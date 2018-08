Der Maler Emil Nolde wurde 85 Jahre alt. In seinem sehr aufschlußreichen Buch „Das eigene Leben“, das 1931 erschienen ist, schreibt er von sich selber: „Wer in Beeinflussung sich verliert, der ist nicht stark geboren ... Überpressionist, sagte man, meiner spottend, ich aber wollte keineswegs Unterpressionist sein, wie damals alle die namhaften Künstler der deutschen Sezessionen, deren Kunst im Schatten des Manet oder Cézanne als Augenblickserfolg aufloderte, für die Zeiten aber bedeutungslos bleibt... Wer viel lernen kann, ist kein Genie... Das süße, oft süßliche der Bilder von Renoir, Monet, Pissaro deckte sich nicht mit meinem nordisch-herberen Sinn. Aber ihre Kunst, weil sie den Geschmack der mittleren Linie trifft, ist der Welt erkorener Liebling geworden.“

Diese sehr deutsche Ansicht, man müsse sich aller Schulen und Einflüsse begeben und ein Originalgenie sein, ist bestimmend für Noldes Schaffen gewesen. Er hat an seinem eigenen nordischen Mythos und dem seiner Kunst ebenso gesponnen wie sein engerer Landsmann Gustav Frenssen. Und gleich ihm war auch er sehr stolz auf seine Eigenart und fühlte sich darob seinen Zeitgenossen überlegen. Ende der neunziger Jahre, in Appenzell, war er einmal mit Lovis Corinth zusammen. „Mir war es ganz verwunderlich, neben einem wirklichen Kunstmaler zu gehen ... Zehn Jahre später in Berlin traf ich ihn wieder. Er hatte inzwischen seine Art gefunden, und auch ich, malend eine Farbigkeit, zu der seine Augen nicht mehr hinreichten ... Weitere zwanzig Jahre später, im grauen Alter, suchte auch er Farbigkeiten.“

So sehr hat sich Nolde immer als ein einzelner gefühlt, daß er zornig wurde, wenn die Kritik versuchte, ihn in eine Zeitströmung einzureihen. „Mich nennen sie Expressionist, ich mag es nicht, es ist beengend.“ Und doch gilt er ganz allgemein als ein Führer jener deutschen Malweise, die man expressionistisch nennt. Zwar gehörte er nicht zu den Gründern der Malervereinigung „Die Brücke“, aber er hat sich ihr einige Jahre lang angeschlossen, von ihren Mitgliedern beeinflußt und sie seinerseits befruchtend. Auch der sanfteren „Farbigkeit“ die er so verächtlich anführt, hat er keineswegs entsagt, Wenn auch seine figürlichen Gemälde, vor allem die religiösen, in Form und Farbe mehr grell als abgestimmt sind, so hat er doch in seinen Stilleben, seinen Blumenbildern, vor allem in seinen Aquarellen vorzügliche malerische Werte erreicht. Überall dort also, wo er seine hochgespannten mythischen Ansprüche beiseite ließ, gelangen ihm schöne Werke, weshalb denn auch seine Südsee-Aquarelle den nordischen fast immer überlegen sind. Gerade hierdurch nun, daß er Gutes schafft, wenn er sich treiben läßt, beweist er, daß er ein echter Maler ist. Daß er diese Eigenschaft aber vor sich selber nicht wahrhaben will, kennzeichnet ihn als eine deutsche Erscheinung, denn die deutschen Künstler haben eine herkömmliche Verachtung für Tradition, Einordnung und schlichte Selbstverständlichkeit.

M. R.