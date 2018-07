Mit der funktionellen und räumlichen Entfaltung der Wirtschaft ist gewiß auch die Anschaulichkeit im Sinne eines unmittelbaren Erlebens wirtschaftlicher Vorgänge verlorengegangen. Das Ordnungsgefüge einer geschlossenen Hauswirtschaft wurde noch erlebt, das der Stadtwirtschaft noch begriffen. Je mehr sich aber mit der Industrialisierung die Arbeitsteilung in immer umfassenderen Räumen über die Volkswirtschaft hin zur Weltwirtschaft entfaltet, desto mehr mußte der einzelne Mensch trotz ständig fortschreitender Verbesserung seiner materiellen Lebenshaltung und seiner Freizügigkeit die Überzeugung gewinnen, daß er nur noch Objekt eines von ihm nicht mehr überschaubaren Geschehens ist und er aus eigener Kraft sein Leben nicht mehr zu gestalten vermag. Soweit erscheint denn auch das Bedürfnis nach Anlehnung und Schutz durchaus verständlich und niemand wird darum auch z. B. die Bedeutung einer guten Sozialgesetzgebung verkennen wollen, wie sie gerade in Deutschland dem Arbeitnehmer weitgehende Rechte und Sicherheiten zu geben bestrebt war. Aber im eigentlichen geht es ja nicht darum, denn es ist nur zu offenkundig, daß z. B. die jüngsten Auseinandersetzungen zwischen Regierung, Parlament und Gewerkschaften gar nicht das materielle Los und die Sicherheit der Arbeitnehmer berührten, sondern daß hier ein Machtkampf auszutragen versucht wurde.

Das Wissen, aufeinander angewiesen zu sein, sollte und dürfte die Menschen nicht feindlich trennen, sondern müßte sie sogar enger zusammenführen. Wenn jedoch die aus gleicher Gesinnung, gleichen Interessen und gleicher sozialer Stellung innerlich verbundenen Menschen „sich organisieren“, dann scheint auch hier mit der Technisierung das Menschliche mehr und mehr verlorenzugehen. Dann wird aus dem, was gefühlt, befürchtet, erhofft und erduldet wird, eine Massenbewegung, ein „Prozeß“. Es ist ganz offenkundig, daß hier ein „Übersetzungs“fehler vorliegt, d. h., daß mit der Transferierung des Willens von der Einzelpersönlichkeit auf die Organisation nicht nur eine Veränderung der Quantität, sondern auch der Qualität vor sich geht, daß ein neues Gebilde mit eigenem Leben entsteht.

Machtvolle Organisationen: gefährlich

Das Organisieren-Wollen, die Organisationswut, ist geradezu ein Zeichen unserer Zeit. Die Einzel-Persönlichkeiten, die für sich oder kraft ihrer natürlichen Autorität für einen Kreis von Menschen zu sprechen wagen oder zu sprechen berufen wären, werden immer seltener. Statt dessen gibt das Funktionärtum – nein, das Funktionärunwesen – dem gesellschaftswirtschaftlichen Leben sein Gepräge. Es sind nicht mehr die besseren Argumente, nicht die höhere Moral, nicht die Wahrhaftigkeit, die da obsiegen! Es ist damit auch nicht die Kraft der Überzeugung, sondern die brutale Macht der Zahl und des Einflusses, die sich durchsetzen will. Das; was man schamhaft oder verbrämt Demokratisierung der Wirtschaft nennt, ist; in Wahrheit die Unterhöhlung der politischen Demokratie. Wenn Arbeiter, Bauern, Handwerker, Mittelstand usf. in „machtvollen Organisationen“ sich vor den anderen und nicht zuletzt auch gegenüber dem Staat durchsetzen wollen, dann darf mindestens die in einer solchen Entwicklung liegende Gefahr nicht verkannt werden.

Ich sagte neulich aus gegebenem Anlaß den Mitgliedern einer Berufsorganisation, daß diese äußere Repräsentanz ihres Standes nur dann und nur so lange lebendige Kraft sein wird, als sie die wahre innere Haltung, das Gewissen der Menschen verkörpert, die ihre Selbständigkeit und ihr Eigenleben nicht preisgeben wollen – auch nicht zugunsten einer noch so mächtigen Organisation. Das waren nicht gewerkschaftliche Kreise –, aber selbstverständlich gilt das gleiche auch in bezug auf das Verhältnis der Arbeiter zu den Gewerkschaften und umgekehrt. Wenn Arbeiter auf die Straße gehen oder selbst gegen ihren Willen streiken müssen, dazu oft gar nicht das „Warum“ kennen, dann richtet sich die Macht der Organisation gegen die Würde der Persönlichkeit. Wenn es dann gar so weit kommt, daß Menschen nur dann arbeiten und soziale Sicherheit finden können, wenn sie sich der Organisation unterordnen, dann ist ein weiterer fast tödlicher Schlag gegen die Demokratie und gegen die menschliche Freiheit geführt. Die Beispiele lassen sich fast beliebig vermehren.

Nur wenn der Staat sich übernimmt...

Demokratie bedeutet eben etwas grundsätzlich anderes als das Ausfeilschen von Interessen, bedeutet mehr als das Mit- und Gegeneinander der organisierten Gruppen. Demokratie verträgt sich schon gar nicht mit einem Ringen der kollektiven Machtgebilde um die Führung im Staate. Eine gewisse Besinnung ist heute unverkennbar. Das Individuum verwahrt sich noch einmal gegen die Vermassung, der Staat gegen den Machtanspruch des Kollektivs, und so können wir nur hoffen, daß der deutsche Mensch wach genug ist, um sich solchem aufkommenden Nihilismus wirksam entgegenzustemmen. Immerhin muß es zu bedenken geben, daß die hoffnungslose Verelendung unseres Volkes im Chaos der Jahre 1945 bis 1948 im Zeichen einer sozialen Befriedung stand, während der rasche und erfolgreiche Wiederaufbau, die soziale Gesundung mit der dabei zwangsläufig in Erscheinung tretenden Differenzierung des Lebensstandards, ein soziales Ressentiment auslöste, das dem Machthunger der Kollektive Nahrung und Auftrieb gab. Kollektive Macht hat aber immer nur so lange Bestand, als das Individuum in der Vermassung einen geeigneten Weg zur Verteidigung seines eigenen Lebens erkennt. Und darum wird dieser Popanz zu Fall kommen, wenn die Menschen in den von ihnen selbst geschaffenen Institutionen ihren unversöhnlichen Feind erkannt haben werden.