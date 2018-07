In Nr. 30 hatten, wir über den Entwurfeines Runderlasses über den Transithandel berichtet. Inzwischen ist vom Bundeswirtschaftsministerium und der Bank deutscher Länder vorgeschlagen worden, an Stelle des ursprünglich vorgesehenen Transithandelsfonds zuverlässigen und im Transithandel erfahrenen Firmen Sammelgenehmigungen zu erteilen, die zum Abschluß und zur Durchführung von Transitgeschäften berechtigen, ohne daß für jedes Einzelgeschäft eine besondere Genehmigung eingeholt zu werden braucht. Der Vorteil dieses Verfahrens gegenüber dem Transithandelsfonds liegt auf der Hand, denn zweifellos hätte der Fonds ein ähnlich kompliziertes System – insbesondere für die Banken – bedeutet wie der Devisenbetriebsfonds. Die Freizügigkeit der Sammelgenehmigung wäre sogar noch größer als beim Fonds, wenn sich der Gedanke durchsetzen sollte, daß die Sammelgenehmigung dem Betrage nach nicht kontingentiert wird. Eine solche Beschränkung erscheint deshalb nicht erforderlich, weil grundsätzlich von dem Drittabnehmer zumindest ein unwiderrufliches Akkreditiv zugunsten des Transithändlers erstellt sein muß, bevor dieser die Ware an seinen Lieferanten bezahlt; infolgedessen entsteht ein Devisenrisiko für die BdL überhaupt nur in den Ausnahmefällen, in denen der Verkauf in das Abnehmerland z. B. „Kasse gegen Dokumente“ erfolgt.

Auf den ersten Blick dürfte manchem Transithändler die Idee des Transithandelsfonds mehr zusagen, weil er hierbei einen bestimmten Devisenbetrag selbst zur Verfügung hat, der aus den von ihm hereingebrachten Devisen immer wieder aufgefüllt wird. Dieser Vorteil ist aber nur optisch, denn auch bei der Sammelgenehmigung stehen dem Transithändler jederzeit die notwendigen Devisen zur Verfügung. Freilich sollte man sich beim BWM und bei der BdL bereit finden, daß auch ein etwaiger Verlust aus einem Geschäft – zumindest bis zu einem bestimmten Prozentsatz des Einstandswertes – auf Grund der Sammelgenehmigung gedeckt werden kann. Nach Ansicht maßgeblicher Transithändler ist in der Vergangenheit manches Geschäft deshalb unterblieben, weil gerade bei den interessantenRohstoff-Transitgeschäften bei aller Vorsicht auch einmal ein Verlust entstehen kann, der Transithändler jedoch nicht die Gewähr hatte, ob er die Devisen hierfür bekommen würde.

Inzwischen scheint auch der Einsatz und die Gewährung von Einfuhranrechten bei Transitgeschäften geklärt zu sein. Es ist daran gedacht, bei Geschäften, bei denen sowohl Einkauf wie Verkauf gegen freie Dollar erfolgt, den Kauf mit Hilfe von Einfuhranrechten durchführen zu lassen. Auf den anfallenden Erlös würde der Transithändler 100 v. H. Einfuhranrechte auf den Einstandspreis zuzüglich 40 v. H. auf die Gewinnspitze bekommen. Wird dagegen die Ware gegen Clearingzahlung eingekauft und gegen freie Dollar verkauft, so soll es Einfuhranrechte nur in Höhe von 40 v. H. auf die Gewinnspitze geben. Der Transithandel dürfte sich allerdings fragen, warum nicht auch in diesem Fall zumindest 40 v. H. Einfuhranrechte auf den gesamten Erlös gewährt werden. Dies hätte im Ergebnis eine Angleichung an das Verfahren der „Switch“-Länder bedeutet, ein Weg, den Westdeutschland offenbar aus bestimmten Gründen nicht (oder noch nicht!) gehen will. Schließlich wird anscheinend auch geprüft, ob nicht doch für den gebrochenen Transithandel (Import-Transit) gewisse Beträge wenigstens an solchen Devisen bereitgestellt werden können, die im Augenblick nicht knapp sind (wie z. B. EZU-Devisen) oder wo sogar ein Einkauf aus handelspolitischen Gründen dringend erwünscht wäre (z. B. Brasilien). Das Ergebnis dieser Erörterungen bleibt abzuwarten. P. M.