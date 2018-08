Aus London wurde gemeldet, daß der deutsche Geschäftsträger, Dr. Schlange-Schöningen, Cricket spielen gelernt hat. Auf Londons berühmtem Sportplatz „Lords“ wurde der Vertreter der Bundesregierung in die Geheimnisse des beliebtesten englischen Spiels eingeführt.

So unzweifelhaft Baseball das Spiel der Amerikaner ist, so unumstritten ist Cricket das Nationalspiel der Briten. Mag es auch noch so viel in anderen Ländern gespielt werden, (in Deutschland ist es heute leider so gut wie unbekannt), die Begeisterung und die Liebe, die der Inselbewohner für dieses Spiel aufbringt, vermag niemand sonst zu teilen. Schon seit Jahrhunderten kennt man es, und so wie es einst auf irgendeinem englischen Dorfanger geübt wurde, so wird es auch heute noch betrieben. Die Männer fanden sich des Abends auf der großen Freiwiese zusammen und vergnügten sich mit dem Werfen und dem Abwehren eines Balles, der gegen ein kleines Mal geworfen wurde. Alt und jung beiderlei Geschlechts lagen um das Spielfeld herum, sahen zu und hätten ihre Freude an dem munteren Treiben. Zuweilen trat der eine oder die andere selbst als Spieler mit ein, und so wuchs Cricket allmählich immer mehr an, wurde in die Städte verpflanzt, wurde das Spiel der Kinder in den Schulen, und heute sieht man zu jeder Stunde des Tages die Cricketer auf den grünen Flächen der großen Parks. Und selbstverständlich stehen auch hier die Neugierigen herum und erfreuen sich an dem Spiel, das allerdings auf den, der seine Idee, seine Reize und Kniffe nicht kennt, einen höchst langweiligen Eindruck macht.

Vielleicht ist Cricket so populär geworden, weil es jeder spielen kann. Der Großvater ist ein genau so beliebter Feldmann wie der Enkel, die Schwester genau so brauchbar als Werfer wie der Bruder als Verteidiger des Males. Man braucht kein Athlet zu sein. Auch die Ausrüstung ist denkbar einfach: ein Ball, zwei Schläger, zwei Male und einige Paar Beinschienen, das ist alles, was man benötigt. Und wo man selbst dasteht hat wie im Eastend von London, da genügt schon eine ganz einfache Kelle, und der Laternenpfahl ist das Mal. Die großen Berufsspieler Englands und der Dominien sind wahre Virtuosen und stehen daher auch in entsprechendem Seide. Und wenn die großen Kämpfe, gegen Australien, Neuseeland, Irland, Indien und so fort in London ausgetragen werden, merkt man das im geschäftlichen Leben der City bald. Dann wird es einem unmöglich sein, irgend eine Verabredung mit einem Geschäftsfreunde zu treffen, weil sein Sekretariat (falls es überhaupt besetzt sein sollte) einen darauf aufmerksam macht, daß Mr. Richards sich bei dem Testmatch X versus Y befindet. Cricket hat alles in seinen Bann geschlagen. Und wenn mal ein berühmter Cricketkünstler, wie einst etwa Jack Hobbs, von einem 11jährigen Schuljungen überwunden wird, dann ist dieser kleine Kerl der Held des Tages und die Zeitungen sind voll von ihm.

Das Hauptquartier des britischen und damit des Welt-Crickets ist der berühmte Platz von Lord’s in London, wo der „Marylebone-Cricket-Club“ sein Heim aufgeschlagen hat. Nach ihm richtet sich alles und er ist der Herrscher über das Cricket der Erde. Mich führte vor dreißig Jahren noch sein Schatzmeister, der alte Sir Philipp Harris, selbst in die Geheimnisse des Spieles ein, das er über siebzig Jahre spielte und dessen bester Regelkenner er war. Und der Rasen, auf dem man sich damals tummelte, war noch derselbe Rasen, der schon vor 150 Jahren in London lag und dreimal abtransportiert werden, mußte, weil der Platz, auf dem man jeweils spielte, entweder verkauft oder enteignet wurde. Von der Güte des englischen Rasens legten die Grüns von Lord‘s das beste Zeugnis ab, die selbst unter diesen Transporten nicht gelitten hatten und denen die Tausende von großen Spielen, die seit Beginn des 19. Jahrhunderts auf ihm ausgetragen wurden, nichts hatten anhaben können.