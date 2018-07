Die Brown, Boverl & Cie. AG., Mannheim, schloß das Geschäftsjahr 1951 bei einem erhöhten Rohüberschuß von 80,72 (73,34) – alles in Mill. DM – und 7,40 (6,24) Abschreibungen mit einem Reingewinn von 3,21. Der HV wird vorgeschlagen, nach Zuweisung von 1,77 an die BBC-Unterstützungseinrichtung wie im Vorjahr eine Dividende von 6 v. H. auf 24 Mill. DM Grundkapital zu verteilen. Bei beträchtlich gestiegenem Umsatz war am Jahresende ein weit höherer-Auftragsbestand vorhanden als im Vorjahr, bei wesentlich größerem Exportanteil. Auch das Einzelgeschäft in Turboaggregaten und größeren Schiffsturbinen war belebt. Während fast auf allen Sparten des Großgerätebaus – Generatoren, Transformatoren, Groß-Schaltanlagen – eine nennenswerte Steigerung von Umsatz und Auftragseingang zu verzeichnen war, blieb die Konjunktur im Kleingeräteverkauf auch im Berichtsjahr weiter rückläufig. Eine Ausnahme hierbei, bilden Kühlanlagen, Kühlmöbel, elektrische Haushaltsherde. Insgesamt werden rd. 16 000 Personen beschäftigt. An freiwilligen sozialen Leistungen wurden einschl. der Organgesellschatten 9,97 (2,65) aufgewendet; das ist 15‚8 v. H. der Lohn-Gehaltssumme (63,2), oder das Siebenfache des ausgeschütteten Dividendenbetrages. Im Geschäftsjahr 1952 haben sich bis jetzt Umsatz und Auftragseingang zufriedenstellend entwickelt, insbesondere wurden beachtliche Aufträge aus dem Ausland hereingenommen.

Die HV der Harpener Bergbau AG., auf der von einem Kapital von 70 Mill. RM 42,97 Mill. RM von 86 Aktionären vertreten wurde, beschloß, das neue AK auf 154 Mill. DM festzusetzen. Das bisherige AK wird im Verhältnis 1:2,2 umgestellt! außerdem erhalten die Aktionäre je eine im Verhältnis 1:1,5 umgestellte Aktie der Essener Steinkohlenbergwerks-AG.; insgesamt werden also für eine 1000-RM-Aktie Aktien im Nennwert von 3700 DM gegeben. Die gesetzliche Rücklage von 63,91 Mill. DM soll teilweise zur Deckung von Aufwendungen im Rahmen des Lastenausgleichts Verwendung finden. – Eine Gruppe von Hamburger Aktionären gab auf der HV der Befürchtung Ausdruck, daß bei einem Sieg der Obligationsinhaber im Musterprozeß die derzeitige Neufestsetzung des Aktienkapitals eine spätere Kapitalherabsetzung nach sich ziehen könnte. Die Verwaltung teilte dazu mit, daß die Gesellschaft Rückstellungen vorgenommen habe, die für eine Umstellung der Obligationsschuld bis zu einer Höhe von 1:1 ausreichend seien. Ein darüber hinaus gehender Satz, etwa in Anpassung an die Aktienumstellung von 1:2,2, wird als nicht tragbar angesehen. – In den Aufsichtsrat der Gesellschaft wurden als Vertreter der Unternehmerseite gewählt: Rechtsanwalt und Notar Dr. jur. Ferdinand Marx, Dortmund, Vorsitzender, Bankdirektor Fritz Gröning, Düsseldorf, Bankdirektor Dr. Robert Pferdmenges, Köln, Direktor Alfred Rhode, Bad Tölz, und Staatssekretär a. D. Schmid, Düsseldorf. Als Vertreter der Arbeitnehmerseite: Senator Otto Bach, Berlin, stellv. Vorsitzender, Ernst Boos, Bottrop, Heinrich Brämer, Bochum, Otto Danneboom (MdB), Dortmund, Wilhelm Schmidt, Dortmund. Als 11. Mitglied wurde Oberregierungsrat Karl Moos, Düsseldorf, berufen.

Die Kali-Chemie AG., Hannover, konnte im Geschäftsjahr 1951 ihre Erträge auf 49,02 (42,35) Mill. DM steigern, darunter befinden sich 2,50 (0,42) Mill. DM a. o. Erträge. Nach Abzug der Aufwendungen und nach Vornahme von 7,35 (5,16) Mill. DM Abschreibungen und Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen verbleibt einschl. 0,15 Mill. DM Vortrag ein Reingewinn von 2,55 (2,35) Mill. DM, aus dem wieder auf Beschluß der HV 6 v. H. Dividende ausgeschüttet werden. Der planmäßig weitergeführte Aufbau der Werke hat es bei teilweise erhöhten Verkaufspreisen ermöglicht, den Umsatz nochmals um etwa 25 v. H. zu steigern. Der Export, an dem die Erzeugung aller Werke mehr oder weniger beteiligt war, liegt etwas, höher als im Vorjahre. Der Abschluß zum 31. Dezember 1951 zeigt erhebliche Zugänge im Anlage- und Umlaufsvermögen, zu deren Finanzierung neben dem Verkaufserlös eigener Aktien weitere Kredite aus ECA-Mitteln für die exportwichtigen Fabrikationsbetriebe zur Verfügung gestanden haben. – Das Geschäftsjahr 1952 hat etwa seit März einen Rückgang des Absatzes auf fast allen Gebieten gebracht. Erst in den letzten Wochen kann wieder ein geringes Ansteigen festgestellt werden.

Die Schering AG. gewährt Gratisaktien als Treueprämien. In der oHV der Schering AG., Berlin, über die wir in unserer Ausgabe vom 24. Juli bereits berichtet hatten, wurde u. a. der Vorschlag der Verwaltung, das Grundkapital von 22,4 Mill. DM gegen Bareinlagen von bis zu 1,6 Mill. DM für soziale Zwecke zu erhöhen, angenommen. Diese Maßnahme soll dazu dienen, über die bisher üblichen Gratifikationen hinaus bei befriedigendem Geschäftsgang den Arbeitnehmern stimmberechtigte Gratisaktien als „Treueprämien“ zu gewähren. Der Verwaltungsantrag wurde auf der oHV dann mit großem Mehrheit von 94 Aktionären gegen die Stimmen von 3 Aktionären beschlossen. Dem AR wurde Dr. Eduard von Schwartzkoppen (Berliner Handels-Gesellschaft) hinzugewählt.

Die Daimler-Benz AG. zahlt 6 v. H. Dividende. Von der HV der Daimler Benz AG. Stuttgart-Untertürkheim, wurde der Beschluß gefaßt, den Reingewinn des Geschäftsjahres 1951 (einschl. des Vortrages aus 1950) von 5,390 Mill. DM zur Ausschüttung einer Dividende von 6 v. H. (Vorjahr: 5) auf die Stammaktien und von 3 1/3 v. H. auf die Vorzugsaktien zu verwenden. 1,065 Mill. DM werden auf neue Rechnung vorgetragen. Das Anlagevermögen erhöhte sich von 82,8 auf 99 Mill. DM und wird praktisch von dem Eigenkapital von rund 101 Mill. DM gedeckt. Dem Umlaufvermögen von 145 Mill. DM stehen Verbindlichkeiten in Höhe von 89 Mill. DM gegenüber. Bei einem Grundkapital von 72 Mill. DM belaufen sich die Rücklagen auf 29,1 Mill. DM und die Rückstellungen auf 59,35 Mill. DM. Der Umsatz dürfte in 1951 die 700-Mill.-DM-Grenze erreicht haben. Große Aufmerksamkeit widmet das Unternehmen der sozialen Arbeit. Die Berufsschulung erfaßt 1800 gewerbliche und kaufmännische Lehrlinge. Der Anteil der Heimatvertriebenen beträgt mit 4 040 rund 12,2 v H. der Gesamtbelegschaft. Für die Beschaffung und den Ausbau von Wohnungen wurden 1951 1,048 Mill. DM zur Verfügung gestellt. Für die gesetzlichen sozialen Leistungen wendete die Daimler-Benz AG. 22,576 Mill. DM und für die freiwilligen sozialen Leistungen 11,882 Mill. DM auf. Das Unternehmen, das im Exportwert an der Spitze der deutschen Automobilindustrie steht, hat in Argentinien und Brasilien besondere Montagewerke ausgebaut und verfügt auch in Belgien über eine eigene LKW-Montage. Hatte der Exportwert im vergangenen Jahr 156 Mill. DM betragen, so beläuft er sich in den ersten 6 Monaten dieses Jahres bereits auf 116 Mill. DM, läßt also für dieses Jahr eine sehr starke Zunahme erhoffen. Das gilt auch für den Inlandumsatz. Man ist in Untertürkheim nach wie vor optimistisch.

Die private Krankenversicherung Neue Welt weist in einer Anzeige darauf hin, daß sie eine Beitragsrückvergütung an ihre Mitglieder vorgenommen hat.