Am 5. August fand in Frankfurt die Grundsteinlegung für neue Messebauten auf dem Ostdreieck des Ausstellungsgeländes statt.

Eine Grundsteinlegung, wie sie Frankfurts Oberbürgermeister Dr. h. c. Walter Kolb (hammerschwingend nach üblichem Zeremoniell) vollzog, ist – wenn nicht selbst schon ein Ereignis – in diesem Falle vielleicht jenen Schatten vergleichbar, die künftige Ereignisse vorauswerfen. Das Direktorium der örtlichen Messe- und Ausstellungsgesellschaft, Repräsentanten u. a. der Landesregierung, der industriellen Spitzenverbände und der Ausstellerschaft, der Architekt franz. C. Throll, Zimmerleute und Maurer waren Zeugen des feierlichen Auftaktes zur Erweiterung des überdachten Ausstellungsraumes um 25 000 qm (Gesamtleitung: Frankfurter Aufbau-A.G.) bis zum Frühjahr 1953. Auch der Vorsitzende des Ausstellungs- und Messeausschusses der Wirtschaft (AUMA), Dr. Wilhelm Tigges, kam, sah und sprach.

Der Inangriffnahme der Neubauten – erstmalig seit Wiederaufbaubeginn 1947/48 mehrgeschossig – vorausgegangen waren: zunehmender Platzmangel trotz ständig verschärfter Auswahl unter den Ausstellern; Kapitalerhöhung bei der Messegesellschaft um 10 Mill. DM auf Stadtverordneten-Beschluß vom 24. April zur Realisierung des Neubauprojekts; Bewilligung einer weiteren Million zur kurzfristigen Freimachung des dafür notwendigen, aber noch von Privatunternehmen genutzten Geländes hinter der Festhalle am 17. Juli. Die Investitionen sind, da je zur Hälfte von der Stadt und vom Lande Hessen ohne Sonderleistungen von Verbänden und Ausstellern oder Vorgriff auf spätere Standmieteneinnahmen finanziert, ökonomisch ebenso vertretbar wie betriebswirtschaftlich ohne Tadel.

Die Warengruppen Glas, Porzellan und Keramik, Kosmetika und chemische Erzeugnisse sowie die Hausratbranchen finden sich unter denen, die nun ständige Ausstellungsmöglichkeiten in intim gestalteten Kojen (bisher teilweise in Leichtbauhallen) erhalten. Als Gegenstück zur Kongreßhalle löst ein viergeschossiger Verwaltungsbau (mit einer 1125 qm großen Verkehrshalle für den Service im Erdgeschoß) den Barackenbehelf ab.

Daß damit der Kristallisationspunkt für Konsumgüter erhöhte Repräsentationskraft gewinnt, steht außer Zweifel. Deshalb muß dieser (allerdings logische und organische) Schritt auch im Lichte gewisser Rivalitäten gesehen werden, die einer echten Bereinigung im deutschen Messewesen im Sinne verständnisvoller Arbeitsteilung zur Verbesserung der übergeordneten Wettbewerbschancen gegenüber dem Ausland hindernd im Wege stehen. Im Sommer 1951 hörte man zwar, daß eine diesem unerfreulichen Thema gewidmete Diskussionsgrundlage vom AUMA erarbeitet worden sei. Aber dabei hatte es dann leider sein Bewenden. Die konstruktive Auflösung der so abträglichen Unordnung in einen rationellen Modus, analog der deutschen Funktion innerhalb Europas, blieb bis heute aus. Hat der AUMA begründete Hemmungen, den Gordischen (Messe-)Knoten zu durchhauen?

Durch enge Terminverbindung der Frankfurter Mustermessen mit Offenbachs Lederwarenschau ist ein partieller Fortschritt zugunsten der Konsumgüter-Konzentration erreicht worden. Am 5. August appellierte Frankfurt, nach Minister Erhards Worten Sitz der „Mustermesse par excellence erneut an die Vernunft aller messepolitisch Kompetenten, weil es nicht um subjektives Prestige, sondern um Erhaltung oder Verlust des Gewichts der deutschen Messen „an sich“ geht. Helmut Benecke