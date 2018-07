Düsseldorf, Anfang August

In jüngster Zeit haben zwei repräsentative Äußerungen erneut darauf hingewiesen, daß der westdeutsche Aktien- und Kapitalmarkt voller Krankheitssymptome steckt. Geheimrat Vocke beklagte sich als Notenbankchef über die mangelnden Wiederaufbau-Chancen am privaten Kapitalmarkt ebenso wie Bundesfinanzminister Schaffen Ihren berechtigten Klagen stehen vielfache. Versuche der privaten Wirtschaft gegenüber, dem Kapitalmarkt neue und durchaus solide Fundamente zu schaffen. Banken und Industrie, die daran arbeiten, wie auch der Bundesfinanzminister selber, wissen jedoch, daß hier alle Liebesmüh’ wegen der kapitalzerstörenden Steuergesetze vorläufig vergeblich ist. Der Bundesfinanzminister hat wiederholt erklärt, daß die „große“ Steuerreform 1953 kaum durchführbar sei, also erst 1954 fällig werden kann.

Dessen ungeachtet verdienen gewisse Symptome größere Aufmerksamkeit. Wir erinnern daran, daß Dr. h. c. Heinrich Kost erst kürzlich für den Bergbau den Plan startete, ein Wertpapiersparen auf breiter Basis zu ermöglichen. Aus zahlreichen Gesprächen der letzten Monate mit Unternehmern aller Grade in der Wirtschaft des Reviers wissen wir, daß gleiche und ähnliche Gedanken wie bei der Kohle auch bei Eisen, ebenso beim Maschinenbau, in der Elektroindustrie, bei der Chemie und an anderen Stellen vorhanden sind.

Uns scheint kein Mangel an Ideen und an gutem Willen vorzuliegen, sofern diese Dinge in der „oberen Region“, also im Unternehmerbereich, erörtert werden. Es müßte dagegen einmal ernsthaft geprüft werden, ob in der finanziell gut gestellten deutschen Industriearbeiterschaft ebenso wie in der nicht schlecht verdienenden AgrarWirtschaft und in gewissen Teilen des Handwerks bereits der Boden für ein neues Wertpapiersparen vorhanden ist. Mehrere Anzeichen deuten darauf hin, daß in breiten Schichten der Wunsch nach einer eigenen Fundamentierung der Zukunft wächst. Der Anteil der Verbrauchsgüterkäufe läßt seit Monaten nach. Das Plus an Realeinkommen, das gegenüber 1951 weitgehend zu verzeichnen ist, wandert dagegen verstärkt in die Reisewelle – es ist sozusagen ein physischer Kapitalaufbau –, zum beachtlichen Teilin Lebensversicherungsabschlüsse, ferner in die Sparkassen und vereinzelt auch schon in den Aktienmarkt. Einige hundert Mill. DM dürften zudem im Sparstrumpf in bar stecken; vieles davon in Form der silbernen Fünfmarkstücke. In diesem Zusammenhang sei auch auf den jüngsten Geschäftsbericht der Allgemeinen Deutschen Investment-GmbH., München, hingewiesen. Dort heißt es, daß die Investment-Idee weiter gute Aufnahme und Verbreitung gefunden habe und bei der Lösung sozialer Probleme noch große Möglichkeiten biete.

Die Dividenden der deutschen Aktiengesellschaften sind in den letzten beiden Jahren wieder reichlicher geflossen und nähern sich den normalen Verhältnissen. Die Umstellungsbilanzen liegen vor, die echten, Kurse sind berechenbar, das Aktiensparen hat sich in jeder Weise bewährt. Aus der Situation des Aktienmarktes heraus läge kaum ein Hemmnis vor, die Aktie wieder zu popularisieren. Vielleicht sollten sich einmal mehrere große Firmen zusammentun und bekannte Institute der Meinungserforschung mit Fragen auf die Industriearbeiterschaft „ansetzen“, um die Meinung zum Wertpapiersparen in dieser oder jener Form zu hören.

Wir wissen, daß sich auch die Gewerkschaften mit diesen Fragen beschäftigen und an Plänen arbeiten. Die Gewerkschaftsbanken treten seit längerem als Käufer eines breiten Sortiments guter Industrieaktien auf. Sie legen sich einen Aktienfoncs an, der nicht nur stimmrechtsmäßig in den Hauptversammlungen ausgenutzt werden kann, sondern auch als Grundlage einer geplanten „sozialistischen“ Investments-Organisation dienen würde. Daß die Privatwirtschaft dieser einerseits begrüßenswerten, andererseits nicht unbedenklichen Entwicklung mit großer Aufmerksamkeit gegenübersteht, sollte im Gewerkschaftslager nicht verstimmend wirken. Durch die übertriebene politische Ausnutzung gewisser Positionen und Sitatioien haben die Gewerkschaften viele ihrer Maßnahmen in Gegenwart und Zukunft diskreditiert. In der Privatwirtschaft wird daher vielfach jedes Wertpapiersparen in der Arbeiterschaft abgelehnt, wenn die Möglichkeit bestehen kann, daß das Stimmrecht solcher Aktien kollektiv und nach politischen Doktrinen durch die Gemeinschaftsbanken wahrgenommen werden würde. Da das immer wieder proklamierte Ziel der Gewerkschaften, die Enteignung des Privateigentums und die Sozialisierung der Privatwirtschaft ist, muß es zum Selbstschutz der westlichen Völker gehören, gewisse Begrenzungen an sich natürlicher Aktionärrechte einzubauen.

Aber zwangsläufig schnürt man dann auch die Popularisierung der Aktie wieder ab. Der Problemkreis rund um das „Volks-Sparen in Wertpapieren“ ist also leider nicht allzu eng gesteckt. Zu diesem Thema wird daher noch vieles gedacht und gesagt werden müssen. Es wäre aber zu hoffen, wenn mutige Entschlüsse (wie jüngst etwa die Ausgabe von „Belegschaftsaktien“ bei Schering) die Hürden niederreißen könnten, die heute noch einer Popularisierung der Aktie entgegenstehen. Diese Entschlüsse können durchaus in einer verständnisvollen Gemeinschaftsarbeit zwischen Steuerfiskus, Privatwirtschaft und Gewerkschaften gefaßt werden. Rlt.