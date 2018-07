Das Börsengeschäft ist nunmehr in die alljährlich auftretende sommerliche Flaute geraten. Das Publikum ließ sich weder durch die Hoesch-Umstellung die besser sein soll als 1 : 2, noch durch die günstiger werdenden Meldungen aus der Wirtschaft in die Börsensäle zurücklocken, Allerdings hat die Verschiebung der längst fälligen Steuerreform eine nachhaltige Verstimmung hinterlassen, da man von ihr in Verbindung mit dem Kapitalmarktförderungsgesetz die Möglichkeit erhofft hat, endlich zu einer Neukapitalbildung zu kommen. Wenn trotz der herrschenden Geschäftslosigkeit die Kurse nur wenig nachgaben, so kann man getrost von einer freundlichen Tendenz sprechen, die trotz aller Schwächemomente erhalten blieb. Daß jedoch in den ruhigen Tagen ein kleines Angebot ungebührlich große Auswirkungen auf die Kurse haben kann, ist nicht weiter tragisch zu nehmen. Solche Verluste ergeben sich aus markttechnischen Gründen und erlauben keine Rückschlüsse auf den Status oder den Geschäftsgang der betroffenen Gesellschaft. Dies gilt insbesondere für folgende Papiere, die in der abgelaufenen Börsenwoche einen Rückschlag erlitten: Aschaffenburger Zollstoff Neugirosammelanteile (82 bis 70 vom Hundert), Breitenburger Cement (93 bis 82 v. H.), Atlaswerke (113 bis 104 v. H.), Dt. Waffen (40 bis 35 v. H.) und Jute Bremen (100 bis 90 v. H.). Im Gegensatz zu diesen Papieren konnten Feldmühle infolge ihres günstigen Abschlusses von 94 auf 101 v. H. anziehen.

Die Montane konnten sich trotz täglicher Schwankungen behaupten. Umsatzmäßig rangierten sie sogar wieder vor den IG-Farben, die – genau wie früher auch – auf die Allgemeintendenz einen starken Einfluß ausüben. Am Wochenende hatte sich der IG-Farben-Kurs für effektive Stücke auf 105 bis 106 v. H., für Zuteilungsrechte auf 98 bis 102 v. H. eingespielt. Man nimmt an, daß sich auf dieser Basis auch in Zukunft Angebot und Nachfrage ausgleichen lassen werden. Der Handel ist infolge des Rückschlages nach dem hohen Einführungskurs (120 v. H.) merklich Zurückgegangen, was jedoch nicht ausschließt, daß größere Pakete außerhalb der Börsen ihren Besitzer wechselten. Wichtig ist, daß ab 31. Juli die bisherigen Zuteilungsrechte als Neugirosammelanteile gehandelt werden. Das wird eine Verringerung der Margen zur Folge haben, die zwischen den effektiven Stücken und den jetzigen Zuteilungsrechten bestehen.

Der Handel in Großbank-Aktien hat mit Näherrücken des Termins, an dem die Umstellungsbilanzen vorgelegt werden sollen, an Bedeutung gewonnen. Völlig vernachlässigt waren andererseits die Textil-und Faserstoffwerte. Zwar hat man hier die Nachrichten von der sich anbahnenden Belebung in diesem Industriezweig zur Kenntnis genommen, doch ist man davon überzeugt, daß bis zu einer echten Erholung, die ein Ausgleichen der in den letzten Monaten erlittenen Verluste erlaubt, noch eine geraume Zeit vergehen wird. Zudem belastet die noch keineswegs als geklärt angesehene Lage bei Phrix diesen Markt beträchtlich.

Im Rentengeschäft ist eine interessante Entwicklung zu beobachten. In Hoffnung auf das kommende Kapitalmarktförderungsgesetz, das für die Rendite aus staatlichen Anleihen unter gewissen Voraussetzungen Steuerfreiheit gewähren soll, werden in den zur Debatte stehenden Werten vorsichtige Vorkäufe vorgenommen. Allerdings bleibt das Angebot trotz einiger Kurszugeständnisse sehr gering. Alte RM-Pfandbriefe waren weiter vernachlässigt. Zuteilungsrechte blieben jedoch gefragt. Infolge reichlich herauskommenden Materials in 4 1/2 v. H. Harpener Bonds fiel hier der Kurs von 120 auf 112 v. H. zurück, –ndt