Rlt., Düsseldorf, Anfang August

Wer erinnert sich nicht gern daran, daß einst auch die Aktien der rheinischen Braunkohlen-Gruppe zu den Spitzenwerten der deutschen Börse gehörten? Die Roddergrube mit 18 und mehr Prozent Dividende, Rheinbraun mit 12 v. H. Dividende und ähnlich – das waren noch Zeiten! Auch heute wird in der Braunkohle gut verdient. Es wird auch gut gearbeitet, Was uns aber nicht sehr gut erscheint, ist, die Publizistik bei den großen Gesellschaften. Vergangene Woche fanden außerordentliche Hauptversammlungen der Rheinischen AG. für Braunkohlenbergbau und Brikettfabrikation, Köln, der Braunkohlen- und Brikettwerke Roddergrube AG., Brühl, und der Braunkohlen-Industrie AG. „Zukunft“, Eschweiler, statt. Es wurden die Verwaltungsgremien gemäß den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes neu gewählt. Zugleich wurde vom bisherigen Generaldirektor von Rheinbraun mitgeteilt, daß die rückständigen Bilanzen von 1944 bis 1951 im Herbst dieses Jahres und im Frühjahr 1953 vorgelegt wurden.

Die Braunkohlengruppe Rheinbraun–Roddergrube–Zukunft umfaßt etwa 70 v. H. der gesamten Braunkohlenförderung der Bundesrepublik. Es handelt sich also um die repräsentativste Zusammenfassung der deutschen Braunkohle schlechthin. Die Werke sind gegenseitig durch Aktienbesitze oder Organ- und Dividenden-Garantie-Verträge verbunden. Seit neun Jahren traten sie erstmalig wieder vor ihre Aktionäre und – ein Lob den Aktionären! – diese waren bei der aoHV von Rheinbraun recht zahlreich erschienen.

Jedoch verpaßte die Verwaltung eine wirklich erstklassige Chance. Es wurde kein einziges Wort über die Geschäftslage oder über den Stand der Unternehmen in technischer, volkswirtschaftlicher und betriebssozialer Hinsicht gesagt; kein Wort über die ungeheuren in hohe Millionen gehenden Investitionen; kein Wort über die erheblichen Neuaufschlüsse; kein Wort über die Ertragslage; kein Wort zur sozialen Entwicklung der dort arbeitenden Zehntausende von Menschen. Aus einem Manuskript wurde lediglich verlesen, daß die Unternehmen (wie bekannt) aus der Kontrolle des Alliierten Gesetzes Nr. 27 entlassen worden seien und somit die alten gesellschaftlichen und vertraglichen Zustände aus der Zeit vor 1945 wiederhergestellt wären. Dies bedeute, daß der 1920 geschlossene Dividenden-Garantievertrag wieder wirksam geworden sei.

Fast hat es den Eindruck, als ob die alte Verwaltung dieser Braunkohlengruppe glaube, die Aktionäre, also die Eigentümer, interessiere nur die Dividende. Dieses Urteil über „sich selbst“ ist nicht nur unerfreulich, es ist sogar falsch. Wir haben gerade in den letzten Wochen im Industriegebiet Hauptversammlungen bei Eisen und Kohle erlebt, in denen die Aktionäre mit großer Anteilnahme die Gesamtentwicklung von Mensch und Werk verfolgten und von ihrer Verwaltung entsprechende Auskunft erbaten. Uns scheint, daß die Braunkohlengruppe auf ihrer aoHV nicht nur die Chance, einen volkswirtschaftlichen Beitrag leisten zu können, sondern auch die Chance, zeitnah zu publizieren, versäumt hat. So etwas aber wiegt heute bei der revolutionären Umformung im Bereich der Aktiengesellschaften sehr schwer, aber im negativen Sinne.