Außenminister Acheson erklärte vor kurzem in einer Pressekonferenz unter Hinweis auf eine Note, in der die englische Regierung gegen die von den USA vorgenommene Kürzung gewisser Einfuhrkontingente und die Erhöhung von Zolltarifen protestiert hatte: „Wenn wir und unsere Partner in der freien Welt jene wirtschaftliche und militärische Stärke aufbauen wollen, die wir für unsere Sicherheit brauchen, so müssen wir alle zusammenarbeiten, um die zwischen uns bestehenden Handelsbarrieren auf ein Minimum zu reduzieren.“ Die aus diesen Worten sprechende Erkenntnis, daß Außenpolitik und Handelspolitik Hand in Hand gehen müssen, ist auch im Weißen Haus vorhanden; besteht aber nicht bei vielen Mitgliedern des Kongresses, die nur allzu willig den Wünschen von Wirtschaftsgruppen nach Schutz ihrer angeblich durch ausländische Importe gefährdeten Interessen ihr Ohr leihen.

Ein Beweis hierfür ist die „escape“-Klausel-USA-Erzeuger haben auf Grund dieser Klausel in vielen Fällen die „gewünschten“ Maßnahmen zum Schutz der USA-Produktion veranlaßt. Besonders erfolgreich waren landwirtschaftliche Erzeuger, die Einfuhr von Milchprodukten drastisch beschränken ließen.

Bei der Zolltarif-Kommission der USA liegen Anträge auf Schutzmaßnahmen gegen die Einfuhr von Uhren, Fahrrädern und deren Teile. Blasinstrumente und deren Teile, Holzschrauben, Sicherheitsnadeln. Tafel- und Küchengeräte aus Glas, Tabakspfeifenköpfe, getrocknete Feigen, Thunfisch in Öl in Konservendosen sowie Knoblauch vor. Die Regierung in Washington verfolgt mit zunehmender Beunruhigung die außenpolitischen Folgen dieser Schutzzoll-Maßnahmen. Präsident Truman hat daher vor einigen Tagen dem aus zwölf Vertretern des öffentlichen Lebens zusammengesetzten „Beratungsamt für gemeinsame Sicherheit“ mit einer gründlichen Untersuchung der Außenhandelspolitik der USA beauftragt. „Während die USA“, so heißt es in der Botschaft des Präsidenten, „bei ihren Freunden und Alliierten in der freien Welt auf Programme für erhöhte Produktion, Handelserweiterungen und Zollermäßigungen drängen, damit Sie ihre Dollareinnahmen erhöhen und ihre Abhängigkeit von unserer Hilfe reduzieren können, sehen wir, daß sich zur gleichen Zeit in unserem Land die Zahl der einschränkenden Gesetze ständig vermehrt, die die Interessen bestimmter amerikanischer Erzeuger dadurch fördern sollen, daß sie die Einfuhr verschiedener ausländischer Güter, die auf den amerikanischen Märkten zu einer Konkurrenz werden könnten, beschneiden. Diese Tatsache ist für unsere gesamte Außenpolitik ein sehr großes Dilemma

Zur gleichen Zeit, in der der Präsident diese Untersuchung anordnete, kündigte Handelsminister Charles Sawyer an, daß bis im Januar 1953 eine Denkschrift über die Absatzmöglichkeiten für die auf Hochtouren laufende USA-Rüstungsindustrie nach dem Beginn des für Mitte nächsten Jahres zu erwartenden Absinkens der Aufträge im Rahmen des Verteidigungsprogramms vorlegen werde. „Ich hoffe“, so heißt es in seiner Erklärung, „daß diese Denkschrift den Geschäftsleuten in Amerika diejenigen Informationen geben wird, die sie brauchen, um unter Beibehaltung der hohen Produktion die Umstellung auf die Herstellung von Gütern für den zivilen Bedarf in Friedenszeiten durchführen zu können.“ Da der amerikanische Inlandsmarkt eine derartige Produktion nicht aufnehmen kann, muß mit einer erheblichen Intensivierung des amerikanischen Exportgeschäftes gerechnet werden. Die angekündigte Denkschrift sollte daher bei ihrem Erscheinen auch von der deutschen Exportindustrie sehr aufmerksam studiert werden. K.