Rlt. Düsseldorf Anfang August

Der Bundesrat hat sich für die Freigabe der Eisen- und Stahlpreise entschieden. Er hat dabei Mut und Optimismus bewiesen und einen Teil seines Fehlurteils in Sachen Schrott (vergl. unsere vorletzte Ausgabe, Nr. 30) wieder gutzumachen versucht. Der nun ab 1. August 1952 erklärte freie Eisenpreis ist ein Sprung ins kalte Wasser. Nun muß der Kaufmann wieder in die vordere Front der Montan-Vorstände aufrücken. Das wird nicht zum Schaden der so zahlreich entstandenen neuen Gesellschaften sein. In den letzten Wochen hat sich die Grundlage für die deutsche Stahlwirtschaft erheblich verändert. Mit der von der OEEC verfügten und von den alliierten Regierungen dem deutschen Regierungschef mitgeteilten Aufhebung der Produktions- und Kapazitätsbeschränkung in Stahl ist eine völlig neue Lage geschaffen worden.

Die alliierte Proklamation ist politisch pikant und enthält wirtschaftlich die Chance einer neuen Initialzündung. Politisch fällt auf, daß nunmehr auch die alliierten Regierungen den Grundsatz anerkennen, daß Europa-Recht ein Entente-Recht bricht. Das Militärische Sicherheitsamt in Koblenz hat mit der alliierten Proklamation de facto seine Tätigkeit eingestellt. Es ist übergangen worden, es ist unbeachtet geblieben. Jenes die deutsche Wirtschaft und Europa sieben Jahre lang so schwer belastende „alliierte Vorhängeschloß“ ist von Europa gewichen.

Im wirtschaftlichen Raum sollten nunmehr die letzten Fürsprecher für eine staatliche Zwangsregelung auf dem Eisenmarkt bedenken, daß zwischen Produktionsfreigabe und Preisfreigabe ein innerer Zusammenhang besteht. Diesen richtig und mutig gesehen zu haben, scheint uns ein Verdienst des Bundesrates zu sein, bei dessen Besprechungen sich vor allem auch Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Dr. Sträter mit Elan und Optimismus hervorgetan hat. Solange die Stahlproduktion durch die Macht der Bajonette, Modell 1945, eingeklemmt war, lag das Problem der Eisenpreise auf einem wenig lichtstarken Stern. Jetzt muß und wird der Markt zeigen, ob Eisen und Stahl (auch als Modell 1952/53) kräftig genug wird, seine großen neuen Selbstfinanzierungsaufgaben, d. h. seinen Ausbau auf 16 und später 18 Mill. Jahrestonnen, mit eigenen Talern mitzubezahlen. Wir glauben, daß dem Sprung ins Wasser das rasche und sichere Schwimmen ohne Verzögerung folgen wird.