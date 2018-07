Seit nicht mehr als 100 Jahren ist die Urlaubsreise üblich. Früher pflegte man an Ort und Stelle die Ausgewogenheit zwischen Arbeit, Muße und Erholung. Die Reise diente Geschäften oder der Bildung. Heute will man alles auf einmal. Aber wer alles will, erhält nichts. Der Reiseverkehr, so wird gemeldet, ist gegenüber dem Vorjahr um 60 v. H. gestiegen, aber die Hotelbesitzer und Pensionsinhaber sagen dennoch, es war kein guter Sommer: die Leute fahren immer gleich weiter. Die neue Art des Reisern besteht darin, möglichst große Entfernungen zurückzulegen. Am Tage werden rasch und flüchtig die „Sehenswürdigkeiten“ besichtigt und nachts in den bequemen Reiseomnibussen schlafend weite Strecken zurückgelegt oder es wird neben dem Auto kurz gezeltet und weitergerast. Eine große Unrast ist unter den Leuten. Ist es die wiedergewonnene Bewegungsfreiheit, die die Menschen vorwärtstreibt, oder die Angst, es könnte bald wieder damit zu Ende sein. Sind die Menschen auf der Flucht und deshalb unfähig zur Einkehr? Auf der Flucht wovor?

Es gibt zu viele Menschen auf der Welt, seufzen die Menschen. Wir möchten uns irgendwo erholen, wo man nicht über die Leute fällt. Aber wohin soll man gehen? Es ist alles überlaufen!

Die Wälder aber sind noch nie so menschenleer gewesen wie jetzt – seit der Zeit, als sie Urwälder waren. Überlaufen oder besser überfahren sind nur die Straßen und die bewohnten Orte – dünne Linien und winzige Punkte, lächerlich unbedeutende Tausendteile der Landschaft. Die grünen Inseln der unübersehbaren Wälder zur Rechten und zur Linken sind so einsam, als wären sie ferne, noch nicht entdeckte Länder. Die Reisenden sitzen in der Eisenbahn, im Flugzeug und im Auto. Wanderer gibt es fast nicht mehr. Es gibt nur noch Kraftfahrer, und die drängen und stoßen einander durch enge Kanäle.

An einem Sommertag bin ich vier Stunden lang einen Weg durch den Schwarzwald gegangen und niemandem begegnet. Nur ein Rehbock knabberte keine zehn Meter von mir entfernt an einem Bäumchen, so ruhig mit sich selbst beschäftigt, als kenne er menschliche Störungen nicht. Die großen Wälder in Deutschland sind noch so schön wie in Rotkäppchens Zeiten. Aber damals war mehr menschliches Leben im Wald als jetzt. Damals traf man dort Köhler, wandernde Handwerksburschen, reisende Kaufleute und infolgedessen auch Räuber an. Für Wegelagerer ist im Walde nichts mehr zu holen, so daß die Wälder nicht nur stiller, sondern auch sicherer geworden sind, und trifft man einen Menschen, so ist es einer von den beiden, denen der Wald die Arbeitsstätte bleibt, ein Holzmacher oder ein Förster.– Kann sein, daß man auch einen Jäger begegnet – vielleicht sogar einem aussterbenden Wesen: dem Wanderer. Während ich im Wald die Brombeeren pflückte, die nur mir zuliebe gereift waren, war das Städtchen an der nächsten jener dünnen Linien voll emsigen Betriebes wie ein Ameisenberg. Motorradfahrer bogen mit windgepeitschten Gesichtern um die Ecke, Autos glitten vorbei, Sozialtouristen entstiegen Omnibussen, streckten die steifen Glieder und besetzten das nächste Wirtshaus. Ein Autofahrer folgte ihnen, aß eine kalte Platte und freute sich, daß er noch ein Bett bekam. Am anderen Morgen nach dem Frühstück wandte er sich der Garage zu. Er war im Urlaub und mußte sehen, daß er ihn ausnutzte. Das Städtchen war alt, alte Architektur und alte Geschichte, so viel hatte, er mit einem Blick gesehen, er kannte es nun und nahm das Lenkrad wieder in die Hände. Die dünne Linie zog und zerrte, ein Leitseil war sie, geschlungen um den Hals des Herdentiers aus Blech!

Fünf Kilometer weiter stieg die Temperatur des Kühlwassers auf hundert Grad, es dampfte und rauschte wie aus einer Kaffeemaschine, der Mann mußte anhalten, und so ging es noch oft. Etwas mit dem Kühler war nicht in Ordnung, und er schimpfte und ärgerte sich. Er ahnte nicht, wie gut derjenige, auf den er schimpfte, es mit ihm meinte: der moderne Geist der technischen Störungen nämlich. Denn dessen Mutwillen hatte zur Folge, daß unser Urlaubsreisender nun wenigstens alle fünf Kilometer aussteigen und sich zum nächsten Bach begeben mußte, um kaltes Wasser zu holen. Diese Tätigkeit wiederum machte es unausbleiblich, daß er zu wiederholten Malen seine Urlaubslandschaft unter die Sohlen nahm statt des Gashebels, daß seine Hände sich an Steine und Gräser klammerten statt ans Steuerrad, und seine Augen durch den Wasserspiegel auf den Bachgrund sahen statt durch eine Glasscheibe in die gleitende Landschaftskulisse.

Das Wort „erfahren“ müßte geändert werden. Es hat keinen Sinn mehr, seitdem man unter „Fahren“ nur noch die Fortbewegung auf schnellen Rädern versteht. Es müßte „ergangen“ heißen. Denn eine Landschaft erfahren kann nur, wer sie „ergeht“. Wer sie aber durchfährt auf eilenden Gummireifen, kehrt heim als ein unerfahrener Mann.