In Auslandsveröffentlichungen eines bestimmten Landes wurde ein Thema behandelt, das sich mit den sogenannten „five per center“ beschäftigt, worunter Menschen zu verstehen sind, die in einflußreichen Stellungen sitzen und ihre Einflüsse und Beziehungen zu maßgebenden Persönlichkeiten gegen 5 v. H. – sprechen wir es offen aus – verkaufen.

Diese Einrichtung hat berechtigte Kritik und eine Untersuchung in dem Lande hervorgerufen. Was draußen geschieht, interessiert uns nur am Rande. Wir Deutsche sollten die letzten sein, die sich kritisch mit diesen Dingen beschäftigen, weil wir zunächst vor der eigenen Tür zu kehren haben. Es ist ein offenes Geheimnis, daß bei uns, vor allem in der Wirtschaft, sogenannte Beziehungen geradezu zu einem Faktor geworden sind, dem aber mit Recht ein Odium anhaftet. Muß es nicht sehr bedenklich stimmen, daß mit gemütlichem Lachen quittiert wird, wenn auf der Bühne eines Kabaretts davon gesprochen wird, „daß Beziehungen nur dem schaden, der keine hat“! Was besagt ein solcher Ausspruch anders, als daß Beziehungen heute mißbraucht werden. Sie haben nichts mehr mit dem zu tun, was früher durchaus üblich war, daß nämlich im Geschäftsleben Sympathien und Freundschaften dann den Ausschlag geben können, wenn gleiche Start- und Abschlußbedingungen vorlagen. Wenn aber der Rubel zu rollen beginnt, dann hören die Sympathien auf. An ihre Stelle tritt dann das Wort „Bestechung“. An allen Ecken und Enden sieht und erlebt man, wie gegen Geld und Geschenke, in offener und getarnter Form, Beziehungen geschaffen und gepflegt werden. Von dem Unfug nächtlicher Gelage soll gar nicht einmal gesprochen werden, wohl aber von dem die deutsche Geschäftsmoral infizierenden Bazillus des Geldes. Hier stehen Dinge auf dem Spiel, die die Allgemeinheit angehen, weil sie den deutschen Ruf zu gefährden drohen. In der Nachkriegszeit erhielten mehr denn je kleine Gaben die Freundschaft; es gab dabei viele kleine Sünder. Wo aber kleine Freundschaftsdienste aufhören und Geldzahlungen, also regelrechte Bestechungen, beginnen, ist die Grenze des Erträglichen erreicht. Wenn einem Kaufmann von seiner ausländischen Vertretung zugemutet wird, Geldzahlungen an deutsche Adressen zu leisten, die bei der Verteilung oder Zuteilung von Material wichtig sind, dann liegt schon in einer solchen Aufforderung eine uns tief beschämende Tatsache, nämlich die, daß man vom Auslande her die Bestechlichkeit von Deutschen als eine fast selbstverständliche Tatsache bezeichnet. Wer sich einer solchen ausländischen Bitte widersetzt, riskiert diese Verbindung und außerdem die zu dem deutschen Empfänger. Es schließt sich also-der Ring der aktiven und passiven Bestechung, und das Beispiel macht Schule. Nein, so darf es nicht weitergehen Es muß daher ein Appell an alle in der Wirtschaft Tätigen gerichtet werden, vor allem an die Unternehmer, um dieser Schamlosigkeit ein Ende zu bereiten, denn Bestechung und Zuwendung von Wertgegenständen sind dazu angetan, das solide deutsche Wirtschaftsfundament ins Wanken zu bringen. Der tüchtige, ehrbare Kaufmann fühlt sich in seiner Existenz bedroht, wenn er mit verschränkten Armen zusehen muß – und das betrifft vor allem die kleinen Unternehmer –, daß er mit seiner Auffassung von Anstand und guter Sitte im Geschäftsleben verlacht wird. Nicht nur das, es wird ihm als persönliche Unfähigkeit angekreidet, wenn er nicht solche geldlich fundierten Geschäftsbeziehungen zu schaffen versteht.

Wie wäre es, wenn sich führende Persönlichkeiten in Wirtschaft und Behörden einmal mit dieser Angelegenheit befassen und den Gedanker aufgreifen würden, ob es nicht an der Zeit sei im eigenen Kreise Warnungsrufe ertönen zu lassen. Vor dem Kriege bestand ein „Verein gegen das Bestechungswesen“. Könnte nicht eine solche Einrichtung heute wieder neu geschaffen werden durch ehrenwörtliche Verpflichtung aller Mitglieder auf die Statuten des Anstandes und der guten Sitte? Abhilfe zu schaffen tut dringend not wenn nicht der deutsche Ruf dauernden Schaden leiden soll. H. L.