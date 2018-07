Inhalt Seite 1 — Mit den Stühlen fing es an Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Erhard Göpel

Zürich, Ende Juli Nach rechts geht es durch metallgefaßte Glastüren zur Ausstellung „Kunst um 1900“; links steigen auf breiter Treppe Mädchen in blauen Leinenhosen, junge Männer in offenen, großkarierten Hemden zu den Werkstätten der Kunstgewerbeschule Zürich hinauf. Ein modernes Milieu. Der große Raum – 1930 erbaut in sehr strengen Formen – zeigt deutlich, welchem Ziele die um 1900 so vielfältig aufbrechenden Strömungen zustrebten.

Vor der ersten Kulisse mit dem programmatischen Wegweiser stehen vier Sessel, eine Ahnentafel des modernen Stils: gedrechselte Renaissance von 1875, ein englischer Reformstuhl mit hoher Lehne von 1894, geschwungener, kurviger Jugendstil um 1900, ein Stahlrohrstuhl 1925.

Über der ganzen Halle dominiert das Ensemble eines Pariser Métro-Einganges von Hector Guimard, geliehen aus dem Ersatzteillager der Metro! An eisernen Orchideenstengeln recken sich die Lampen im Gelenk der Blüten und spenden gelblich-diffuses Licht. Noch einmal packt einen der eingewurzelte Horror vor dem Jugendstil, dann aber begreift man, durch kluge Texte belehrt, daß der Weg dieser Künstler auch über die pflanzlich organische Form zum Verständnis der Materie Eisen und ihrer Funktionen führen konnte. Ein Zerstäuber daneben erzeugt, was kaum beabsichtigt sein wird, aber suggestiv wirkt, ein Geräusch wie die fahrende Metro; dahinter steigt der Tour Eiffel als riesige Photomontage auf und schreibt in den Pariser Himmel mit mächtigem Schwung seine Kurve, die wir nun auch als eine Chiffre dieser art nouveau lesen lernen.

Die kurvig sich krümmende Äste der Apfelbäume auf dem Bilde van Goghs aus der Sammlung Bührle, die glühenden Farben der Tonvase Gauguins, daneben die Spermatozoen gleichenden Gebilde, die um die „Madonna“ Munchs tanzen, sie alle sind Zeichen dieses Stils. Eindeutig weist die Ausstellung nach, daß der neue Linienrhythmus, verbunden mit leuchtender Farbigkeit – ein Angebinde des Impressionismus? – überall in den europäischen Ländern, mit Schwerpunkten in Belgien, Holland, Skandinavien, aber auch unabhängig davon in Amerika, zur gleichen Zeit entsteht und wie ein frischer Wind die aus historischen Stilen entliehenen Formen wegweht. Ein Sturm, der zuerst die bildsamsten Stoffe erfaßt, der Glas und Ton biegt wie in den Vasen des gleichzeitig naturforschenden Galle in Nancy, den exotischen Blüten Tiffanys in Amerika, den Schmucktrauben der Wiener Werkstätten.

In sorgfältiger Auswahl ist in der Ausstellung zusammengetragen, was für den Stil jener Jahre typisch war, bis zu den verschollenen Gebrauchsgegenständen, Schubert, Garderoben, Gardinen. Die neue Bewegung ergriff das ganze Leben. Zum erstenmal seit vielen Jahrzehnten suchten die Künstler wieder Verbindung mit dem Handwerk. Dies zeigen in den durch Holzgestänge angedeuteten Wohnkuben edle Möbel von Morris und Mackintosh, daneben ein manirierter Salon von Olbrich, schlichte Tische und Stühle von Adolf Loos – in denen man wunderbar sitzt – und die feinnervig gezeichneten Möbel Henry van de Veldes.-

Einen riesigen halbkreisförmig ausschwingenden Schreibtisch hat man in Freiburg einem Schriftsteller unter der Hand weggezogen und in die Mitte des Saales gestellt, so daß sein Grundriß, seine Kurvatur genau dem Bilde Hodlers darüber entspricht, den fünf in halbem Oval sitzenden Frauen, deren Bewegungsrhythmus dem Möbel van de Veldes geradezu lächerlich ähnlich wirkt. Ein visueller Treffer!