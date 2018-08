Inhalt Seite 1 — Wasser – mal zuviel, mal zuwenig Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gustav Krause, Aurich

Ein dreifach Antlitz trägt Ostfriesland: Marsch, Geest und Moor drückten ihm ihren Stempel auf. Trotz räumlicher Nähe und nicht sehr unterschiedlicher Höhenlage sind diese drei Landschaftsarten Ostfrieslands recht ungleiche Geschwister. Kaum etwas haben sie gemeinsam. Aber eines verbindet sie: Das Wasser! Es formte Marsch, Maar und Geest und bestimmt noch heute ihr Gesicht.

Wohl über 300 km ziehen sich entlang der Nordseeküste und des Dollart, der Ems und der Leda, der Jümme und an den Kanälen die Deiche, Trutzburgen wider den blanken Hans. Bei ruhigem Wasser vermag sich der Landesunkundige die Notwendigkeit dieser Schutzbauten kaum vorzustellen. Doch stürmt es aus Nordwest, welch anderes Bild! Dann türmen sich Fluten von bedrohlicher Höhe. Sturmflut! Nun versteht man auf einmal, warum man Seedeiche bis zu einer Höhe von 7 m über NN (Normalnull) errichten muß...

In einigen alten Küstenorten künden Marken von der Höhe der Fluten früherer Jahre, und Schlitze in den Häusermauern zeigen, daß ab und an noch heute Bohlen und Bretter Fenster und Tor gegen die Wasser stützen müssen. Ohne den Schutz der Deiche aber würde schon bei normaler Flut ein Teil des Landes, bei Sturmflut jedoch sogar das gesamte Marschgebiet überspült werden.

In zäher Arbeit rang der Mensch dem Meer einen Polder nach dem anderen ab, zog Deich vor Deich. Einst wie jetzt wogt dieser Kampf hin und her. Doch im Kampf mit der Natur gibt es keinen Enderfolg, keinen Dauerzustand. Da bricht an einer Stelle das Land ab, der Deich kommt in Gefahr und muß durch besondere Mittel – z. B. schweres Steinpflaster – geschützt werden. An anderer Stelle hingegen gilt es, mit Schlickfängern und Buschzäunen Anlandungen zu fördern, bis die Natur in ihrem Gestaltungsdrang durch Ansiedlung von Pflanzen selbst zur Hilfe kommt. Besondere Bedeutung bei dem Kampf mit dem Meer kommt der der ostfriesischen Küste vorgelagerten, von Borkum bis Spiekeroog sich hinziehenden Inselkette zu. Diese Inseln haben im Kampfe Ostfrieslands gegen die Gewalten der Nordsee die Aufgabe einer Avantgarde. Hier bricht sich vor der ostfriesischen Küste der erste Ansturm der Brandung. Nur schwach hat die Natur die Inseln für diesen Abwehrkampf gerüstet. Der lockere, feine Sand, aus dem sie bestehen, ist Spielzeug für Wind und Wellen. Die Sicherung ihres Bestandes, zur Erhaltung von Siedlungen und Badestrand und vor allen Dingen auch des Schutzwalles für das Land an der Küste, erfordert riesige Anstrengungen. Immer und immer wieder werden neue Buhnen und Uferschutzmauern geplant und errichtet oder gilt es, dem Wandertrieb der Dünen durch Bepflanzung für die nächsten Jahre Einhalt zu gebieten.

Der Schutz des Landes gegen die Wasser der See ist aber nicht Ostfrieslands einzige Sorge. Ein Blick auf die Karte läßt erkennen, daß das Land, einem Spinnennetz ähnlich, von zahlreichen Wasserläufen durchzogen ist. In Kanälen und Flüssen suchen die Niederschlagswasser und die Entwässerungswasser der Moore ihren Abfluß zum Meer. Der Deich, als Schutzschild gegen die Fluten des Meeres gedacht, erweist sich nun hierbei als Hindernis. Mit Hilfe der Siele, meist selbsttätigen Stemmtoren, die in den Deich eingelassen sind, ermöglicht der Wasserbauer diesen Gewässern die Einmündung ins Meer. Aber dieser Abfluß kann nicht stetig erfolgen. Nur bei Ebbe, wenn das Außenwasser bis zum Stande des Innenwassers abgesunken ist, öffnen sich die Stemmtore der Siele und geben dem Druck des vom höheren Lande ununterbrochen nachfließenden Wassers den Weg frei ins Meer. Aber wenn der Nordwest die Wasser der Nordsee zu Bergen türmt, bleiben die Tore oft mehrere Gezeiten geschlossen und als Folge erleben wir die Überflutung weiter Landstrecken.

Doch damit noch nicht genug: Ostfriesland weist Flächen auf, die nicht nur tiefer liegen als NN, sondern sogar tiefer als das Niedrigwasser der Nordsee. Dem sich in diesen Räumen sammelnden Wasser fehlt aus diesem Grunde das natürliche Gefälle zum Meer. Zu diesen unter NN liegenden Ländereien gehören der größte Teil der Marsch, die das Land entlang von Küste und Ems umrandet und die an sie anschließenden Niederungsmoore. Die Trockenhaltung dieser Gebiete ist nur mit Hilfe von Schöpfwerken zu erreichen. Modernste Schöpfwerke, mit elektrischem oder Dieselantrieb, schalteten sich in den Entwässerungsprozeß ein. Fünf neue Schöpfwerke sind im Bau. Ihnen werden weitere folgen. Sie alle, von den kleinsten, die nur 100 1/sec. und weniger bewältigen, bis zu den größten und modernsten, die jedes für sich den Zufluß aus etwa 400 km2 erfassen und bis zu über 30 m hoch 3 in der Sekunde fördern, sorgen dafür, daß Ostfriesland des Wassers Herr wird.