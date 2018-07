Neue Möbel populär gemacht

Das Thema der modernen – oder sagen wir es ein wenig präziser – der zeitgemäßen Wohnung ist in letzter Zeit viel diskutiert und in Ausstellungen sichtbar gemacht worden, fast immer mit der Blickrichtung auf die Form, auf die optische Fixierung eines neuen Raumbewußtsein. Das ist zweifellos wichtig und notwendig zu einer grundsätzlichen Orientierung. Der circulus vitiosus einer verlogenen Vorstellung von Tradition, eines irregeleiteten Repräsentationsbedürfnisses, mißgedeuteter sozialer Begriffe muß endlich einmal durchbrochen werden. So sind alle diese Bemühungen, dieses Suchen nach gültiger Formulierung ein geistiger Anruf, der letzten Endes auf ein soziales Ziel hinstrebt zur Wahrheit der Daseinsform zu gelangen.

Man spricht allerdings auf diese Weise nur einen kleinen Kreis der Verbraucher an. Die große Masse, die ohne Einsicht und klare Entscheidung ist, die von Vorurteilen und Konventionen abhängt, kann hiermit nicht gewonnen, also nicht zu einer Abkehr vom standardisierten Geschmack beeinflußt werden. Darauf aber kommt es an, wenn der Verbraucher sich einer menschlich ehrlicheren Form des Lebens bewußt werden soll. Da er einen vorgefaßten, in einer bestimmten Richtung laufenden Schönheitsbegriff hat, muß man ihm von dieser Seite her neue Erkenntnisse eröffnen. Er darf weder das Gefühl der Vergewaltigung noch das eines Verlustes an Gemütswerten haben.

In dieser Richtung versuchte jetzt die bayerische Handwerkspflege mit einer Sonderschau „Heim und Handwerk“ Wege zum zeitgemäßen Wohnen zu weisen. Die in München gezeigten zeitgemäßen Möbelformen (in Zimmereinrichtungen und Einzelstücken) sind den beschränkten räumlichen Lebensbedingungen, mit denen sich die meisten Menschen abfinden müssen, angepaßt und in ihren Maßen auf die neuerbauten Wohnungen abgestimmt. Die genormten Maße des sozialen Wohnungsbaues waren hier grundlegend. Und in weiterer Konsequenz sind die Möbel mit vielfacher Verwendungsmöglichkeit und der dem Bedürfnis und dem Geldbeutel angepaßten Ergänzungsfähigkeit entstanden. Möbel dieser Art herzustellen, war zwar schon einmal nach dem ersten Weltkrieg aktuell und ist es immer, wenn Wohnraumnot dazu zwingt, an die Stelle des Standards die Improvisation zu setzen. Diese Bestrebungen waren jedoch wieder verlorengegangen oder unbeliebt geworden, und die Möbelproduktion richtete sich mit Erfolg nach dem Repräsentationsbedürfnis – auch des kleinen Mannes. Möbel billig und solid und dazu in der Form anständig herzustellen, war der Leitgedanke dieser Sonderschau. Sie zeigt daher versuchsweise Möbel, die aus Kunststoffplatten hergestellt sind (Homanit). Sie versucht aber vor allem eine tragbare Preishöhe dadurch zu erreichen, daß die hier ausgestellten Möbelmodelle in handwerkliche Serienfertigung übernommen werden – zugleich ein wirtschaftspolitisches Prinzip, daß dem Handwerk die Wettbewerbsgrundlage gegenüber der Industrie bereiten soll.

Der Hauptanziehungspunkt der Handwerksschau ist eine genormte Einbauwand, die einseitig oder in der Verdoppelung beiderseitig für die Unterbringung fast aller zum Wohnen erforderlichen Behältnisse bestimmt ist: für den Kleiderschrank, für Schubkästen, Bücherregal, Kochnische, Nachtschränkchen und so weiter. Auch eine Durchgangstür kann in diese sinnvoll konstruierte und raumsparende Montagewand eingesetzt werden. Sie ist in ihren Teilen transportabel und bleibt Eigentum des Mieters. Ihre durch Einfall und Billigkeit begründete Aktualität hat ihr schon vor der Messeeröffnung den Namen „Das Experiment von München“ eingetragen.

Wenn an Ideen und Formen auch nicht alles original ist, was hier mit dem Anspruch auf „die neue Linie“ hervortritt – besonders bei den Sitzmöbeln –, so konnte man auf dieser Schau doch beobachten, daß der „neue Geist“, mit dem einige Avantgardisten in internationaler Obereinstimmung die Stagnation der Möbelherstellung aufgerührt haben, hier erfaßt und – wenn auch noch nicht immer gültig – popularisiert worden ist. Herbert Hofmann