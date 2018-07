Wo immer Mangelerscheinungen auftreten, da bilden sich Organisationen, die den Mangel kunstvoll nach „sozialen Gesichtspunkten“ verteilen. Diese Krebswucherungen der modernen Wirtschaft haben nirgendwo zur Beseitigung des Mangels beigetragen oder gar zur Gesundung irgendwelcher Wirtschaftsfunktionen; es sei denn zur Verbesserung der Lebenshaltung der erst durch sie direkt oder mittelbar beschäftigten Buchhalter und Amtsschösser, gegen die niemand etwas hat, wenn sie den ökonomischen Kreislauf beschleunigen helfen. Kennzeichnend für die Tätigkeit der organisatorischen „Einsatzkommandos“ ist jedoch, daß sie eine wirtschaftliche Leistung jeweils so erschweren, daß unbedingt neue Ober-, Unter- und Ergänzungsinstanzen mit der Wahrnehmung richterlicher Funktionen im entstandenen Wirrwarr betraut werden müssen. Sie finanzieren sich selbst ganz leicht dadurch, daß sie auf die Unkenntnis oder Verletzung ihres Wustes von Gesetzen und Vorschriften einfach Geldstrafen setzen.

Die Reglementierung der Außenwirtschaft erstreckt sich sowohl auf die Warenseite wie auf den Arbeitsgang als auch auf die Geldseite, wobei die Devisenbewirtschaftung der Baugrund fast aller anderen Mangelverwaltungen ist, wie z. B. für die separate Devisenüberwachung, die „zur Beratung und Anleitung von Unternehmen im Devisenverkehr“ geschaffen wurde. Die Gründungszwecke sind längst vergessen, ebenso der Grund, warum „Bewirtschaftung“ und „Überwachung“ zwei separate Behörden ernähren müssen. Heute handhabt die Überwachungsstelle ihr Amt „fiskalisch“, das heißt zur Organisierung von Bußen und Geldstrafen, womit ihre Existenzberechtigung besiegelt ist. Da gibt es ferner – unter vielen anderen Erscheinungen! – öffentliche Körperschaften, die staatliche Vorratsläger an Nahrungsmitteln anzulegen haben, heute aber dazu übergegangen sind, als selbständige Importunternehmen selbständig Handel zu treiben und damit der kommerziellen Importwirtschaft das Wasser abgraben. Und dann gibt es die Exportförderung, unter der sich das deutsche Organisationstalent so wundervoll entwickelt wie Bakterien in einer Gelatinekultur. Da mit der Zahl von „Institutionen“ und ihren Kontrollbereichen auch die unproduktiven Bearbeitungen in den Exportbetrieben progressiv wachsen, verhindert die geschickte Organisationspolitik, daß es infolge zeitlicher Überbeanspruchung der Wirtschaft gar nicht mehr zu Protesten kommt.

Die umfangreichen „Vergünstigungsbestimmungen“ im Export haben Wunder an Höchstleistungen darin bewirkt, daß sie überhaupt erfüllt werden. Allein für die Umsatzsteuer-Rückvergütung müssen eigene Buchungs-, Nachweis- und Rechnungsabteilungen „befaßt“ werden, um Formularverschlingungen zu bewältigen, deren bloßer Anblick einen Kaufmann in Angstschweiß versetzt. Dazu kommt noch die Unzahl von Anträgen, Meldevorgängen, Erklärungen, Abrechnungen, Genehmigungen, Kontrollbescheinigungen und die Sonder-, Extra- und Nebeninstanzenwege im voraus, à jour und hinterher, für Steuer, Banken, Instanzen, Organisationen und Behörden – jeweils natürlich alle zusammen, aber von verschiedenen Gesichtspunken aus – schließlich, nebenbei, auch die Abwicklung des kommerziellen Kundenverkehrs; das ist in der Tat das größte „deutsche Wunder“, überhaupt noch Kunden vor lauter „Exportförderung“ zu haben!

Schließlich sollte man meinen, daß bei all der Anstrengung sich auch etwas Praktisches ergäbe – aber keineswegs! Die Exportförderung soll zwar dem deutschen Handel gleiche Startbedingungen wie seinen Auslandskonkurrenten verschaffen (im Kreditwesen, bei Niederlassungen, mit Devisenfreibeträgen, in der Werbung, bei Auslandsreisen, im Informationswesen, bei der Markterkundung, mit diplomatischen Vertretungen – oder auf welchen kommerziellen Gebieten immer); die Verwaltungsmaßnahmen der Bundesrepublik tragen dagegen tatsächlich zu einer wesentlichen Verteuerung und Verlangsamung der eigenen Exportwirtschaft bei EOG.