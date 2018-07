Es ist tragisch, immer wieder und in immer stärkerem Maße feststellen zu müssen, daß das auf den Wert und das Wirken der Persönlichkeit abgestellte individualistische Prinzip gegenüber den zur Vermassung hindrängenden Kräften an Boden zu verlieren scheint. Eine oberflächliche, leichtfertige und allzu bequeme Betrachtung führt dann nur zu oft zu dem Schluß, daß ein solcher Prozeß gewissermaßen im Trend der gesellschaftswirtschaftlichen Entwicklung liege und deshalb als entwicklungsgeschichtliches Datum hingenommen werden müsse. Nichts aber wäre wohl gefährlicher als eine solche Resignation – ja, dieser Fatalismus würde in letzter Konsequenz zur Preisgabe der demokratischen Ordnung führen; denn wenn die Einzelpersönlichkeit im Kollektivismus untergeht oder, auf höhere Ebene übersetzt, das Parlament zum Tummelplatz kollektivistischer Macht- und Interessenkämpfe wird, müssen die Spielregeln der Demokratie zwangsläufig verfälscht und vollends außer Kraft gesetzt werden. Es geht hier um nicht mehr und nicht weniger als um den Bestand der freiheitlichen Ordnung und die Sicherung der menschlichen und persönlichen Freiheit.

Weil nicht angenommen werden kann, daß der Staatsbürger das Gefühl für die Würde der Persönlichkeit verloren hätte und das Recht der Selbstbestimmung seines Schicksals aufgeben wollte: gerade deshalb ist die Frage berechtigt, warum er sich dann dennoch auf der einen Seite nur allzuleicht der Allmacht des Staates beugt oder aber – und das ist das andere Extrem – durch ein bedenkenloses Aufgehen im Kollektivismus die staatliche Ordnung ernsthaft gefährdet. Der demokratische Staat hat nur so lange Bestand, als er von freien Menschen getragen wird. Er treibt zu Entartung und zum Untergang, wenn das in freien, gleichen und geheimen Wahlen zustande gekommene Votum von kollektivistischen Machtgebilden nicht mehr anerkannt, wird, sondern durch Taschenspielertricks verfälscht werden kann. Wenn zwischen dem, was freie Menschen an Willen bekunden, und dem, was jene kollektiven Machtgebilde an Einfluß forder, ein Widerspruch besteht, dann sind wir vor die Entscheidung gestellt, ob wir Demokratie oder Totalitarismus wollen. Daß wir in diesem Sinne überhaupt vor Alternativen gestellt sind, beweist geradezu zwingend, daß dem Kollektivismus die Neigung innewohnt, sich über die wahre Volksmeinung hinwegzusetzen, sich zu verabsolutieren. Hier tritt eine Spannung auf, die an die Grundfesten der Demokratie rührt. Es ist eben nicht miteinander in Einklang zu bringen, daß freie Menschen das Recht der Selbstbestimmung für sich in Anspruch nehmen und sich gleichzeitig bedingungs- und willenlos einem Kollektiv unterwerfen, das dann „als solches“ Ziele zu verfolgen berechtigt wird, die außerhalb jeder demokratischen Kontrolle stehen.

Entspricht das nun – so fragen wir nochmals – wirklich dem Wollen und Verlangen freier Menschen und freier Staatsbürger, daß sie ihr Schicksal Institutionen überantworten, auf deren Entscheidungen und Handlungen sie kaum irgendeinen Einfluß ausüben können? Oder ist es nicht vielmehr so, daß nur das Gefühl der Unsicherheit, der Hilflosigkeit oder sogar der Lebensangst den einzelnen bereit sein läßt, sich als Persönlichkeit preiszugeben, um demgegenüber Schutz in der Anonymität des Kollektivs zu suchen? Dieser Zustand ist von einer Demokratie so weit als nur irgend möglich entfernt; er kennzeichnet vielmehr ein gesellschaftswirtschaftliches Spannungsverhältnis von geradezu tödlicher Wirkung. Weil gegen die menschliche Natur gerichtet, wird aus solchem Verhalten aber auch die ganze Tragik dieses soziologischen Phänomens ersichtlich. Wie stark und wie unausweichlich muß ein Zwang oder ein äußerer Druck empfunden werden, um Menschen zu jenem Grade von Entsagung und Selbstentäußerung zu bringen! Hier setzt unsere Betrachtung und unsere Kritik ein.