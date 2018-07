Von Eckart Krömer, Emden

So mancher, der diese Überschrift liest und dabei an die im deutschen Export recht werbekräftige Bezeichnung „Made in Germany“ denkt, wird fragen: „Was kann denn aus Ostfriesland kommen?“ Gewiß ist der Anteil dieses Bezirks an der Ausfuhr der Bundesrepublik im ganzen gesehen nicht sehr erheblich. Dennoch haben die Exportbemühungen der ostfriesischen Wirtschaft schon recht nennenswerte Erfolge gebracht, die von ihrer Leistungsfähigkeit auch im Ausland zeugen.

Greifen wir gleich einmal in die unmittelbare Vergangenheit hinein: Da besuchten jetzt beispielsweise viele Gäste der olympischen Festspiele die Lichtspieltheater Helsinkis. Eine Reihe dieser Häuser ist mit elektrotechnischen Geräten ausgerüstet, die in der immer mehr aufblühenden Handels- und Industriestadt Leer hergestellt werden. Und wenn die Besucher aus Ägypten oder Südamerika, aus Indonesien oder der Türkei wieder in ihre Länder zurückkehren, dann mögen sie auch dort in den Kinos diese Apparate finden. Gerade in den heißen Ländern nämlich haben sich die Leeraner Stromrichter sehr gut bewährt. Auch der Gast in Pariser Restaurants, der sich als Hors d’oeuvre Krabben bringen läßt, wird erstaunt sein, daß es sich da um Produkte der Nordsee handelt, gefangen von Greetsieler oder Borkumer Küstenfischern. Und schließlich denken wir an die weltberühmte ostfriesische Viehzucht. Manche von diesen Tieren, die hier beinahe ein Charakteristikum der Landschaft sind, haben weite Reisen z. B. nach Amerika gemacht und tragen den Ruf ihrer Züchter in die Welt.

So lassen sich also viele Verbindungslinien ins Ausland ziehen, und die drei Beispiele deuten bereits die verschiedenen Wirtschaftszweige an, aus denen „Gutes“ für manche Kunden da draußen kommt. Das Edelgemüse aus Wiesmoor ist bis nach Frankreich bekannt. Sogar Stroh wird exportiert, nach Holland nämlich, wo es in den Strohpappenfabriken des benachbarten Greilinger Landes verarbeitet wird. Papier- und Kartonmaschinen liefert eine Leeraner Firma schon seit Jahrzehnten. Die Landmaschinenfabriken in Leer und Papenburg versorgen nicht nur die ostfriesischen Bauern, sondern auch ihre westeuropäischen, türkischen und südamerikanischen Kollegen. Vielleicht sind es teilweise dieselben Kunden, die auch die Geräte zur Schädlingsbekämpfung sich aus Leer kommen lassen. Dabei erreichen diese Werke einen günstigen Saisonausgleich, weil in den fernen Ländern passenderweise gerade dann der Sommer kommt und Bedarf entsteht, wenn in unseren Breiten der Winter herrscht. Aus Emden schließlich werden Maschinen zur Herstellung von Baustoffen und Kunststeinen nach vielen westeuropäischen Ländern und auch nach Übersee gesandt. So gibt es noch manche Produkte, die aus Ostfriesland den Weg ins Ausland finden, ohne daß man sie alle aufzählen könnte.

Einen wichtigen Posten in der deutschen Devisenbilanz stellen die Leistungen der Schiffswerften dar. Aufträge zum Bau von Tankern und Frachtmotorschiffen wurden z. B. aus England und Norwegen nach Emden und Leer vergeben. Zuletzt sei noch an den nicht geringen Beitrag der sogenannten unsichtbaren Ausfuhr erinnert, der in den Häfen durch die Abfertigung, Ausrüstung und Reparatur fremder Schiffe und auf den Nordseeinseln im Fremdenverkehr erbracht wird.

Wie hierzu ein treuer und zuvorkommender Kundendienst erforderlich ist, so bedarf der Export von industriellen Erzeugnissen nicht selten intensiver Marktforschung und Marktbearbeitung. Ein elektrisches Gerät oder eine landwirtchaftliche Maschine muß erst mit erklärenden Vorführungen, mit Erläuterungen über die Vorzüge in der praktischen Anwendung den ausländischen Geschäftspartnern bekannt gemacht und so auf dem Markt eingeführt werden, ehe man mit dem Absatz vorankommt. Auch in dieser Richtung wird von den Unternehmen des Bezirks viel stille und fruchtbare Pionierarbeit geleistet. Dazu gehören Geduld und unermüdlicher Fleiß, theoretische Kenntnisse und Erfahrungen im Handel. Jeder einzelne Exporterfolg beweist, daß diese Eigenschaften in der ostfriesischen Wirtschaft in hohem Maße vorhanden sind, in gleicher Weise bei alteingesessenen Unternehmungen wie bei Betrieben, die erst nach dem Kriege ihre Produktion begonnen haben.