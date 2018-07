Die lebhafte Nachfrage nach Inlandwollen Mit weiter an, wie sich auf der Augustbörse der Deutschen Wollwertung-West in Paderborn zeigte. Bei fester Stimmung wurde das Lager von annähernd 5000 Ztr. zügig geräunt. Die Preise zogen weiter an und lagen durchschnittlich um 10 v. H. höher als im Juli. Damit ist die deutsche Wille seit April um 20 bis 25 v. H. gestiegen. Starkes Interesse fanden die nur in geringerem Umfange angelieferten Ollenburger und Schleswig-Holsteiner Wollen. Es wurden fogende Durchschnittspreise (je kg) gezahlt: für feine Schvarzkopf- und Leinewollen, Basis Schweiß, 2,80 bis 3,70 DM, Basis reingewaschen und ohne alle Spesen 6,60 bis 7,80 DM, für gröbere Schwarzkopfwollen, Schweiß 2,85 bis 3,10 DM, reingewaschen 6,00 bis 6,50 DM. K l.

*

Die Berliner Jersey-Stoff-GmbH. hat Aussichten, günstige Exportaufträge mit Dänemark abschließen zu kennen. Haupt-Fertigungsprodukt des Unternehmens sind Jersey-Stoffe. Ferner werden Trikotstoffe für den industrielle! Bedarf hergestellt. Die Monatsproduktion beläuft sich auf rund 5000 kg im Werte von etwa 175 000 DM. Bei voller Ausnutzung der Kapazität in drei Schichten könnte die Firna 15 000 kg Enderzeugnisse herstellen.