Es vergeht kein Tag, an dem nicht aus der deutschen Sowjetzone Nachrichten zu uns dringen von abscheulichen Verbrechen, die dort von der Regierung, von Behörden, Richtern und Beamten begangen werden. Es gibt keine tatarische Grausamkeit, die nicht, dem Vorbild getreu, das der Kreml gibt, exekutiert würde. Volkspolizisten, die sich deutsch nennen, brechen über die Zonengrenzen, morden Zivilbeamte und Grenzjäger, verschleppen Bauern und Flüchtlinge. Niemand im freien Berlin – der Fall Linse hat dies gezeigt – kann heute sicher sein, daß er nicht von räuberischem Gesindel entführt wird. Entlang der Zonengrenze, die Sowjetdeutschland von der Bundesrepublik trennt, ist ein wüster Streifen geschaffen worden, genau nach der Art wie die Tataren ihre Grenzen zu schützen pflegten. Wer diesen Streifen betritt, ist Freiwild und kann von jedem Volkspolizisten ungestraft erlegt werden. Wer aber in diesem Grenzstreifen früher wohnte und nicht ein treuer Kommunist ist, der wurde, wenn es ihm nicht gelang, rechtzeitig in die Bundesrepublik zu fliehen, zwangsweise abtransportiert.

Wohin? – Es gibt für sie – mit Sicherheit 46, vielleicht mehr – Sammellager in der Sowjetzone. Dorthin hat man diese Unglücklichen gebracht. Dort werden sie mit politischen Gefangenen aus den sowjetdeutschen Konzentrationslagern zu Transporten zusammengestellt. Zu dieser zusammengetriebenen Herde werden noch die Bauern gejagt, die mehr als 100 Morgen besitzen, Kulaken also, wie sie in Sowjetrußland heißen. Zwar hat der Generalsekretär der SED, Ulbricht, erst vor wenigen Wochen erklärt, man werde diesen Bauern nichts tun. Aber welche Lüge gibt es, die diese Regierung nicht ausspricht, welches Verbrechen, das sie nicht begeht?

Sie hat die Methoden des Polizeistaates so weit ausgedehnt, wie es nicht einmal die Nazis zu tun gewagt haben. In der Sowjetzone gibt es keine Reisefreiheit mehr. Man muß eine Genehmigung von der Polizei besitzen, und in dem Ort, den man besucht, muß man sich melden, wenn man länger als 24 Stunden bleiben will. Da es im Belieben der Polizei steht, ehe Reisegenehmigung zu verweigern oder Reisende, die sich anmelden, willkürlich zu verhaften, ist damit die Freizügigkeit, in einem freien Lande eines der wichtigsten Bürgerrechte, praktisch aufgehoben.

Dennoch strömen Flüchtlinge nach Westberlin in einer Anzahl wie nie zuvor. 1100 sind es augenblicklich Tag für Tag. Viele, vor allem Alte und Gebrechliche, kommen, weil man sie gewarnt hat, sie seien für den Abtransport nach dem Osten vorgesehen. Ob es sich bei einer solchen Warnung um einen infernalischen Trick handelt, der dazu dienen soll, dem schwerbedrängten Westberlin neue Lasten aufzubürden, oder ob sich hier einzelne Beamte menschenfreundlich gezeigt haben, ist schwer zu entscheiden. Das Ergebnis jedenfalls steht fest: die meisten Deutschen in der Sowjetzone sind so sehr eingeschüchtert, daß sie jeder Drohung weichen. Sie fühlen sich als Figuren auf dem Schachbrett einer unmenschlichen Politik.

Die Transportzüge nach dem Osten tollen bereits. Bei Bromberg und in Oberschlesien sind Auffanglager eingerichtet. 400 000 Deutsche sollen – als erste Rate – dorthin verfrachtet werden. Sie werden Entsetzliches zu leiden haben, aber sie werden Hilfe und Schutz dort finden, wo sie beides am wenigsten zu finden hoffen, bei dem einfachen polnischen Volk, bei der polnischen Untergrundbewegung.

Doch was tut gegenüber der Verbrecherregierung in Pankow, gegenüber ihrem abscheulichen Polizeistaat, in dem täglich Deutsche gefoltert und vernichtet werden, die Bundesregierung?

Was veranlaßt sie, um die verbrecherischen Mitglieder der Volkspolizei wenigstens auf dem Gebiet Westberlins und der Bundesrepublik unschädlich zu machen?