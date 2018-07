Mülheimer Bergwerksverein, Essen. Bei einem Rohertrag von 43,25 Mill. DM und 5,26 Mill. DM Anlageabschreibungen schließt das Unternehmen das Geschäftsjahr 1951 mit einem Verlust von 0,87 Mill. DM, der sich um den Verlustvortrag 1950 von 2,19 Mill. DM und 2/3 der Soforthilfeabgabe auf 4,04 Mill. DM erhöht. Zur Verlustabdeckung schlägt die Verwaltung der in Mülheim stattfindenden HV den Rückgriff auf die gesamte Rücklage vor, deren Summe sich in der Bilanz dementsprechend von 48,10 auf 44,06 Mill. DM verringert. Der Mülheimer Bergwerksverein, Essen, wurde als Stinneszeche ebenfalls wie die Diergardt-Mevissen, Bergbau AG. und die Steinkohlenbergwerke Mathias Stinnes AG mit Wirkung vom 14. November 1951 auf Grund der Durchführungsverordnung Nr. 12 aus dem Gesetz Nr. 27 entlassen. Der mit den beiden anderen Stinnes-Zechen geschlossene Gemeinschaftsvertrag dient der Verlust- und Gewinnausgleichung zwischen den Unternehmen. Die Kohlenförderung stellte sich 1951 auf 1,28 Mill. t gegenüber 1,30 Mill. t 1950 und 1,57 Mill. t 1938. Die Brikettproduktion belief sich 1951 auf 0,55 Mill. t gegenüber 0,42 Mill. t 1950 und 0,45 Mill. t 1938. Die Ziegelsteinproduktion belief sich 1951 auf 3,97 Mill. Stück gegenüber 3,45 Mill. Stück 1950 und 10,31 Mill. Stück 1938. Der Umsatz des Unternehmens erhöhte sich von 54,02 Mill. DM 1950 auf 62,62 Mill. DM 1951. Am 31. Dezember 1951 wurden 5360 Arbeitskräfte beschäftigt.

Bubiag zahlt noch keine Dividende. Die in Frankfurt abgehaltene HV der Braunkohlen- und Brikett-Industrie AG. Bubiag, München, deren Tätigkeit sich auf die Verwaltung des in der Bundesrepublik verbliebenen Vermögens beschränkt, genehmigte die Abschlüsse für 1948 49 und 1949/50. Die beiden Geschäftsjahre schließen mit einem Gesamtverlust von 0,35 Mill. DM ab, der vorgetragen wird. Die Bergwerk-Frielendorf AG., München, deren 6,5 Mill. DM AK im Besitz der Bubiag ist, erhöhte 1949/50 ihre Rohkohlengewinnung auf 649 000 (440 000) t und ihre Briketterzeugung auf 171 200 (120 000) t. Man rechnet mit der Tilgung des Verlustvortrages im Geschäftsjahr 1950/51. Im Dezember 1951 übernahm die Gesellschaft ferner eine Mehrheitsbeteiligung bei der Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG., Köln.

Die HV der Mannesmann-Hüttenwerke AG., deren Kapital sich im Besitz der Mannesmann AG. befindet, genehmigte den Jahresabschluß zum 30. September 1951, Gegenüber den vorausgegangenen Jahren hatte das Geschäftsjahr 1950/51 weitere Steigerungen in Produktion und Umsatz auszuweisen. Die Rohstahlerzeugung ging bereits über den Stand von 1939 hinaus. Die künftige Entwicklung der Gesellschaft wird zuversichtlich beurteilt, da die neuen Investitionen weitere Produktionssteigerungen ermöglichen werden und auch hinsichtlich der Absatzlage die Aussichten nach wie vor günstig sind.

Die Mannesmannröhren AG. hat ihren Namen in Deutsche Mannesmannröhren-Werke Aktiengesellschaft geändert. In der am 30. Juli 1952 abgehaltenen HV wurde der vom Vorstand und AR festgestellte Jahresabschluß zum 30. September 1951 genehmigt. Ab 1. Oktober 1951 sind die bisher benutzten Werkanlagen der Gesellschaft zu Eigentum übertragen worden. Nach durchgeführter Bewertung dieser Anlagen ist die endgültige Kapitalfestsetzung auf 80 Mill. DM erfolgt. Produktion und Umsätze haben im Geschäftsjahr 1950/51 gegenüber den vorausgegangenen Jahren eine weitere Steigerung erfahren.

Philipp Holzmann AG., Frankfurt. Der AR hat den Abschluß für das Jahr 1951 festgestellt. Nach – alles in Mill. DM – 2,633 Abschreibungen sowie 0,641 Zuweisungen an die Unterstützungskasse wird ein Reingewinn von 0,437 (einschl. Gewinnvortrag aus 1950) ausgewiesen. Der zum 9. September einzuberufenden HV wird vorgeschlagen, auf 7,686 Stammaktien eine Dividende von 5 v. H. und auf 0,054 Vorzugsaktien die satzungsmäßige Dividende von 6 v. H. zu verteilen und 0,050 auf neue Rechnung vorzutragen. Der Gesamtumsatz des Unternehmens ist gegenüber dem Vorjahr um rund 50 v. H. gestiegen. Die Überbesetzung des Baugewerbes und die ungünstigen Wettbewerbsbedingungen haben den starken Preisdruck anhalten lassen. Im Ausland wurden in Arbeitsgemeinschaft mit deutschen und ausländischen Firmen einige große Bauaufträge in der Türkei, im Irak und in Pakistan übernommen.

Die Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH. wurde, wie in Nr. 31 bereits berichtet, in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die „Maxhütte“ behält als AG ihren Verwaltungssitz in Sulzbach-Rosenberg bei. Das AK beläuft sich unverändert auf 50 Mill DM. Bayerns Beteiligung beträgt 26 v. H. Dem AR gehören von der Unternehmerseite an: Finanzminister Zietsch, Staatssekretär Dr. Ringelmann, Staatssekretär Dr. Guthsmuths, O. E. Flick, Starnberg, K. Kaletsch, Düsseldorf, Hüttendir. a. D. Wiegand, Siegen, und Generaldir. Dr. Alzheimer, Münchener Rückversicherung.

Die Brown, Boverie & Cie AG. Mannheim, will auf ihrer zum 22. August einberufenen HV über eine Erhöhung des Grundkapitals von 24 Mill. DM auf 36 Mill. DM durch Ausgabe von 12 Mill. DM Stammaktien mit Gewinnberechtigung ab 1. Juli 1952 zum Kurse von 120 v. H. unter Ausschluß des gesetzlichen Bezugsrechtes der Aktionäre und entsprechende Änderung der Satzung beschließen.