Die Forderung nach sparsamer Verwaltung ist wohl verständlich, aber mit solchen Bagatellen ist das Problem nicht zu lösen, das ganz eindeutig dahin lautet, dem Kollektivismus den Boden zu entliehen. Dann bricht die Bürokratie ohnedies in sich zusammen. Das Volk – nein, die Völker müssen fordern, denn das ist ihr gutes demokratisches Recht, daß sich der Staat aus allen Bereichen zurückzuziehen hat, die mit den eigentlichen Aufgaben des Staates nichts zu tun haben, ja, mit ihnen nicht einmal im Einklang zu bringen sind.

Wenn Hölderlin sagt, daß diejenigen den Staat zur Hölle werden ließen, die ihn zu ihrem Himmel machen wollten, so hat er das gleiche Thema; berührt. Und darum kommt es darauf an, den Staat in seine Schranken zu verweisen und damit, dem Staatsbürger zu wieder freierer Entfaltung und Gestaltung seines Lebens zu verhelfen. Nur so läßt sich auf breiter Front eine steuerliche Entlastung erreichen, und nur so auch kann der Wirtschaft zu wieder höherer Produktivität und Leistungskraft verholfen werden. Wenn der Staat sich nicht länger ihm artfremde Funktionen anmaßt, dann verbleiben dem wirtschaftenden Menschen aus seiner eigenen Arbeit die Mittel, um die er im anderen Falle den Staat anbetteln und sich zudem noch verschulden muß. So gesehen, ermangelt die staatliche Kapitalausteilung an Private sogar der moralischen Grundlage. Der Staat wird als Inkarnation eines Volkes, als Willensträger der Nation mit um so größerer sittlicher Berechtigung auftreten können, je mehr er freie Menschen hinter sich weiß. Komme niemand und sagte, das Rad der Entwicklung sei nicht zurückzudrehen. Der Staat setze eine gute Ordnung, er bescheide sich in seinen politischen Zielsetzungen nach Maßgabe der materiellen Möglichkeiten, und es wird sich im Hinblick auf das soziologische Phänomen der Vermassung zeigen, daß hier – wie schon eingangs erwähnt – kein entfaltungsgeschichtlicher Prozeß angestoßen ist, sondern eine schwere Schuld des Staates obwaltet, Der Staat, der abhängige Untertanen mit Knechtsgesinnung freien Staatsbürgern mit dem Recht den freien Willensbekundung vorzieht, darf sich nicht demokratisch nennen. Nicht minder aber obliegt es der Verantwortung des Staates, die Menschen von dem Zwang zu befreien, sich den kollektiven Mächten unterordnen zu müssen. Die seelischen Leiden der Menschen von heute, die Unfreiheit des Staatsbürgers, die fortdauernde und auch heute noch vorherrschende Einmischung des Staates in ihm nicht gemäße Lebensbereiche des Volkes – und noch viele andere Spannungen und Störungen mehr – können und mögen entschuldigt sein durch die Sünden von gestern. Aber es wird unsere Sünde, unsere Schuld, wenn wir aus der Erkenntnis keine Lehre ziehen, wenn wir vor unserem Gewissen nicht Einkehr halten und umkehren, wenn wir die Macht des Staates nicht zurückdämmen und den Menschen die gottgegebenen Freiheiten einräumen, die allein das Wesen, das Leben und den Geist einer wahren Demokratie begründen.