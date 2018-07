Bezirkswirtschaftsräte mit neuartigen Aufgaben

Obwohl heute von der öffentlichen Meinungspflege sehr viel gesprochen und noch mehr geschrieben wird, ist es längst, nicht selbstverständlich, daß bereits alle Unternehmungen der deutschen Wirtschaft die rechte Einstellung zu diesem Gedanken gefunden haben. Um so mehr verdient Anerkennung, wenn ein mittleres Unternehmen aus ehrlichem sozialem Bemühen sich eine sehr intensive Pflege der öffentlichen Meinung zum Ziel gesetzt hat. Das, was z. B. bei der Textilwerk Mann GmbH in Ludwigsburg – 1949 aus der Tradition der ihren Inhabern in Wien und Strasburg verlorengegangenen Betriebe der Jersey-Industrie entstanden – in der Meinungspflege geleistet wird, muß als vorbildlich und nachahmenswert bezeichnet werden. Adolf Mann benutzte die Gelegenheit der Vorführung seiner Herbstkollektion, um vor Vertretern der staatlichen und städtischen ’Behörden, der Kammern und Verbände, der Banken, Gewerkschaften und Lieferanten eine Reihe von wirtschaftspolitischen Fragen anzuschneiden, die auch in anderen Teilen des Bundesgebietes gehört und diskutiert werden sollten.

Er sprach seine Sorge darüber aus, daß die soziale Problematik, die ausschließlich den Menschen angeht, in das Wirkungsfeld von Kollektivvertretungen tritt, die weithin die Fühlung mit dem Menschen und seiner wirklichen Not verloren haben. Sehr deutlich betonte er die Doppelverpflichtung der sozialen Haltung des Unternehmers und meinte damit die optimale Gestaltung der Arbeits- und Lebensbedingungen für die im Betrieb tätigen Menschen und die optimale Versorgung des Verbrauchers mit preisgünstiger Qualitätsware. Nach seiner Ansicht wird der Wert der sozialen Arbeit ausschließlich von ihrer Wirkung auf den Menschen bestimmt. Auch zur Frage der Mitbestimmung nahm Adolf Mann Stdlung: „Gerade der verantwortungsbewußte und sozial eingestellte Unternehmer vermag sich nicht damit abzufinden, als Partner des ehrlich geneinten Mitbestimmungsgespräches in seinen betrieblichen’ Angelegenheiten betriebsfremde Kollektiv-Interessen Vertreter oktroyiert zu bekommen.“ Er wies dabei auf den Strukturwandel der Gewerkschaften hin, in denen eine Schicht entstand, die den Problemen und der Erlebniswelt des Arbeiters entfremdet ist.

Unter der Zielsetzung, daß Mittelpunkt aller Erörterungen der Mensch im Betrieb sein müsse, wurde von Adolf Mann die Entwicklung eines überbetrieblichen Gremiums auf Bezirksebene zur Diskussion gestellt. Wenn für Länder und Bund parlamentarische Konstruktionen innerhalb der Wirtschaft fragwürdig erscheinen, so hätte ein solcher Bezirkswirtschaftsrat – in völliger Trennung von den Industrie- und Handelskammern – eine überbetriebliche und doch wieder betriebsnahe Verantwortung: Er könnte als eine Art Gewissensinstanz die einzelbetriebliche Verwirklichung der Bestrebungen überwachen, die die Stellung des Arbeiters zu der eines echten (mitbestimmenden) Mitarbeiters umgestalten.

Wir finden, daß dieser sehr vernünftige Ludwigsburger Vorschlag durchaus diskutiert zu werden verdient und man sich mit ihm einmal in allen Teilen Westdeutschlands auseinandersetzen sollte. ww.