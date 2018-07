Wider die irrsinnige These,

daß Lärm kein harter Gegenstand sei

Von Martin Beheim-Schwarzbach

In einem Nachbargarten mit einem harten

Gegenstand zu werfen, etwa mit einem Ziegelstein und nach einem Wach- und Gästezerfleischhund, der dreißig Minuten lang durchbellt, und ihn gar zu treffen, ist verboten. Das Gesetz mißbilligt das Werfen mit harten Gegenständen und stellt es unter Strafe, wobei es von der an und für sich richtigen Erwägung ausgeht, daß, wenn das Werfen mit harten Gegenständen allgemein üblich würde und überhand nähme, es sich zu einer die öffentliche Sicherheit gefährdenden Angewohnheit auswüchse. Polizei und Gericht gehen in ihrer Mißbilligung des Werfens sogar so weit, daß sie auch das Werfen mit weichen Gegenständen, also etwa mit Wasser, befehden, so daß ein Bellhund, in seinem Garten von einem kräftigen Strahle aus straffem Schlauch getroffen und peinlich berührt, den Prozeß gegen den Schlauchlenker ebenso glatt gewinnen würde wie gegen den Ziegelsteinwerfer. Nun pflegt das Gericht sich zwar teilnehmend nach den Begleitumständen zu erkundigen, doch nur der Form halber und um sogleich, nachdem es erfahren hat, daß der Hund nicht mit harten Gegenständen, sondern bloß mit Lärm geworfen hat, selber aber mit einem harten Gegenstand beworfen worden ist, alles Interesse an den Begleitumständen fallen zu lassen und dem Bellhund Recht zu geben, besonders wenn er sich in seinem eigenen Garten befunden hat und selbst dann, wenn er gar nicht getroffen worden ist, sondern nur der Garten, während der Lärm, mit dem der Hund geworfen hat, haargenau getroffen hat, wie er immer tut, nämlich ins Ohr des Werfers, und dieses sogar arg verletzt und gepeinigt, ja gefoltert hat. Das kommt, weil das Gericht sich in den Kopf gesetzt hat, daß das eine Wurfgeschoß ein harter, das andere aber nur ein akustischer Gegenstand war, und daß dem akustischen der Vorzug der Wurffreiheit gebührt, dem harten aber nicht.

Nun ist der Hund in diesem Falle nur ein beliebiges, vielleicht nicht einmal glücklich gewähltes Beispiel, weil viele sich aus Gründen tugendhafter und gefühlvoller Tierliebe und weil sie selber gleichfalls einen Hund haben, sich bedingungslos auf die Seite des Hundes stellen, der von einem Stein getroffen wurde, und den Werfer verdammen, dessen verletztes Ohr kaum nachzuweisen ist und jedenfalls nicht blutet. Das Beispiel des Bellhundes kann aber beliebig ausgewechselt werden, etwa gegen einen Mann, der sein Motorrad anwirft und es wie ein Maschinengewehr knattern läßt, wodurch er Myriaden von Wurfgeschossen, akustischer Machart ins Ohr des Ohrbesitzers schmettert (der Knatterer ist kein Ohrbesitzer), ohne auch nur mit einem einzigen dieser Geschosse jemals fehlzutreffen, sondern alle schlagen wie Bolzen ins Zentrum des Trommelfells. Schmettert der so Gefolterte zurück, sagen wir wiederum mit einem Ziegelstein und sagen wir auf die Gehirnschale des Knatterers, so sind Polizist und Richter dagegen und bestrafen den Ohrbesitzer und Ziegelsteinwerfer hart; so sehr sind sie von der These benommen, daß der Wurf etwas Hartes, der Lärm aber nur etwas Akustisches sei, und daß mit etwas Hartem nicht geworfen werden dürfe, mit etwas Akustichem aber in Gottes Namen. Sie haben übrigens einen bestimmten Vorbehalt dabei, welcher der Schnurrigkeit nicht entbehrt. Findet der Lärm- und Wurf Wechsel zur Nachtzeit statt, so wird dem Werfer doch ein Jota mildernder Umstände zugebilligt! Nachts nämlich gilt der Lärm für etwas Unerwünschtes, wenn man ihn auch nicht gleich so diffamiert, daß man ihn mit etwas geworfenem Hartem gleichsetzte, aber man ist auf halbem Wege dazu, indem man unterstellt, daß auch Lärmgeschosse wehtun können, und die Ohren von schlafenden Leuten werden für empfindlicher und schonungsbedürftiger erachtet als die von arbeitenden.

Hiervon ausgehend, sollte man annehmen, daß das Gericht die Konsequenz daraus zieht und den kühnen Gedanken konzipiert, daß das Lärmgeschoß etwas Hartes sei, so hart wie der Ziegelstein. Das Fassen kühner Gedanken ist jedoch nicht der Ämter Amt, und so bleibt es tagsüber bei der irrsinnigem These, daß Lärm kein harter Gegenstand sei. Der Motorradbesitzer darf sein Ding knattern lassen, daß es wie ein Rudel von Maschinengewehren durch ganze Straßenzüge heult, und der Wach-, Wolfs- und Gästezerfleischhund darf aus seinem Garten her, wann immer ein Passant vorübergeht, sich wie eine Kanone aufführen, die Hunderte von Böllerschüssen abgibt, wobei sein Besitzer auf die kühne These pocht, das sei, da es ein Wachhund sei, seine Pflicht; er darf auch auf die noch kühnere pochen, er selber beklage sich ja auch nicht, daß der Nachbar nicht bellt; er darf endlich auf die abermals noch kühnere pochen, den Ziegelstein, der ihm oder dem Hund an den Kopf fliegt, sei hart, der Lärm aber nicht. Wieviel einleuchtender, wenn auch nicht den Behörden, so doch dem gesunden Menschenverstand, wäre die These, daß, weil der Ziegelstein einerseits und die Hirnschale des Bell- oder Knattermaschinenbesitzers andererseits beides harte Gegenstände sind, daß sie gut aufeinander passen – wenn sich schon die Irrsinns-These nicht ausrotten läßt, daß Lärm kein harter Gegenstand sei, während er doch zu den härtesten, gemeinsten, widerwärtigsten und schmerzhaftesten gehört, die es überhaupt gibt.