Rheinpreußen nimmt Dividendenzahlung auf. Die Rheinpreußen Aktiengesellschaft für Bergbau und Chemie, Homberg, Niederrhein, die die ehemalige Gewerkschaft Rheinpreußen fortsetzt, beschloß in ihrer HV, aus dem Reingewinn des nur zwei Monate umfassenden Geschäftsjahres 1951 (1. November bis 31. Dezember) in Höhe von 1,06 Mill. DM eine Dividende von 1 v. H. (das ist 6 v. H. a. p.) auf das Grundkapital von 100 Mill. DM zu verteilen. Der Bruttoertrag für das Teilgeschäftsjahr betrug 28,89 Mill. DM, abgeschrieben wurden 2,07 Mill. DM. Die Kohlenförderung einschließlich der Anlagen der „Bergbau- und Industrie-Aktiengesellschaft Neumühl“, Duisburg, die im Organschaftsverhältnis steht, betrug im Kalenderjahr 1951 4,84 (1950: 4,34) Mill. t, die Kokserzeugung 1,18 (0,96) Mill. t. Der Ausbau der Pettberg-Schächte soll eine Erhöhung der Tagesförderung bei Pattberg auf 8000 t bringen. In der Pattberg-Kokerei sind 100 Koksöfen in Betrieb, deren Zahl verdoppelt werden soll, wovon 50 Ofen bereits bestellt worden sind. Ende 1951 waren bei Rheinpreußen 17 000 Personen beschäftigt. Von Verwaltungsseite wurde erklärt, daß auch im laufenden Geschäftsjahr die Ertragslage günstig sei. In 1952 sollen bei Rheinpreußen etwa 30 Mill. DM und bei Neumühl etwa 5 Mill. DM investiert werden. Die Hauptobjekte sind das neue Großkraftwerk, der Ausbau der Pattberg-Schächte und der Pattberg-Zentralkokerei. Im Mai 1952 wurden arbeitstäglich 17 350 (viertes Quartal, 1951: Monatsdurchschnitt 16 371) t Kohle gefördert. Die Koksgewinnung beträgt z. Z. rund 100 000 t im Monat, die Erzeugung von Ammoniak 12 000 bis 13 000 t monatlich.

Bamberg noch ohne Dividende. Die J. P. Beinberg AG., Wuppertal, legte jetzt den Geschäftsbericht für 1951 vor. Bei einem Rohertrag von 22,08 (1950: 23,50) – alles in Mill. DM –und 3,04 (3,80) Anlagenabschreibungen verblieb ein Jahresgewinn von 15 882 (101 871) DM, der sich um den Gewinnvortrag auf 117 753 DM erhöhte. Der HV am 15. August wird vorgeschlagen, im Hinblick auf die konjunkturelle Entwicklung von der Verteilung einer Dividende abzusehen und den Gewinn insgesamt weiter vorzutragen. Nach dem Geschäftsbericht stand 1951 unter dem Einfluß der Absatzkrise in der Textilindustrie. In Anpassung an die veränderten Marktverhältnisse wurden vor Beginn der Verkaufssaison 1951/52 die Garnpreise ermäßigt. Im zweiten Halbjahr 1951 ging es darum, das Produktionsvolumen den Verkaufsmöglichkeiten anzugleichen. Im ersten Halbjahr 1952 ist es gelungen, diese Anpassung herbeizuführen bei Abbau der überhöhten Lagervorräte. Die Preise für Bemberg-Erzeugung liegen heute etwas unter dem Niveau vor der Korea-Krise. Es wurde versucht, die Gestehungskosten auf die neuen Verhältnisse einzustellen, jedoch ist die Ertragslage angesichts der gedrosselten Produktion und der kleineren Erlöse nichtunerheblich beeinträchtigt. Im Hinblick auf die Wichtigkeit der Verbesserung der Qualität und der wirtschaftlicheren Gestaltung der Produktion wurden die Investitionen zur Modernisierung, insbesondere bei dem kontinuierlichen Spinnverfahren, fortgesetzt. Die Verwaltung ist der Meinung, daß nach der Verringerung der Vorräte an Garn und Fertigprodukten bei den Verarbeitern nunmehr eine gewisse Stabilisierung der Absatzlage Platz greifen wird und wieder höhere Abrufe zu erwarten sein werden.

Die Atlas-Werke AG., Bremen haben infolge der verstärkten Schiffbautätigkeit im Geschäftsjahr 1951 eine Umsatzsteigerung von 50 v. H. erreicht. Das Exportgeschäft konnte weiter ausgebaut werden. Die günstige Aufwärtsentwicklung hat auch im laufenden Jahr angehalten, so daß eine ausreichende Beschäftigung bis in das Jahr 1953 hinein gesichert ist. Nachdem das Unternehmen die Nachbaugenehmigung für Radargeräte von der Raytheon Manufacturing Company, Waltham/Mass., erworben hat, ist mit der Lieferung aus eigener Fertigung in der zweiten Hälfte dieses Jahres zu rechnen. Der ausgewiesene Reingewinn von 101 607 DM wird zur Tilgung des Verlustvortrages (73 723 DM) verwandt; der Restbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Erneut 4 v. H. Dividende bei Scheidemandel-Motard-Werke AG., Berlin-Spandau. Bei erhöhtem Umsatz, wobei insbesondere das Exportgeschäft zunahm, weist das Unternehmen für 1951 bei einem auf 7,59 (6,64) Mill. DM erhöhten Rohertrag und ao. Erträgen von 0,28 (0,06) Mill. DM sowie nach 0,73 (0,63) Mill. DM Anlageabschreibungen und nach Zuweisung von 0;l5 (0,23) Mill. DM zu den Rückstellungen einen im Vergleich zum Vorjahr wenig veränderten Jahresgewinn von 0,29 (0,31 Mill. DM aus, der sich um den Vortrag auf 0,45 Mill. DM erhöht. Von der HV wurde beschlossen, hieraus wie im Vorjahr eine Dividende von 4 v. H. auf das 7.2 Mill. DM betragende Grundkapital zu verteilen. Die veränderte Marktlage – das Rohmaterial muß überwiegend aus dem Ausland bezogen werden – führte im zweiten Halbjahr 1951 zu Produktionseinschränkungen in den Stearinfabriken, während die übrigen Werke im ganzen Berichtsjahr gut beschäftigt waren; insbesondere konnte die Produktion von Leim erhöht und ohne Schwierigkeiten abgesetzt werden. Im Glyzeringeschäft. machte sich erst gegen Ende des Berichtsjahres eine stärkere Zurückhaltung der Käufer bemerkbar. Im neuen Geschäftsjahr 1952 haben sich die Absatzschwierigkeiten nun auch auf den Leimmarkt ausgedehnt, so daß auch hier eine Einschränkung der Produktion vorgenommen werden mußte.

Die Eisenwerk-Gesellschaft Maximi-lianhütte mbH., die dem Flick-Konzern angehörte, wurde auf Anordnung der Alliierten Hohen Kommission in eine neue Einheitsgesellschaft als Aktiengesellschaft umgewandelt. Sie ist die einundzwanzigste von den insgesamt 24 Einheitsgesellschaften, die im Zuge der Neuordnung der deutschen Eisen- und Stahlindustrie gegründet wurden.

Die HV der Bayrische Elektricitäts-Lieferungs-Gesellschaft AG., Bayreuth, billigte den Abschluß auf den 31. 12. 1951 und beschloß, aus dem Reingewinn von 0,837 Mill. DM auf das AK von 15 Mill. DM 5 v. H. Dividende auszuschütten. Das günstige Ergebnis wurde trotz steigender Kosten erwirtschaftet, weil die Stromabgabe im Berichtsjahr um 20 v. H. gesteigert werden konnte.

Lech-Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft, Augsburg. Die oHV hat die Dividende von 4 auf 5 v. H. für die 40,5 Mill. DM Stammaktien erhöht und wieder 5 v. H. auf 32 400 DM Vorzugsaktien ausgeschüttet. Der Stromabsatz stieg 1951 um 16,5 v. H. auf 620 Mill. kWh. Die eigenen Kraftwerke und der Anteil an der Erzeugung der „Untere Hier AG.“ erfüllten knapp die Hälfte der Anforderungen, denen nur durch den bezug aus dem Verbundnetz des RWE genügt werden kann.