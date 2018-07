Dank der Aktivität von Wolfgang Stdnecke und der Großzügigkeit der Stadt Darmstadt ist die Anziehungskraft der "Internationalen Ferienkurse für Neue Musik" während der sieben Jahre ihres Bestehens immer größer geworden. In diesem Sommer war die Beteiligung des Auslandes auf 40 v. H angewachsen. Franzosen und Italiener waren in der Überzahl. Sie s:ellten auch einen Teil der Dozenten für die Fachkurse. Unter den Bewerbern für den neu gestifteten "Kranichsteiner Musikpreis" waren ebenfalls etwa die Hälfte Ausländer. Von den fünf Geldpreisen, die an Pianisten, Geiger und Flötisten verliehen wurden, fielen zwei nach Österreich und je einer nach Deutschland, Frankreich und Belgien.

Geistiger Mittelpunkt der Kurse waren wie immer die Kompositions Seminare. Sie sparen diesmal Hanns Jelinek und Olivier Messiaen anvertraut. Die Frage, die hier immer wieder neu gestellt wird, heißt: Wo stehen wir heute und wohin geht der Weg? Wer öfter hier war, konnte feststellen, daß die Standpunkte mit beJelinek, ein liebenswürdiger Wiener aus der Schöniberg Schule, lehrte Komposition mit Zwölftonreihen. In seinem "Zwölftonwerk" op. 15 ist ihm so etwas wie eine Popularisierung der nicht dogmatisch gehandhabten Zwölftonmusik gelungen. Und die Radikalen sprachen prompt von "Zwölftonmusik in Filzpantoffeln". Die Radikalen stehen heute großenteils im Lager von Olivier Messiaen. Der geistige Führer der "Jeune France", ein Vierziger mit frauenhaft sensiblen Zügen, breit gewölbter Stirn und lebendigen dunklen Augen hinter der dicken Hornbrille, sprach hauptsächlich über seine rhythmischen Forschungen und Konstruktionen. Abstrakte Gedanklichkeit und glühende Klangsinnlichkeit bilden in seiner Musik einen oft unlöslichen Widerspruch. In den "Vingt regards werk (von Messiaens Spezial Interpretin Yvonne Loriod bewundernswert gespielt), werden übersinnliche Inhalte gespiegelt im Farbenglanz eines virtuosen Klaviersatzes, der trotz strenger Konstruktions Prinzipien zuweilen unbedenklich die Prägung Lisztscher Salonmusik annimmt. Neuerdings scheint sich Messiaens Entwicklung immer stärker in der Richtung auf das Rationale zu bewegen. Wer etwa meinte, die Komposition mit Zwölftonreihen stelle das Höchstmaß einer bürokratischen Durchorganisierung des Tonmaterials dar, der wurde in Darmstadt eines anderen be lehrt. Messiaen ist dazu "fortgeschritten", auch noch den Rhythmus eines Tonstückej, der bei der Zwölfton Komposition der freien Erfindung anheimgegeben ist, nach selbst aufgestellten Regeln zu organisieren. Nicht genug damit. In seiner 1949 geschriebenen Klavierstudie "Mode de an einen vorherbestimmten rhythmischen Wert, sondern auch an eine bestimmte Kkngstärke und Anschlagsart (Klangfarbe) gebunden. Messiaen bezeichnet dieses Stück wohlweislich als ein Experiment. Seine Jünger jedoch sind bereits eifrig dabei, ein Prinzip daraus zu machen. In drei Konzerten mit Werken der jungen Generation — ihre Leitsterne waren fast durchweg Schönberg und Messiaen — erlebte man, daß die Überorganisation des Tonmaterials — wie könnte es anders sein? — den Verlust des Organischen bewirkt. Es entwickelt sich ein Tupfenstil, in dem jeder Ton einen Einzelwert darstellt. Bei manchen kommt noch etwas ähnliches wie Musik dabei heraus; etwa bei den Italienern Luigi Nono und Renzo dallOglio. Weniger schon bei Hans Werner Henze in einer "Lyrischen Ballettsuite", gar nicht mehr bei Karl Heinz Stockhausen, der in seinem "Kreuzspiel" für Oboe, Baßklarinette, Klavier und Schlagzeug mit grimmiger Konsequenz ein Rechenkunststück vorexerziert. Da das Ohr die einzelnen Klangtupfen nicht mehr zusammendenken und in Beziehung setzen kann, entsteht lähmende Eintönigkeit in des Wortes verwegenster Bedeutung. Von hier ist es nicht mehr weit zur "Musique widmet war. Es handelt sich um Bandaufnahmen von konkreten Geräuschen (etwa Wasserrauschen, Steineklopfen, Autohupen) oder von elektrisch erzeugten Tönen, die auf technischem Wege beliebig verändert und zusammengestellt, rhythmisch geordnet und durch den Lautsprecher reproduziert werden können. Ein Film, in dem die Kunst des Regisseurs aus den Masken primitiver Völker eine dämonische Revue geformt hat, zeigte, daß das eigentliche Anwendungsfeld dieser Geräusch Artistik die akustische Unttrmalung phantastischer Vorführungen ist. Nach solch nervenzerrüttenden Experimenten wirkten die Aufführungen der sechs Bart6kschen Streichquartette durch das Vegh Quartett wie ein stärkendes und reinigendes Bad. Es war gut, daß die spekulativen Versuche der Jugend immer wieder ihre Ausrichtung fanden an dieser Musik, die nicht nur zeitnah und durchgeformt ist, sondern auch erfüllt von überzeitlichen menschlichen Inhalten. Gertrud Runge