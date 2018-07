Von Helene Rahms

... Es muß um diese Zeit der Aberglauben weit verbreitet gewesen sein, daß sommerliches Licht schlechthin dem Auge schädlich sei. Schon mit dem Erblühen der ersten Krokusse tauchten die grünen, bisweilen fast schwärzlichen Gläser auf, mit denen sich vor allem Frauen jeglichen Alters verunzierten. Sie trugen sie nicht nur im gleißenden Licht auf asphaltierten Straßen oder am Strande, an Orten also, wo solcher Schutz sinnvoll ist, sondern sie wandelten damit auch an schattigen Plätzen, im milden Geleucht der Alleen. Ja, unter den Markisen der Gartencafe, in den Straßenbahnen und in den Kaufläden behielten sie die Gläser auf. Ein seltsamer Anblick mag es gewesen sein, eine Schar solchermaßen gerüsteter Damen auf sich zukommen zu sehen, in zarten, sommerlichen Kleidern, mit wohl zubereitetem Teint und anmutigen Frisuren, doch grünlichschwärzlichen Augenhöhlen, also gleichsam blicklos. Diese Gläser waren zudem noch in unmäßig dicke Hornrahmen, oft auch in weißes Zelluloid gefaßt und mit Blümchen, Käfern und Similisteinen verziert. Die oberen Bogen der Ränder Waren weit ausgebuchtet, als sollten sie die Augenbrauen, gewaltig übertreibend, nachzeichnen. So wirkte denn das ganze Antlitz wie eine Kriegs- oder Schreckmaske nach Art derer, die bei einigen wilden Stämmen heute noch gebräuchlich sind.

Seltsam berührt es uns, daß sich die Männer jener Mode nicht widersetzten. Ihre einzige Abwehr scheint darin bestanden zu haben, daß sie sich selbst der Brillen ausgiebig bedienten. Ja, Überlebende aus jener Zeit erzählen, es sei nichts Unschickliches darin gefunden worden, wenn ein Herr sich einer Dame genähert und schließlich vorgestellt habe, ohne ihr seinen Blick zu enthüllen. Bis zu welchem Augenblick der Vertraulichkeit, so fragen wir uns, mag ein solcher Kavalier sich den Effekt der Demaskierung aufgespart haben?

Die mannigfaltigen zeitgenössischen oder nachträglichen Versuche, die die Hintergründe dieser Manie zu deuten sich bemühen, einigen sich alle in einem Punkt: daß die unmäßige Benutzung der Sonnenbrillen auf eine eigentümliche Verfassung der Menschen jener Zeit schließen lasse. Die etwas krasse Meinung eines Chronisten behauptet, das Leben sei damals besonders hart gewesen, ständig von Kämpfen um Besitz, Macht und Ansehn erfüllt, die Gesellschaft zerrissen in viele Parteien, Vereine und Sekten. Unter solchen Umständen habe natürlich keiner dem andern mehr recht getraut; die Gespräche in der damaligen Zeit müsse man sich wohl als höflich verhüllte Zweikämpfe vorstellen, die Sonnenbrillen hätten dabei vermutlich die Rolle von Visieren gespielt.

Nicht ganz so bedenklich sieht eine Forscherin, die sich mit der Geschichte der sogenannten Frauenbewegung beschäftigt hat, die Vorliebe der Frauen jener Epoche für Sonnenbrillen an. „...Der Stolz auf die frisch errungenen Rechte tat sich in den fünfziger Jahren in etwas naiver Weise kund. Meines Erachtens hing damit die seltsame Neigung zu Sonnenbrillen zusammen. Man trug sie wie Hut und Handschuhe, als Zubehör der Eleganz. Ja, eher verzichtete man auf die Kopfbedeckung als auf diese Gläser. Offenbar drückte sich in dieser Erscheinung die Lust, ich möchte sagen, die primitive Neulust „aus, die Männer gelassen und kritisch betrachten zu können. Man bedenke, was die Großmütter dieser Frauen noch an anmutigen Manövern mit Sonnenschirmen und Fächern vollführen mußten um eines einzigen schüchternen Blickes willen. Diese neuerworbene und grimmig dargestellte Sicherheit der Sonnenbrillenträgerinnen, am Strande gepaart mit einem Minimum an Bekleidung – erscheint sie nicht geradezu als die totale Verkehrung der Sitte und Gesinnung, die die orientalischen Frauen vom Kopf bis zur Zehe in Schleier hüllt und nur einen schmalen Schlitz für die Augen frei gibt? Hier die blicklose Parade des Körpers, dort die Mystik des Blicks, die aus der Gefangenschaft des Körpers hervorbricht? ...“

Nächst dieser speziellen und wohl etwas pathetisch zugespitzten Theorie seien noch die Anmerkungen eines Schriftstellers erwähnt, der mancherlei Eigentümlichkeiten seiner Epoche rügt, zum Beispiel das nervöse Gehabe mit Armbanduhren und Telefonen. Von der Sonnenbrille sagt er: „... Sie wird selten zu ihrem eigentlichen Zweck, nämlich zum Schutz der Augen, gebraucht. Vielmehr dient sie einem Spiel der Gesten, um das man wohl allzulang die rechtmäßigen Brillenträger, also die Kurzsichtigen, beneidet hatte. Man setzt sie auf, man setzt sie ab, man drückt ihren Steg über der Nase an die Stirn, man reißt sie wieder herab, man hält sie während des Zuhörens am Gelenk, und es ist oft nicht auszumachen, ob man sich nicht selbst am Gelenk der Brille festhält, man führt sie im Reden wie einen Taktstock durch die Luft, manchmal gar wie eine Waffe gegen den Partner, man lehnt ein Ende des Bügels an die Unterlippe, beißt drauf herum, klappt die Bügel zusammen, klappt sie wieder auf all diese unnützen Bewegungen sind gleichsam Frage- und Ausrufzeichen, Kommata, Doppelpunkte und Gänsefüßchen im Gespräch. Solch großen Aufwand braucht der Mensch um 1950, um sich mitzuteilen ... Aber er teilt sich ja gar nicht mit! Sich selbst nur bestätigt er, was er für ein scharfsinniger, wachsamer, ungeduldiger, überlegener Mensch sei. Aus seinem Innern kommt kein echtes Mienenspiel mehr hervor, so hat er sich das Brillenspiel zum Ersatz erfunden ...“ Soweit der Literat.

In allen Ländern Europas und in Amerika war diese Manie gleichmäßig verbreitet. In den fünfziger Jahren erreichte sie anscheinend ihren Höhepunkt, ebbte dann allmählich ab und schränkte sich in der darauffolgenden Epoche eines entspannteren und geselligeren Lebens – die zum Glück bis heute anhält – zu vernünftigerem Gebrauche ein. Die Menschen sahen wieder mit freien Augen in die Welt.