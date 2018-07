Inhalt Seite 1 — Werkstattgespräche des Dichters und des Komponisten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Abendroth

Am 14. August findet im Rahmen der Salzburger Festspiele die Uraufführung der nachgelassenen Oper „Die Liebe der Danae“ von Richard Strauß statt. Das Werk, zu dem Joseph Gregor den Text nach einem Szenarium Hugo von Hofmannsthals schrieb, sollte ursprünglich schon 1944 in Salzburg herauskommen. Die Festspiele wurden indessen damals – wie das ganze „großdeutsche“ Kulturleben – dringenderer Sorgen halber nach der Generalprobe der „Danae“ abgeblasen. Später verfügte der Komponist, daß die Premiere erst drei Jahre nach seinem Tode erfolgen solle.

Mit der Sensation einer posthumen Strauß-Opernpremiere vor internationalem Festspielpublikum trifft eine andere interessante Publikation zusammen: das Erscheinen der endgültigen Gesamtausgabe des Briefwechsels zwischen Richard Strauß und Hugo von Hofmannsthal (herausgegeben von Franz und Alice Strauß, bearbeitet von Willi Schuh; Atlantis-Verlag, 728 Seiten, Leinen 18 DM). Die erste Ausgabe wurde 1925, also vier Jahre vor dem Tode des Dichters, veröffentlicht, durch dessen Hinscheiden das jahrzehntelange Zusammenwirken der beiden, Künstler, mitten während der Arbeit an der Textgestaltung der „Arabella“, ein unerwartetes jähes Ende fand. Die damalige Sammlung konnte nicht vollzählig und nicht lückenlos sein. Jetzt wurden die früheren Jahrgänge der Korrespondenz ergänzt, Striche aufgemacht und die Briefe der letzten Jahre hinzugefügt, so daß der Band nunmehr insgesamt 523 Briefe enthält, 317 von Hofmannsthal und 206 von Strauß.

Man hat diese Dokumente schon häufig genug gepriesen und sie hyperbolisch für „unvergleichlich“ erklärt. Nun, solche Blicke in die gemeinsame Werkstatt zweier berühmter Männer sind natürlich immer von hohem Reiz. Sie befriedigen vor allem die Neugier jener Kunstfreunde, die so gerne wissen wollen, „wie es gemacht wird“. Sie geben aber auch dem ernsthafter Interessierten Aufschluß über die Geistesart der Schaffenden, die aus ihrem Gedankenaustausch – der ja ursprünglich nicht für die Augen und Ohren Dritter bestimmt war – direkter und deutlicher erkennbar wird als aus den fertigen Werken. Man kann da zu überraschenden Ergebnissen kommen, zu Bestätigungen oder Korrekturen der Eindrücke, die man von den Schöpfungen selbst empfing. Wir kennen dieses bisweilen erregende Erlebnis schon von der brieflichen Hinterlassenschaft Verdis her und von dem Briefwechsel Puccinis mit seinen Librettisten. Insofern liegen mithin durchaus „Vergleiche“ vor.

Stärker noch als die notgedrungen unvollständige Erstausgabe zeigt nun allerdings – die neue Gesamtausgabe eine bemerkenswerte Besonderheit des geistigen Verhältnisses zwischen Hofmannsthal und Strauß; Bei aller Wesensverwandtschast im Grundsätzlichen der ästhetischen Anschauung, der stilistischen Zielsetzung, besteht da doch eine auffallende Diskrepanz des künstlerisch-menschlichen Charakters. Der Dichter ist stets von seiner Vision gefangen, von seinem Stoff hingenommen, in die einmal vorgestellte Welt seiner Gestalten versponnen; er nimmt an ihrem Schicksal teil und wird von ihm bewegt, erregt. Das schließt nicht aus, daß er dabei stets das klare formende Bewußtsein wach erhält, das echtes Kunstschaffen vom schwärmenden Dilettantismus unterscheidet. Aber das Primäre ist die tiefe, innere Teilnahme, die Identifizierung seines Empfindens mit dem der Kinder seiner Phantasie, wenigstens für die Dauer der schöpferischen Beschäftigung mitihnen. Bei dem Komponisten hingegen setzt diese innere Beteiligung oft erst sehr spät – in Einzelfällen und Einzelheiten bisweilen überhaupt nicht – ein. Sein Blick ist zunächst immer auf die kühle Berechnung der äußeren Wirkungsmöglichkeiten gerichtet. Der manchmal geheime, manchmal offene Kampf dieser so verschiedenen Mentalitäten zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Korrespondenz.

Sehr früh schon, als ein (nicht ausgeführter) Plan erwogen wird, schreibt Strauß: „Sie glauben nicht, wie sehr das Publikum noch immer auf dekorative Kunst hereinfällt... Also bitte, sparen Sie bezüglich prunkvoller Ausstattung, reicher dekorativer Gegensätze bei ‚Semiramis‘ keine Kosten und Mühe.“ Auf Ähnliches antwortet Hofmannsthal bei späterer Gelegenheit: „... aber das lassen Sie mich nie erleben, daß Sie in künstlerischen Dingen gegen das Höhere, gegen die reichere Möglichkeit für das Bequemere optieren ... ich bin dazu da, mich dem Höchsten in Ihrer Natur zu verbinden, nicht mit Ihnen bequeme Geschäfte zu machen.“ – Mit der „Josephslegende“ kann Strauß sich gar nicht befreunden, im wesentlichen Punkte nicht: „So ein Joseph, der Gott sucht – dazu muß ich mich höllisch zwingen. Na, vielleicht liegt in irgendeiner atavistischen Blinddarmecke noch eine fromme Melodie für den braven Joseph.“ Darauf Hofmannsthal: „Ich bin betroffen, daß Sie gerade bei der Josephs-Figur stocken, die mir als das Beste und glücklichst Erfundene, einzige Besondere und Reizvolle an dem ganzen Ballett scheint... Wie ich die Figur sehe, so müßten Sie aber die Musik dafür nicht in einem atavistischen Schnörkel des Blinddarms, sondern in der reinsten Region Ihres Gehirns zu suchen haben...“ Und ein andermal seufzt er: „O Gott, wäre es mir gegeben, Ihnen das Eigentliche, Geistige der Figuren ganz deutlich zu machen.“ Noch stärker klingt es bei wieder anderem Anlaß: „Ihre Vorschläge finde ich, vergeben Sie mir, undiskutierbar. Sie zeigen mir Ihren Geschmack und meinen in einer meilenfernen Distanz voneinander, jedenfalls in bezug auf solche Möglichkeiten.“ Und der Leser, der den „Rosenkavalier“ liebt, aber den Niveau-Absturz des letzten Aktes nicht verwinden kann, bekommt noch im Jahre 1929 von dem Textdichter eine entschiedene Zustimmung. Hofmannsthal berichtet da von Arthur Schnitzlers Ablehnung des „Schwankhaften“ in diesem Akt und wirft dem Komponisten heftig, genug dessen Hauptschuld vor: jenes Schwankhafte „kommt nur auf Ihr Kerbholz. Sie schrieben mir unaufhörlich, Brief auf Brief, es sei noch nichts zum Lachen drin, man muß in einer komischen Oper lachen, und so fort – und dabei glaube in noch heute, daß der dritte Akt ohne diese Tendenz hätte weit schöner werden können.“

Sehr merkwürdig mutet ein Opernprojekt an, welches Strauß seinem Mitarbeiter 1927 schmackhaft machen wollte. Es schwebte ihm so etwas wie die „Meistersinger“ vor, doch eigentlich nur das – bei Wagner jedenfalls nicht im Vordergrund stehende – autobiographische, parodistische Motiv. Und er gesteht: „Wie gesagt, ich mochte am liebsten immer mich selbst komponieren – kann mich aber leider nicht dichten.“ Er denkt sich als Hauptrolle seine eigene Person „zwischen Puccini und Pfitzner, dazu drei originelle Frauenfiguren, die die Fäden von Neid und Eifersucht noch mehr verwirren, das Ganze in einem schönen kulturhistorischen Milieu...“ (Offenbar handelt es sich hier um die Idee, die nachmals, sehr gewandelt und objektiviert, Clemens Krauß den Stoff zum „Cappriccio“ lieferte.) Hofmannsthal erwidert darauf mit dem treffenden Hinweis, daß der „hohe Reiz der Dichtung ,Meistersinger‘“ in ganz anderen Zügen liege. Er kann sich für diese Anregung keinesfalls erwärmen.