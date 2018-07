Erzählung von Herbert Eisenreich

Das Café war warm und trocken, und erfüllt von einem leichten gedämpften Pulsieren. Es war hell, ohne den Augen weh zu tun. Es war voll summender Betriebsamkeit, aber ohne Hast. Obwohl es noch nicht Abend war, brannten die kleinen Lampen, die über den Nischen an den Wänden und an den viereckigen Pfeilern angebracht waren, und gerade als sie eintraten, flammten die großen Kristalleuchter auf, die an langen roten Schnüren von der Decke hingen. Es gab viele Spiegel, und die Bänke waren dunkelrot gepolstert. Man saß ganz wunderbar weich auf diesen halbkreisförmigen Polsterbänken.

Sie hatten, sich eine Nische nicht weit von einem der riesigen Fenster gewählt, und sie blickten hinaus auf die Straße. Sie sahen nicht hin bis zur Verkehrsampel über der Kreuzung, aber sie sahen die Autos stoppen und nach einem kurzen Aufenthalt wieder anfahren, und ganz wenig später kamen welche auf der anderen Seite, eins hinter dem andern, wie sie vor dem roten Licht hatten warten müssen, und dazwischen sahen sie die hohen gelben Wagen der Straßenbahn, in deren Türen sich die Leute drängten, und sie sahen die Fußgänger in dicken dunklen Trauben warten und dann plötzlich weitergehen. Die Straße, die Fahrzeuge und die Menschen waren naß vom Regen, der in dicken Strähnen herabkam. Sie fühlten sich geborgen vor allen Fährnissen des Lebens. Sie sagte zu ihm: „Wenn man Geld hat, sieht die Welt ganz anders aus.“

Der Kellner kam und legte einige Hefte in braunen Mappen auf den freien Sessel bei ihrem Tisch. Sie sagte zu dem Mann: „Ich möcht’ gern etwas, das man mit einem Strohhalm trinken kann.“ Der Mann blickte den Kellner an, und der Kellner nannte einige Namen von Getränken. Sie hörte diese Namen zum erstenmal, und sie fragte den Mann: „Kann man Soda mit Himbeer mit einem Strohhalm trinken?“

„Gewiß“, sagte der Mann und blickte den Kellner an. Der Kellner sagte: „Einmal Soda Himbeer.“

„Oder nein“, rief sie dem Kellner nach, der sich schon umgedreht hatte. Er kam zum Tisch zurück. „Vielleicht doch lieber eine Limonade.“

„Eine Limo“, sagte der Kellner und ging nach hinten zum Büfett.