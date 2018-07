Inhalt Seite 1 — Aus den Unternehmungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zur Fortführung der Hamburger Motorenfabrik Hans Still wurde jetzt die Hans Still AG gegründet. Auf diesem Wege werden dem Unternehmen 2,5 Mill. DM neu zugeleitet. Dem AR der Gesellschaft gehört Dir. Erich Bechtolf, Norddeutsche Bank, als Vorsitzer an. Damit ist die Weiterführung dieses erfolgreichen und modernen Unternehmens gesichert, das durch zwei Autounglücke seinen Inhaber und seinen Prokuristen verlor, Hans Still hat ungewöhnliche Verdienste als Förderer der Rationalisierung des innerbetrieblichen Transportwesens erworben.

Fusion in der Strumpfindustrie. Die Firmen Emil Otto in Goslar, Strumpf- und Strickwarenfabrik, und Willy Schöneis & Co. GmbH, Strick- und Wirkwarenfabrik in Göttingen, haben sich in der Firma „Milotta“, Vereinigte Strumpf- und Strickwarenfabriken Otto Schöneis GmbH, mit Sitz in Göttingen und Betriebsstätten in Göttingen und Goslar, zusammengeschlossen. Geschäftsführer sind Emil Otto, Dr. Heinrich Zimmermann und Walter Müller.

Zur Förderung des Übersee-Behälterverkehrs wurde in Hamburg die „Contrans“ gegründet (Hamburg 1, Meßberghof III).

Die Leitz-Werke in Wetzlar haben den Verkauf ihrer amerikanischen Niederlassung, die während des Krieges als feindliches Eigentum beschlagnahmt worden war, mit dem sehr vernünftigen Entschluß beantwortet, der Käuferfirma deutsche Leitz-Erzeugnisse zum Vertrieb in den USA nicht zur Verfügung zu stellen. Die amerikanische Leitz-Niederlassung wurde für 787 000 $ (3,2 Mill. DM) von der Tabakpfeifenfabrik Dunhill International Inc. gekauft.

Die Möglichkeiten der Errichtung eines Borgward Automobilwerkes bei Rio de Janeiro wurden in Bremen erörtert. Dr. Borgward verlangte von Brasilien die Verpflichtung, in den nächsten zwei Jahren für 6000 Borgward-, Goliath- und Lloyd-Wagen Einfuhrlizenzen zu erteilen.

Wieder 4 v. H. bei Lanz AG. Die Heinrich Lanz AG, Mannheim, schließt 1951 bei stark erhöhtem Rohüberschuß von (alles in Mill. DM) 41,08 (1950; 34,98) und Abschreibungen von 4,3 (3,43) mit einem Reingewinn von 1,01 (1,73) ab, der sich um den Vortrag auf 1,58 erhöht. Hieraus wird wieder eine Dividende von 4 v. H. verteilt. Der Umsatz ist im Jahr 1951 gegenüber 1950 um 34 v. H. gestiegen. Das Exportgeschäft wurde, weiter ausgebaut. Die Geschäftsleitung hofft, daß nach Einbringung der Getreideernte das Schleppergeschäft wieder lebhafter wird und glaubt, in den nächsten Wochen einige größere Exportprojekte realisieren zu können.

Die Hotelbetriebs – Aktiengesellschaft Berlin schließt das Geschäftsjahr 1951/52 mit einem Verlust von 99 141 (273 906) DM ab, der sich um den Vortrag auf 446 249 DM erhöht. Wie die Verwaltung mitteilt, hat im Berichtsjahr die Entwicklung der Berliner Betriebe weitere Fortschritte gemacht. Trotzdem reichten die Betriebsüberschüsse zur Erzielung eines Gewinns nicht aus, so daß das Geschäftsjahr 1951/52 bei höheren Abschreibungen von 0,25 (0,21) Mill. DM nochmals mit einem gegenüber dem Vorjahr wesentlich geringeren Verlust abschließt.