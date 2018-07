Die Gegner unserer Wirtschaftspolitik werden sagen, daß wir ja in Deutschland keine Planwirtschaft haben, und werden fragen, warum ich dann dennoch den Teufel des Kollektivismus an die Wand male. Die Antwort ist leicht. Wir leiden immer noch in erschreckendem Maße an dem Fluch der Vergangenheit und konnten uns aus ihm bis heute weder materiell noch vor allen Dingen auch geistig völlig befreien. Ich möchte nicht im einzelnen aufzählen, wieviel uns noch zur Erreichung einer wirklich freien Ordnung fehlt. Ich denke da z. B. an den isolierten Bereich der Agrarpolitik, an die Wohnungs-Zwangswirtschaft, an den noch immer nicht existenten Kapitalmarkt, die zentrale Investitionspolitik, das Fortbestehen der Devisen-Zwangswirtschaft und die Hypertrophie der Steuern. Aber ich kann aus dieser bunten Reihe nur illustrative Hinweise geben, wie selbst trotz unserer im Grundsatz freiheitlichen Politik der Zwang und Drang zum Kollektivismus noch immer lebendig ist. So hat z. B. der seither geübte Verzicht auf eine organische Zinspolitik den Kapitalmarkt völlig daniederliegen lassen; die starre Mietpreisbindung hat die Verantwortung für den Wohnungsbau vornehmlich auf den Staat abgewälzt und diesen vor die Aufgabe gestellt, Mittel für Investitionen – wohlgemerkt auch für private Investitionen – aufzubringen. Ja, wir haben uns leider fast daran gewöhnt, das als eine legitime Aufgabe des Staates zu betrachten, und es ist fast tragikomisch zu sehen, wie die private Wirtschaft den Staat um die Bereitstellung von Krediten bedrängt, ohne sich darüber klarzuwerden, woher wohl der die Gaben und Gnaden verteilende Staat diese Mittel nehmen werde oder überhaupt nehmen könne. Der Staat verfügt nämlich über- keine „Kaufkraft“, die er nicht über den Weg der Verkürzung, d. h. der Besteuerung der privaten Kaufkraft seiner Staatsbürger gewonnen hätte. Wie kommt also der Staat zu der Rolle des Kreditgebers, des Eigentümers an Produktionsmitteln? Mit welchem Recht wird er Kapitalträger, Kapitalbesitzer und Nutznießer derartiger Vermögensmassen? Anstatt vom Staat Kapitalhilfe zu fordern, müßte der Bürger dem Staat das Recht verwehren, über seinen eigenen öffentlichen Geldbedarf hinaus auf dem Steuerwege einen Kapitalausleihungsfonds zu bilden. Mit dieser Macht des Staates geht ja wieder ein weiteres Stück von Selbständigkeit und Freiheit der Wirtschaft verloren. Es ist also in höchstem Maße widerspruchsvoll, wenn der Staatsbürger über die unerträgliche Höhe der Steuerlast klagt, gleichzeitig aber vom Staate Hilfen erwartet, die diesem das moralische Recht geben, noch immer höhere Steuern einzuheben. Was für die staatlichen Investitionshilfen und staatlichen Kreditgewährungen gilt, trifft auch für alle Arten von Subventionen zu. Mit solchen Methoden züchtet man Untertanen, aber keine freien Menschen. Man gewinnt nicht Freunde, sondern verstärkt den Widerstand gegen die staatliche Macht.

Ein anderes Beispiel! Die staatliche Mißwirtschaft hat die Devisenzwangswirtschaft zur Folge gehabt. Diese wieder trägt die Schuld, daß sich die Segnungen der internationalen Arbeitsteilung nicht voll entfalten können, der Fortschritt gehemmt bleibt, der Lebensstandard des Volkes künstlich tiefer gehalten wird, als es der Produktionskraft angemessen wäre. Der durchschnittliche Staatsbürger aber ist geneigt, diese schicksalsschweren Fehler und Unterlassungssünden als Notwendigkeit oder gar als gottgewollte Ordnung anzuerkennen, ohne sich der unerträglichen Beschränkung seiner Freizügigkeit auch nur recht bewußt zu werden. Wenn die Staaten bereit sind, mit der Herstellung frei konvertierbarer Währungen sich des Rechtes des Mißbrauchs der Wirtschaft zu begeben und sich selbst dem Zwang einer geordneten Finanzgebarung zu unterstellen, dann werden die Menschen wieder freier atmen können.