Lia Timmermans: „Mein Vater“. Ein Erinnerungsbuch an Felix Timmermans. Mit 16 Abbildungen. 207 S., Insel-Verlag 1952, DM 12,–.

„In der Schule hatte immer ,sehr schlecht’ unter seinen Aufsätzen gestanden, weil er schrieb, was war, und über etwas, das er nicht kannte, auch nicht schrieb. So bekam er einmal einen Aufsatz: ‚Ich lasse einen Drachen steigen.‘ Er schrieb bloß: „Darüber kann ich nichts sagen, denn ich lasse keine Drachen steigen.“ Aber derselbe Knabe hängt sich in die Wagenketten unter einem Lastfuhrwerk und erreicht zusammen mit einem Freunde auf diesem unbequemen Sitz die Stadt Antwerpen; und weil gerade Donnerstag und darum der Eintritt frei ist, gehen sie ins Museum. Dort entdeckt er für sich Pieter Brueghel. Was macht es, daß ihn zu Hause eine Tracht Prügel erwartet, weil er so spät heimkommt? Das Erlebnis der Bilder Brueghels hat ihn alles andere vergessen lassen... ihn: Leopoldus Maximilian Felix Timmermans!

Als er viele Jahre später, längst ein berühmter Schriftsteller geworden, das Leben des großen flämischen Malers erzählen will, studiert er gewissenhaft alle Werke über Brueghel, bis er bei Gotthard Jedlicka die Deutung fand, die der seinen am nächsten kam. So ernst nahm er es mit seiner Arbeit, und seine Tochter Lia berichtet, es sei wohl kein Tag vergangen, an dem er nicht von Brueghel gesprochen hätte. Aber er war sich bewußt, daß weder Kunsthistorie noch Kritik die „Freude am Malen“ vermitteln können. Darum hatte er selber schon früh zum Pinsel und zum Zeichenstift gegriffen, und dieses Tun war ihm wohl lieber als das Schreiben: „Schreiben ist Zur-Beichte-Gehen, Malen ist Kommunizieren.“

Ob er nun malte oder schrieb, gleichviel: er tat es „aus innerem Zwang und zum Vergnügen“. Wenn Gommarus, sein einziger Sohn und jüngstes der vier Kinder, ihn bat: „Papake, zeichne mal was für mich“, so nahm er seinen Jüngsten aufs Knie, hielt ihn mit der Linken fest und malte mit der Rechten, während Gommar ihm sagte, was auf die Leinwand sollte ... So entstand das Gemälde „Wunschhäuschen“. Eine Freude, die er Kindern machen konnte, ging ihm über alle konventionellen Pflichten. Bei Spaziergängen spielte er auf seiner Okarina oder Mundharmonika. Er fragte nicht, was die Leute sagten, wenn er auffiel; aber er tat nie etwas in der Absicht, aufzufallen.

Felix Timmermans hatte erfahren, daß „die Wahrheit nicht in Suchen und Grübeln, sondern nur im Leben zu finden ist“. Und was könnte Besseres gesagt werden über einen Menschen, als was die Tochter in ihrem reizenden und anekdotisch amüsanten Buch sagt: „Er war einer von den Menschen, die nur da zu sein brauchten, damit alles gut wurde, und die einen durch die bloße Gegenwart ruhig und glücklich machen.“

Christian Otto Frenzel