Mehr und mehr tritt für den Vorstand und den Verwaltungsrat der Deutschen Bundesbahn nach der Bewältigung organisatorischer Aufgaben die fachliche Arbeit in den Vordergrund der fünfjährigen Amtsperioden. Dies war. für den Vorstand der Anlaß, sich mit der deutschen Presse bekannt zu machen und ihr einen Überblick über die künftigen Aufgaben der Bahn und einen Einblick in ihre Sorgen zu geben. Natürlich konnte man kein ausgefeiltes Programm erwarten – es hätte denn das Geld dafür bereitstehen müssen. Was man aus dem Munde des Vorstandes, Staatssekretär Prof. Dr.-Ing. Frohne, Minister a. D. Dr. Hilpert, Präsident Dr. Schelp und Vorstandsmitglied Hatje, hörte, vermittelte einen wirklich instruktiven Überblick über die Lage unseres größten Verkehrsträgers, ließ bei allem Ernst aber auch eine erfreuliche Dosis an Optimismus nicht vermissen.

Staatssekretär Frohne umriß als obersten Grundsatz: die Bundesbahn will ihren Kunden eine Beförderungsleistung bieten, die alle berechtigten Ansprüche erfüllt, dazu werden Verbesserungen im Reisezugverkehr und auch im Güterverkehr beitragen. Minister a. D. Dr. Hilpert ging in seinen Ausführungen von der Zerreißung der gesamtdeutschen Verkehrszusammenhänge aus, kam auf die Problematik der Bundesbahnfinanzen zu sprechen und sagte mit überzeugender Deutlichkeit, daß die Bahn sich mit der neuen Tariferhöhung lediglich an das nun einmal vorhandene allgemeine Preisniveau der deutschen Wirtschaft anpasse. Allein, für die Nachholung von Unterhaltungs- und Erneuerungsrückständen sind 2,8 Mrd. DM und für den Wiederaufbau kriegszerstörter Anlagen 1,3 Mrd. DM erforderlich, zu denen ein Modernisierungs- und Ergänzungsbedarf von 3 bis 3,5 Mrd. DM hinzukommt. Präsident Dr. Schelp (bislang Hamburg) beschäftigte sich als Tarifexperte mit der Tarifseite und legte gegen den Vorwurf Verwahrung ein, daß die Bahn irgendein Monopol in der Beförderung von Personen und Gütern hätte, und daß sie durch die Fortschritte in der Motorisierung überholt sei. Anerkennung verdient seine Feststellung, daß die Bundesbahn gegen jede Verkehrsverschwendung ist, die zum Schaden der Wirtschaft getrieben wird, zumal hierin die große Gefahr einer Fehlleitung von Kapitalien begründet liegt. Der Bahnexperte für Sozialfragen, Hatje, konnte auf die Aufwärtsentwicklung der Leistungen der 500 000 Bediensteten hinweisen und prägte im weiteren Verlauf seiner Ausführungen das Wort: die Bundesbahn ist Dienerin der Wirtschaft!

Dieser Satz, so meinen wir, umschließt das große und verantwortungsvolle Programm, das sich die neuen Männer der Bundesbahn für die nächsten fünf Jahre gestellt haben. Wir nehmen dankbar zur Kenntnis, daß sie mit good will an ihre Arbeit gehen wollen. Die Anerkennung, die der neue Vorstand den bisherigen Verantwortlichen Dr. Idelberg und Dr. Gerteis zollte, berührte sympathisch. ww.