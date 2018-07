Einige interessante Daten veröffentlicht der Verein der Unternehmer der Textilindustrie im Bezirk München-Gladbach in seinem Jahresbericht: setzt man die Lebenshaltungskosten, die Einkommen der Beamten und die Löhne der ungelernten Textilarbeiter, der Spinnerinnen und der Weber im Jahre 1938 jeweils = 100, so ergibt sich 1951 für die Lebenshaltungskosten die Kennzahl 161, für die Beamtengehälter 110, die Löhne der ungelernten Textilarbeiter 184,5, die Löhne der Spinnerinnen 208 und die Löhne der Weber 235.

Diese Zahlen sagen nichts Neues. Dennoch ist es nützlich, sie immer wieder in die Debatte zu werfen, weil sie ja eine beweiskräftige Untermauerung für die Behauptung sind, daß die mit machtpolitischen Mitteln erzwungene Einkommensumschichtung keine (weil nur auf Kosten anderer gehende) geeignete Methode zur Lösung der sozialen Frage ist. Diese Wahrheit verliert auch dann nichts von ihrem recht bitteren Kern, wenn die Gewerkschaften erklären, daß ihre Lohnkämpfe allein gegen die Gewinnquote gerichtet seien. In der Praxis jedenfalls kamen die gewerkschaftlichen Aktionen darauf hinaus, daß es heute dem Industriearbeiter besser, den Beamten (ebenso wie den freien akademischen Berufen und auch den Angestellten in der Industrie selbst) dafür aber um so schlechter als vor dem Kriege geht. (Der Beamte hat freilich seine Pension ...)

Das kann gar nicht anders sein. Die von den Gewerkschaften verfolgte Politik der Reduzierung der Gewinne zugunsten der Löhne hat die Grenze des wirtschaftlich Tragbaren und Möglichen seit langem erreicht und überschritten. Wie sehen denn die sogenannten Unternehmergewinne heute aus? Die Deutsche Tafelglas AG in Fürth – um ein eben greifbares, beliebiges Beispiel zu nennen –, zahlte von 100 DM Rohertrag für Löhne und Gehälter 48,18 DM, für gesetzliche Sozialabgaben 4,44 DM, für freiwillige soziale Abgaben 5,49 DM, an Steuern vom Ertrag und Vermögen 27,86 DM und als Aktionärsdividende 3,71 DM. Es wurden also von 100 DM Rohertrag 58,11 DM für die Belegschaft und 3,71 DM für die Aktionäre aufgewandt, d. h. also für den Fonds, der als verteilbares Einkommen aus dem Gewinn überhaupt in Frage kommt (und den man doch wohl dem das Risiko tragenden Eigentümer in dieser Höhe wird zugestehen müssen). Jedes Mehr würde ein Auffressen der Substanz und damit der Existenzbasis der Lohn- und Gehaltsempfänger selbst bedeuten. Der Bericht des Unternehmens fügt darum hinzu, daß diese Ziffern aus einer Industrie, die infolge ihrer weitgehenden Mechanisierung nicht als arbeitsintensiv angesehen werden kann, alle diejenigen Lügen strafe, die behaupten, daß die Arbeiter für ihren „Einsatz beim Wiederaufbau der industriellen Produktion“ ihren gerechten Anteil nicht erhalten hätten. Sie haben ihn erhalten und (vielfach) noch ein Stück darüber hinaus, wie die eingangs genannten Zahlen es beweisen. kr.