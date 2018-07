Inhalt Seite 1 — Schildkröte an der Schattengrenze Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es war im Hochsommer 1944. Ich befand mich zu der Zeit in einem Genesungslazarett in Garmisch-Partenkirchen und teilte mit einem gleichaltrigen Gebirgsjäger ein sehr hübsches Zweibettzimmer. Morgens beim Erwachen sah ich durch unser Fenster auf das schneebedeckte Zugspitzmassiv. Wir führten ein angenehmes, geruhsames Leben. Zwar flogen oft Luftgeschwader, aus dem Süden kommend, über unser Tal hinweg, sie taten uns aber nie etwas zuleide, schleppten nur endlos lange, weiße Seidenfäden hinter sich her, die dann meilenhoch über unseren Köpfen stehen blieben und zerflossen. Die einzige Last, die uns heimlich drückte, war der Gedanke an die „Mordkommission“, an jenes fliegende Kollegium hoher Militärärzte, das unverhofft und immer häufiger aufzutauchen pflegte, um die Lazarettstuben nach schnellem Ersatz für die dahinschmelzenden Frontdivisionen zu durchstöbern.

Eines Tages kam ein neuer Schub Rekonvaleszenten bei uns an. Unter ihnen befand sich ein Landsmann meines Stubengenossen, ein Funker aus der Steiermark, den man wegen einer Malaria von der Mittelmeerfront hatte fortschicken müssen und der aus Griechenland eine hübsche kleine Landschildkröte mitgebracht hatte. Noch in derselben Woche wurde der Funker das Opfer der nächsten Ärztekommission, und da ihm eine lange beschwerliche Reise bis hoch hinauf zum Norden Europas bevorstand, entschloß er sich schweren Herzens, uns seine Schildkröte als Abschiedsgeschenk zu überlassen.

Das kleine bescheidene Tier gewann rasch unsere Zuneigung. Bei Tisch saß es neben meinem Teller und knabberte grüne Salatblättchen. Gekochte Kartoffeln verschmähte es, ebenso Fleisch, Fisch und Schokolade. Dagegen zeigte es eine überraschende Vorliebe für Tilsiter Käse, für Aprikosenmarmelade, und sogar für Senf. Am höchsten freilich schätzte es die zarten, frisch gepflückten Blätter der Butterblume; wenn es die vorgelegt bekam, klappte es seine hübschen funkelnden Augen zu und begann andachtsvoll zu kauen. Nachts hörten wir zuweilen ein zartes Tapsen und Schurren, dann ging unsere Freundin im Mondlicht auf den Dielen spazieren. Dafür legte sie tagsüber regelmäßig ein paar Schlummerstunden ein, besonders während der heißen Mittagszeit döste sie gern mit eingezogenen Gliedern vor sich hin.

Außer der niedrigen Bettenzahl und dem herrlichen Gebirgsblick besaß unser Zimmer noch einen dritten Vorzug: Das flache Blechdach einer kleinen vorgebauten Veranda lag direkt unter unserem Fenster und diente uns als privates Sonnendeck. Die Schildkröte ließ sich zwar gern mit hinausnehmen, jedoch hatte sie, im Gegensatz zu uns, für die pralle Sonne nicht viel übrig. Im kühlen Vollschatten behagte es ihr aber auch nicht recht, und so hielt, sie sich stets dort auf, wo das dunkle Schattendreieck der vorspringenden Hauswand an den heißen, grell überfluteten Sonnenbereich grenzte. Alle paar Minuten sahen wir von unseren Liegestühlen aus, wie sie der wandernden Schattenlinie um ein Zentimeter-Stückchen folgte.

Am Vorabend des Tages, an dem sich die gräßliche Geschichte ereignen sollte, war ein Münchener Gastspielensemble auf dem Garmischer Bahnhof angekommen. Zwanzig Stunden später, als wir eben unser mittägliches Sonnenbad begonnen hatten, erschien plötzlich die Stationsschwester im Fensterrahmen und schwenkte lächelnd in der erhobenen Hand zwei Eintrittskarten. Hurtig klappten wir die Liegestühle zusammen, sprangen zurück ins Zimmer und kleideten uns in Windeseile an. Zehn Minuten danach waren wir auf dem Weg zum Kurparktheater.

Es wurde ein wunderbarer festlicher Nachmittag. Die Sonne schien warm, etwas zu warm, aber ein leiser Wind strich von der Partnachklamm herüber und kühlte die frohen Gesichter. Die meisten von uns hatten bisher nichts anderes gesehen, als die sattsam bekannten, aus Halbtalenten hastig zusammengewürfelten Wandertruppen, und nun fanden wir uns plötzlich einer erlesenen Schar wirklicher Künstler gegenüber. Eine Sängerin war darunter, eine schöne, zarte, nicht mehr sehr junge Frau mit feingeschwungenen roten Lippen, deren traurig-süße Stimme mich tief bewegte. Dankbar und in glücklicher Stimmung trat ich mit meinem Begleiter nach dem Schlußapplaus den Heimweg an.

Als wir das Lazarett betraten, saßen die anderen schon im Speisesaal beim Abendbrot. Wir blieben gleich unten, nahmen unsere Plätze ein und fingen an zu essen. Beim ersten Bissen fiel mir ein, daß unsere Freundin fehlte. Rasch legte ich die Gabel hin und eilte die Treppe hoch, sie zu holen.