieder einmal hat sich eine Diktatur selbst gerichtet. Wolfram Daniel