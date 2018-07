Autor: Seit einer Minuten unterwegs, vom Bahnhof direkt, in einen Tunnel hineim. Jetzt noch einmal ein Blick über Matadi, das in der Morgenluft unschuldig tut. Aber gestern Nachmittag war es die Hölle. Die Stadt kochte in ihrem Bergloch. In einem Optikerladen hing ein Thermometer, es zeigt um drei Uhr achtunvierzig Grad Celsius — Noch ein Blick über den Hafen. Vier große Frachtschiffe liegen am Pier, eingezwängt zwischen die moosgrün drohenden Bergüberhänge. Sie liegen wie an der Schwelle zu einem verbotenen Land. Eine Kurve — nun ist die Stadt verschwunden. Nur der Kongo und das gewaltige Bergtal noch. Ober den Strom hinweg ziehen Pirogen, leicht, als glitten sie über Eis. Wieder ist die Welt wie am Anfang. Es sind die Einbäume von Urmenschen, die einen Urstrom überqueren. Es ist so seltsam schwer zu sagen, warum dieser Fluß anders aussieht als alle Ströme, die ich in meinem Leben sah. Er liegt weiß zwischen schwarzen Bergen, aber alle Flüsse spiegeln den Himmel. Er ist breit, doch er ist nicht breiter hier als der Rhein. Nur ist ihm eine unglaubliche, stumme, dumpfe, seltsam sich verbergende Gewalt anzuspüren; es ist, als sähe man nicht alles. Seltsam — Warum sage ich so oft seltsam? Ich weiß, daß in jedem "seltsam", das ich denke, ein Stück Kapitulation steckt. Ein Scück Kapitulation vor etwas Unbeschreiblichem, vielleicht Unbegreiflichem. Aber ich will nicht. kapitulieren! — Der Hafenmeister in Matadi sagte mir gestern, der Strom sei bis zu hundert Metern tief. Und in jeder Sekunde preßten sich hier sechzigtausend Tonnen Wasser vorbei, zwei gläserne Cheopspyramiden in der Minute, oder fünf Kubikkilometer am Tage, und das ist dreißigmal mehr Wasser, als der Rhein führt. Dreißig Rheine in einem einzigen finsteren Waldtal. Aber die Zahlen sagen nicht alles. Da bleibt ein Rest. An Unbegreiflichkeit. Das ist ein Strom aus einer andren Welt. Oder ein Strom aus unserer Welt zwar, aber nicht aus unsrer Zeit. Es ist, als sei noch Gottes sechster Tag und als hätte unsre Zeit hier noch nicht angefangen. (Eisenbahngeräusche aus).

L Stimme: Aber die Zeit hat begonnen, unwiderruflich. Nur begann sie erst spät, später als irgendwo anders in der Welt. 3. Stimme: Als Cheops seine Pyramide baute .

2. Stimme: gab es Wälder am Kongo, Götter, Schlangen, Zikaden und Menschen wie heute. Aber sie zählten die Jahre nach den Regenmonaten, und jeder neue Regenguß löschte die Erinnerung an alle früheren aus. Es gab die Zeit nicht, es gab keine Geschichte, denn die Geschichte ist Erinnerung, die sich nicht so leicht auslöschen läßt.

3. Stimme: So schrieb, als König Cheops Pyramide schon dreitausend Jahre alt war . 2. Stimme: der Geograph Ptolemäus quer über seine Karte von Afrika hinweg: Hie sunt leones. Punktum. Hier gibt es Löwen. Und Zwölfhundert Jahre hindurch änderte niemand etwas an dieser Inschrift.

3. Stimme: Erst dreißig Jahre nach der Erfindung des Buchdrucks, und dreißig Jahre vor dem Tag, an dem die Zeit in Europa auch in den Westentaschen zu ticken begann .

2. Stimme: drang ein portugiesisches Schiff in die Kongomündung ein. Es segelte den Strom bis zu den ersten Wasserfällen bei Matadi hinauf. Dort meißelte sein Kapitän einige Zeichen in die Felswand, seinen Namen Diego Caö und die Jahreszahl 1485, und kehrte wieder, heim nach Lissabon.

1. Stimme: Ein denkwürdiger Besuch. Nicht, daß er Afrika verändert hätte, nein. Aber in einer Flut von zehntausend ungezählten Jahren glitzert dieses eine wie ein bunter Glassplitter in einer Büchse Streusand.