Die Namen der Friesen endigen auf -a, könnte man mit übertreibender Verallgemeinerung sagen, wenn man in Stadt und Land Namensbildungen wie Tammena, Agena, Poppinga, Bojunga, Reemtsma in starker Häufung liest oder sich aus der Geschichte an die führenden Häuptlingsgeschlechter des Landes, die Cirksena, Ukena, Altena oder Manninga – übrigens stets auf der ersten Silbe zu betonen – erinnert. Der Alte Fritz, der einst die deutsche Sprache verschönern wollte, indem er vorschlug, an die tonlosen Endsilben ein a anzuhängen und „habena“, „gebena“ zu, sagen, wird bei seinen Besuchen in Ostfriesland an diesen Namen sicherlich seine Freude gehabt haben. Oder sollte sein Vorschlag gar von seiner Beschäftigung mit der ihm 1744 zugefalleren Provinz Ostfriesland herrühren?

Nicht weniger auffallend sind die ostfriesisden Vornamen. Die Tücke des Objekts bringt es manchmal mit sich, daß man Männchen und Weibchen nicht unterscheiden kann. Oder wissen Sie, ob es sich bei Abbe, Dicke, Ede, Eike, Jatbe und Reintje um männliche oder weibliche Vornamen handelt? Nun, das Zögern ist verständlich und entschuldbar: alle genannten Vornamen können nämlich sowohl Jungen wie Mädchen gegeben werden. Ganz eigentümlich ist auch die Gewohnheit mancher Ostfriesen, durch die Schreibung ihres Vornamens ihre kirchliche Zugehörigkeit anzudeuten. So gehört ein Jan der reformierten Kirche an, während Jann sich den Lutheranern zurechnet.

Endlich sei noch auf die patronymische Namensgebung der Friesen hingewiesen, nach der z. B. der Sohn des Jan Gerdes den Namen Gerd Janßen erhielt und die Häufigkeit der Namen Janßen oder Gerdes in Ostfriesland bewirkte. Das Kommando des Feldwebels „Janßen VI vortreten!“ war in ostfriesischen Kompanien keine Seltenheit. Durch das Beibehalten der patronymischen Namensgebung nach dem Festwerden der Familiennamen entstanden die sog. Zwischennamen‚ d. h. die Kinder erhalten neben Vor- und Familiennamen noch den Rufnamen des Vaters in der Form des zweiten Falles (Genitivs). Trägt der Vater z. B. den Namen Dirk Kruse, so könnte sein Sohn Uffe Dirks Kruse und seine Tochter Antje Dirks Kruse heißen. Von landfremden Beamten werden diese Zwischennamen gelegentlich nicht recht „standesamtswürdig“ angesehen; doch der Ostfriese hat auch in dieser sinnvollen Eigenart eine althergebrachte Sitte treu und hartnäckig in allen Zeitläuften zu bewahren gewußt. Joseph König-Aurich