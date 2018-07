Wohl in keinem Gebiet Deutschlands finden so viele eiserne und diamantene Hochzeiten statt wie in Ostfriesland. Die Ostfriesen sind ein langlebiges Völkchen. Als Zeugnis hierfür eine wahre Begebenheit: Mit den Worten: „Meine Herren, ich möchte mein Amt in jüngere Hände legen und schlage Herrn Tammena vor“, legte der Vorsitzende eines Zuchtstutenvereins als Hundertjähriger (102 Jahre wurde er alt) sein Amt nieder. Herr Tamme Uden Tammena, einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt, dankte für das erwiesene Vertrauen mit folgenden Worten: „Ich werde als junger Mann von 98 Jahren stets mein Bestes für den Verein tun.“ – Er wurde 101 Jahre alt... E.