Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg soll das innere Leben der deutschen Nation darstellen, dies, so sagte vor 100 Jahren sein Gründer, Freiherr von Aufseß, sei das Programm, das er der Sammlung mitgebe. Unverkennbar, daß diese Formulierung den Geist der Romantik wiedergibt, aus dem die Stiftung entstanden ist. Damals glaubte man in der Tat, man könne ein altdeutsches Ideal zu echtem Leben erwecken, wenn man seine Zeugnisse sammle, darstelle und in der Literatur verarbeite. Diese musealen Ideen, dies Schwärmen für die deutsche Vergangenheit, waren eine Parallelerscheinung zu der Sehnsucht nach einer deutschen Einheit, wie sie in der Frankfurter Paulskirche 1848 hatte wiederhergestellt werden sollen.

„Eine Fluchtburg der deutschen Seele“, nannte Bundespräsident Theodor Heuß das gleiche Museum bei seiner Rede, die er kürzlich zur Einhundert-Jahr-Feier des Nürnberger Instituts vor einer großen Festversammlung hielt. Neue Abteilungen, so hoffe er, würden den bestehenden hinzugefügt werden, in denen Zeugnisse der Kultur jener Gebiete bewahrt werden sollten, die heute von Deutschland abgetrennt sind. Wieder soll das Museum eine Aufgabe erfüllen, die nicht so sehr der Erinnerung, als vielmehr der Stärke der Nation anvertraut sein müßte.

Ob Erinnerungen sich in politische Potenz ummünzen lassen, ist im allgemeinen fraglich. Anders steht es um die Lehren, die man aus ihnen zu ziehen vermag. In dieser Hinsicht allerdings haben die Museen eine große politische Aufgabe zu erfüllen. Jedes Zeugnis der Vergangenheit nämlich ist Ausdruck einer Zeitgesinnung, und aus seiner Form kann man auf den Geist der zugehörigen Epoche schließen. Daraus aber lassen sich Erkenntnisse für den Geist unserer eigenen Zeit gewinnen, und am interessantesten wird dies immer dann sein, wenn sich nicht Gegensätze, sondern Analogien ergeben.

Für eine solche Betrachtung ist die Festausstellung zur Einhundert-Jahr-Feier des Germanischen Museums vorzüglich geeignet. Sie zeigt in einer imponierenden Fülle deutsche Kunstwerke der Zeit von 1530 bis 1650, jenes Stiles also, den man als „Deutsche Renaissance“ bezeichnet. Die Kunst dieser Epoche ist seit Jahrzehnten in Verruf. Sie ist aber ein Ideal der Spätromantik gewesen, die in ihr etwas „Bieder-Teutsches“ sah; sie wurde dann in den Gründerjahren nach 1871 der Stil der begüterten Kreise. Die fabrikmäßige Nachahmung ihres Schnitz- und Rollwerks jedoch, die serienmäßige Imitation ihrer Lüsterweibchen, Prunkschalen, Münzbecher und Majoliken haben das ihrige dazu getan, die Künstler der Generation um 1900 davon zu überzeugen, daß es nötig sei, einen neuen, einen sachlichen Stil zu erfinden. Doch, zu welchem Ende hat dieser neue Stil sich entwickelt? Gibt es, nach seiner Form zu urteilen, gar keine Parallelen mehr zwischen der Epoche der deutschen Renaissance und der Zeit, in der wir leben? Keine Analogie, aus der wir lernen können? Keine Erkenntnis, die uns verblüfft und erschreckt?

Schon eine flüchtige Betrachtung der Ausstellung in Nürnberg zeigt eines: In der „Deutschen Renaissance“ drängt sich überall das Artistische vor. Der Inhalt der Kunstwerke tritt hinter der Form zurück. Vieles Dargestellte ist sogar im modernen Sinne surrealistisch. Aus graphischen Arabesken formen sich groteske Figuren. Materialien, nicht Themen, geben den Anstoß zu plastischer Darstellung. Ein Straußenei bildet den Leib einer bronzenen Straußenfigur, eine Hummerschere den Rumpf eines silbergefaßten bemannten Schiffes. Büffel- und Narwalhörner werden zu Tischgeräten verarbeitet, die biblische Szenen darstellen. Aus Erzstufen und Korallenzweigen entsteht die Paradieslandschaft, in der sich der Sündenfall von Adam und Eva begibt. Wer es bezahlen konnte, erwarb damals solche Schätze für seine Kunstkammer.

Die monumentalen Aufträge für die Bildhauer aber blieben aus. Das Feld beherrschten die Silberschmiede, die Juweliere und die Meister der Kleinbronzen. Auch in der Malerei wurde das Artistische wichtiger als das Dargestellte. Der Manierismus triumphierte, sogar im Porträt, bei dem eine Kühle herrscht, die den Dargestellten in den Hintergrund rückt, dagegen aber erlaubt, alle Nebendinge, den Atlas des Wamses, die Uhr auf dem Tisch, den Spiegel an der Wand bravourös zu schildern. Diese Artistik überzieht zugleich alle Gegenstände mit einem Spinnennetz reicher ornamentaler Erfindungen: Astrolabien, Himmelsgloben, Geschütze, Rüstungen, Sturmhauben, mathematische Geräte, Taschen-, Stand- und Sonnenuhren. Und immer wieder und überall erdrückt die geistreichelnde Form den Inhalt.

Ist das für uns so fremd? Gewiß gibt es heute das Schlagwort von der Form, die aus der Technik gewonnen werden muß. Aber dieses angebliche Prinzip hat längst dazu geführt, daß die „technische“ Form eine Gestalt annimmt, die besonders technisch aussehen soll, die also einem romantischen Bedürfnis entspricht. Die modernen Autos sind hierfür ein schlagender Beweis. Und wo in der heutigen Kunst ist der Inhalt so stark, daß er die Form zu beherrschen vermöchte?