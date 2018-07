Um das Urteil vorwegzunehmen: der erste vom Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft (RKW) herausgebrachte Film („Vernünftiger arbeiten – besser leben“) hält – summa summarum – mit jedem der insgesamt 700 Meter (21 Minuten Spieldauer), was man von ihm erhoffte. Mehr noch: dieser Erstling ist so gelungen, daß man ihn nicht nur über die RKW-Bezirksgruppen (zunächst 15 Kopien) in den Betrieben zeigen, sondern in das Beiprogramm aller Lichtspieltheater, vor allem in den größeren Städten der Industriereviere, einbeziehen sollte.

Die Kamera fährt kreuz und quer durch den Garten der Rationalisierung. Durch die Fabriktore geht es am frühen Morgen an die verschiedenen, höchst nüchternen Plätze, wo das Sozialprodukt seinen Ursprung nimmt: in Lagerhallen, an Fließbänder, Maschinen, Werkbänke, hierhin und dorthin im großen Reich des Faktors Arbeit. Begleitet wird das von der unaufdringlichen Interpretation durch einen fachlich und sachlich gut erläuternden Text, und musikalisch in üblicher Kulturfilmmanier untermalt. Man sieht Gesichter des Alltags; erkennt die Abhängigkeit der fleißigen Hände von Kapital und schöpferischem Geist (der Konstrukteure, Ingenieure, ideenreichen Arbeiter), sieht Probleme und Möglichkeiten einfacher Lösung. Plastisch wird gezeigt, was Rationalisierung in praxi bedeutet (Produktionssteigerung, Ausschuß Verringerung, Materialersparnis, Kostensenkung), was der einzelne davon hat, wenn er mithilft (betriebliches Vorschlagwesen!) und nicht gleichgültig ist.

Das „Auto des kleinen Mannes“, das Motorrad, Wunschtraum so vieler, spielt eine ebenso gewichtige Rolle in diesem Streifen wie etwa Zahnbürste und Radioapparat (Typisierung nötig); es finden sich Winke zur überall realisierbaren Minderung physischer Anstrengung, ergo zu größerer Zufriedenheit während und nach der Arbeit, und Augenscheinlichkeitsbeweise dafür, daß bei uns (im Gegensatz zum Osten) niemand vor der Rationalisierung „Angst“ zu haben braucht. Denn sie ist nicht eine Peitsche à la Stachanow, sondern Helfer.

Der Film soll Auftakt sein, Vorspann für (hoffentlich viele). weitere, die dann Spezialitäten im weiten Feld der Thematik behandeln. Gerade die lebhafte Zustimmung aus Industrie und anderen interessierten Kreisen dürfte das RKW ermutigen, mit Selbstvertrauen auf diesem Wege weiterzugehen, das reale Wirtschaftsgeschehen auf kluge Weise in allen Teilen der Bundesrepublik transparent zu machen. –ecke.