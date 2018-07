Theo wartete auf die Straßenbahn. Währenddessen hatte er Muße, sich in die Köstlichkeiten eines Zeitungsstandes zu vertiefen. Da ihm Hochzeitsdiademe hoher und höchster Herrschaften leider gleichgültig waren, landete Theo bei den Aushängen, auf denen vollschlanke Mädchen, von keinerlei Kleidung behindert, eine blühende Wiese verschönten. ‚Ein erquicklicher Anblick‘ dachte Theo, ‚aber was tun diese freundlich Lächelnden sonst noch? Da das hiesige Klima, wie ein kluger Mann gesagt hat, nur eine Folge meteorologischer Mißverständnisse ist, können sie nicht alle Tage ohne Regenschirm nackig auf einer Wiese sitzen.‘ – Vor Theo drängelten sich zwei Buben, ein paar Jahre über dem Roller-Alter. Der größere zeigte auf die naturbegeisterte Wiesenmaid. „Das ist die Inge von nebenan“, sagte er, „die kriegt zehn Mark für jede Aufnahme. Früher nur fünf. Ne ganze Serie bringt fünfzig Mark.“ Theo staunte. Er hatte einen Sachverständigen gefunden. „Sag mal, mein Junge, arbeitet die Inge nicht?“ fragte er. Der Sachverständige sah ihn mitleidig an; „Die will doch zum Film. Ihre Freundin Karla sitzt auch für Bilder und hat schon drei Heiratsanträge bekommen.“ Theo nickte nachdenklich: ‚Also drum‘. Da kam seine Straßenbahn. G.