Die beständige Gutwetterlage an der Nord- und Ostsee in Spätsommer und Herbst wissen die Kenner, die wirklich Erholung in Stille und Einsamkeit suchen, zu schätzen. Die Bäder und Kurorte des Landes Schleswig-Holsteins preisen besonders die individuelle Bedienung des Gastes in der Nachsaison.

Nicht überall spült die Ostsee gelben Bernstein an den Strand: in Haffkrug nicht, in Scharbeutz und Timmendorf nicht. Auch die Wellen sind dort nur klein, und der Strand ist nicht so weiß wie in Pommern oder am Frischen Haff oder in Kurland. Wer in Libau badete, bei Rügen, Bornholm oder Gotland segelte, der spricht nicht mehr von der „harmlosen“ Ostsee: die Wellen schlagen meterhoch an den Strand, auf See aber wechselt der Wind, weiße Gischt schlägt ins Boot, und auch die Frachtdampfer, die mit Holz oder Erz von Haparanda nach Swinemünde fahren, schlingern in der Dünung.

Wer heute die Bäderstraße von Haffkrug bis Travemünde fährt, sieht Zeltstädte, Wohnwagen, überfüllte Straßen, Strandkörbe. Er hört Grammophone, Radios, Autohupen. Er sieht kaum Strand, er hört kaum das Rauschen der Wellen (sie rauschen aber auch hier, so klein sie sind). Dies Stück Küste von Lübeck bis Flensburg ist uns übriggeblieben. Dahinter liegt die Ostsee, an diesem Tage spiegelglatt wie ein großer über die Ufer gelaufener Teich. Erst hinter dem Horizont beginnen die Länder, die wir erreichten, wenn wir in Mecklenburg losfuhren: an den Höfen mit den Storchennestern vorbei (mittlerweile sind die Höfe aufgeteilt und die meisten Störche nach Süden geflogen), über Heiligendamm, Stettin, Zoppot, Rauschen ... in Rauschen wurden die Wälder am dichtesten und die Luft am schönsten. Dann weiter: über Memel und Libau bis nach Reval herauf. Hinter Reval schien die vertraute Ostsee und die Küste mit einem Male fremd: das Wasser bekam etwas Dunkelgrünes (sonst ist es an sonnigen Tagen eher blaugrau, an trüben nur grau), die Küsten wurden flächig und weit, ohne feste Punkte...

Die Ostsee ist nicht nur ein „nordisches“ Meer. In einer Augustnacht sah ich auf ihr so „süße“ Farben, als wenn sie es nicht selbst, sondern ein gemaltes Bild von ihr gewesen wäre. Das war vor der Nordspitze von Bornholm. Auf die Ruinen der Festung Hammerun und die steile Küste schien ein rötlicher Vollmond. Im Wasser brach sich sein Schein silbern und mischte sich mit den Reflexen, die ein Leuchtfeuer von der schwedischen Küste ergab. Die See war ruhig und die Luft warm. Gab’s noch einen Unterschied zum Mittelmeer...?

Wenn die Sonne an der Bäderstraße Holsteins untergeht, nimmt der Lärm ab. Der Sonnenuntergang ist schön in Haffkrug oder am Timmendorfer Strand. Das Wasser glänzt, und die Luft wird reiner. Aber er ist doch anders als damals bei den Ålandsinseln: da war die Sonne knallrot, und das Wasser glänzte nicht, es wurde violett. Es schien, als ob die Dämmerung aus dem Meer stiege. Und dann plumpste die Sonne plötzlich in die Ostsee, und schnell wurde es dunkel. Das Boot begann zu schaukeln, denn ein Wind fuhr über das Wasser.