Eine Antwort auf Helene Webers Nachwort

Frau Dr. h. c. Helene Weber, MdB, hat in ihrem Artikel „Keine Gleichschaltung“ (Ausgabe der Zeit vom 31. Juli 1952) den Standpunkt vertreten, daß in dem Gesetzesentwurf über die Änderung wichtiger familienrechtlicher Bestimmungen der Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau gewahrt worden sei, weil Gleichberechtigung nicht Gleichschaltung der Geschlechter, nicht Gleichmacherei fordere. Vielmehr müßten, so sagte Helene Weber, die tatsächlichen Verschiedenheiten von Mann und Frau, die nicht nur biologisch, sondern auch wesenhaft seien, berücksichtigt werden.

Darin wird ihr wohl jeder, der nicht dem Materialismus östlicher Prägung verfallen ist, zustimmen. Infolgedessen ist auch der Plan, jene Bestimmung des BGB (§ 1356) beizuhalten, wonach die Ehefrau zur Haushaltführung berechtigt und verpflichtet ist, auf keinen nennenswerten Widerstand gestoßen. Die Tatsache, daß die Frau die Kinder trägt, gebiert und nährt, bindet sie nicht nur an das Haus, sondern sie verbindet sie auch mit den noch lange Zeit hilfsbedürftigen Lebewesen in besonderem Maße. Damit ist die Mutter auch die berufene Pflegerin und Erzieherin der Kinder. Dieser Aufgabe kann sie aber in der Regel nur dann gerecht werden, wenn sie sich nicht durch einen anderen Beruf körperlich und geistig verausgaben muß. Soweit sie dazu gezwungen ist – und diese Fälle sind heute als Folge des Krieges leider sehr häufig –, wird es leicht auf Kosten eines ihrer beiden Pflichtenkreise, ja auf Kosten der Frau selbst gehen, da sie der zwiefachen Beanspruchung auf die Dauer nicht gewachsen sein wird.

Der Familienrechtsentwurf der Ostzone dagegen spricht nur von einem Recht der Frau zur Haushaltführung (wie lange, das bleibt im Hinblick auf die Bestrebungen, auch die Frau in den Arbeitsprozeß einzugliedern, noch abzuwarten), nicht aber von ihrer Verpflichtung dazu. Es könne nur dann von einer Gleichberechtigung der Geschlechter gesprochen werden – so heißt es in der Ostzone –, wenn auch der Frau die Möglichkeit offen stehe, sich wie der Mann die Art ihrer Beschäftigung selbst zu wählen. Diese Regelung mißachtet nicht nur die biologischen und seelischen Verschiedenheiten der Geschlechter. Sie verfolgt darüber hinaus – natürlich unausgesprochen – das Ziel, ein wirkliches Familienleben und eine bewußte Familienerziehung der Kinder zu zerstören, um damit dem totalitären Machtanspruch des Staates den hartnäckigsten Gegner aus dem Wege zu räumen.

Nach alledem sollte man im Bundesgebiet als Gegengewicht für den Verzicht der verheirateten Frau auf die Ausübung eines außerhäuslichen Berufes eine Erweiterung ihrer Rechte im Familienkreise erhoffen. Jedoch umsonst. Zwar soll § 1354 BGB wegfallen, der bisher dem Manne das Entscheidungsrecht in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten einräumte, insbesondere das Recht zur Bestimmung des Wohnortes und der Wohnung. Statt dessen aber soll die Forderung nach gemeinsamer Entscheidung beider Ehegatten aufgestellt werden. Jedoch soll dieses Recht der Frau auf Mitentscheidung in einem ganz wesentlichen Punkte, wohl dem bedeutendsten überhaupt, nicht gewährt werden, nämlich in der Kindererziehung; denn dort soll im Streitfalle das alleinige Entscheidungsrecht des Mannes gelten.

Wenn sich diese Gedanken durchsetzen, dann kann man nur fragen: Was nutzt es der Frau, daß ihr (entgegen der bisherigen Regelung) gemeinsam mit dem Manne die elterliche Gewalt zusteht? Was nutzt ihr weiter, daß der Mann verpflichtet sein soll, auf ihren vernünftigen Willen Rücksicht zu nehmen und jede wichtige Angelegenheit mit ihr zu beraten? – Dies ist in harmonischen Ehen ja schon immer geschehen, auch zu der Zeit, wo allein der Vater der Inhaber der elterlichen Gewalt war und ihm von vornherein das alleinige Entscheidungsrecht zustand. Für diese glücklicherweise an Zahl überwiegenden Fälle braucht aber ein Gesetz nicht geschrieben zu werden, sondern für die immerhin noch hinreichend häufigen Fälle, in denen es in einer Ehe an Einsicht, Anpassungsfähigkeit und guten Willen fehlt. – Daß der Vater bei seiner Entscheidung, wie es so lebensfremd anmutend in dem Gesetzesentwurf lautet, „auf die Auffassung der Mutter Rücksicht nehmen soll“, kann nicht vertuschen, daß in dieser Regelung offensichtlich eine Härte vorliegt und daß hier vom Grundsatz der Gleichberechtigung der Geschlechter abgegangen wird. Denn wenn zwei Menschen verschiedener Meinung sind und einem von ihnen das Recht der Entscheidung durch den Gesetzgeber zugesprochen ist, dann wird die Meinung des anderen eben unterdrückt. Hier gibt es in aller Regel nur ein Entweder-Oder.

Wie sollte zum Beispiel in Entscheidungen über Schulausbildung, Berufswahl oder Heirat Raum für eine gegenteilige Auffassung sein? Sollte sich diese Einschränkung durchsetzen, dann hätte die in dem Kapitel: „Wirkungen der Ehe im allgemeinen“ proklamierte Gleichberechtigung der Frau praktisch keine Bedeutung mehr; sie würde zur Phrase. Gewiß, die Fälle, in denen sich die Ehegatten über Wohnsitz und Wohnung nicht einigen können, sind selten, denn beides ergibt sich mehr oder weniger zwangsläufig. Zahllos sind jedoch die Probleme, die sich aus der Erziehung der Kinder ergeben. Und mit der Vielzahl der Probleme wächst die Möglichkeit, verschiedener Meinung zu sein. Hier also hätte die Gleichberechtigung, wenn sie wirklich gewollt wäre, ausgesprochen werden müssen. Hier hätte sie praktische Wirkung und auch volle Berechtigung gehabt: Die Mutter ist es, die die Kinder nach dem Willen des Gesetzes während des ganzen Tages um sich hat. Sie kennt sie mit ihren Schwächen, Neigungen und Regungen besser als der Vater.