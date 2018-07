IV. Fühlt ihr, wenn ihr schuldig werdet? – Der Segen der Arbeit – Aufzeichnungen auf Hahnöfersand

Wie diese Veröffentlichung über das hamburgische Jugendgefängnis auf der Elbinsel Hahnöfersand entstand, wurde in der Einleitung gesagt („Die Zeit“ vom 17. Juli): Jan Molitor erhielt Gelegenheit, die Strafinsel zu besuchen, auf der Heinz Panka zwei Jahre lang unter demselben Dach mit den Gefangenen lebte. Pankas TagebuchaufZeichnung en, die im Zusammenhang mit einer wissenschaftlichen Arbeit über den Jugendstrafvollzug stehen, wurden überall dort verwendet, wo es sich um unmittelbare Äußerungen der Jugendlichen handelt; so auch in folgendem...

Montag, den......

Es klopfte. Ich war gerade dabei, einige Beobachtungen aus dem täglichen Umgang mit den Gefangenen niederzuschreiben. Da kam Theo herein. „Guten Morgen“, sagte er. „Ich bin hier jetzt Hausreiniger.“

„So?“, sagte ich. „Kannst du das denn?“ „Doch“, sagte er. „Außerdem werd’ ich bald entlassen.“

„Wielange hast du denn bekommen ...?“, fragte ich.

„Neun Monate.“