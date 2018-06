Der schwedische Bischof D. Anders Nygren, der als Präsident des Lutherischen Weltbundes dessen Tagung in Hannover eröffnete, hat in einem programmatischen Vortrag die Forderung erhoben: „Vorwärts zu Luther“, weil die Reformation der Anfang einer Entwicklung sei, deren Verwirklichung noch in der Zukunft liege.