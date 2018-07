Adrian Liddell Hart, der Sohn des bekannten englischen Militärschriftstellers Basil Liddell Hart, hat fast ein Jahr als Fremdenlegionär gedient. Sein Erfahrungsbericht, mit dessen Abdruck wir in der nächsten Ausgabe der „Zeit“ beginnen, gibt ein ungeschminktes Bild von der Zusammensetzung der Legion, ihrer Ausbildungsmethode, ihrer Kampfkraft und von dem Anteil, den die vielen deutschen Legionäre (Liddell Hart schätzt ihre Zahl auf 70 v. H. des Mannschaftsbestandes) an der Verteidigung der französischen und der britischen Interessen in Südostasien haben.